複数の特化型エージェントによって、



マーケティング担当者が信頼を損なうことなく迅速に行動できるよう支援





データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、SAS Customer Intelligence 360におけるエージェンティックAI機能を拡張し、マーケティング担当者と連携する特化型AIエージェントを追加したことを発表しました。マーケティング組織におけるAI利用が急激に拡大する中、マーケティング責任者は、「AIにはどの程度の自律性が必要か」「人のコントロールが最も重要になる領域はどこか」「個別のAI機能にとどまらず、成果を測定可能な形で改善できるシステムへと変えるにはどうしたらよいか」といった疑問を抱くケースが増えています。SASのアプローチは明確で、AIは人の専門知識を強化すべきであり、それに取って代わるべきではありません。SAS Customer Intelligence 360（



この新世代の特化型AIエージェントは、透明性、ガバナンス、人による監視を維持しつつ、ユーザーと協働し、定義済みのガードレール内で動作し、オーディエンス、カスタマージャーニー、意志決定、実行にわたって横断的に価値を提供します。



人による監視が重要である理由



AIシステムは急速に進化しています。これはつまり、責任ある導入が不可欠ということです。SASは、次のようなエージェンティックAIに注力しています。 データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、SAS Customer Intelligence 360におけるエージェンティックAI機能を拡張し、マーケティング担当者と連携する特化型AIエージェントを追加したことを発表しました。マーケティング組織におけるAI利用が急激に拡大する中、マーケティング責任者は、「AIにはどの程度の自律性が必要か」「人のコントロールが最も重要になる領域はどこか」「個別のAI機能にとどまらず、成果を測定可能な形で改善できるシステムへと変えるにはどうしたらよいか」といった疑問を抱くケースが増えています。SASのアプローチは明確で、AIは人の専門知識を強化すべきであり、それに取って代わるべきではありません。SAS Customer Intelligence 360（ https://www.sas.com/ja_jp/solutions/customer-intelligence/marketing.html ）におけるエージェンティックAI機能の拡張は、こうした課題に対応するべく行われたものです。この新世代の特化型AIエージェントは、透明性、ガバナンス、人による監視を維持しつつ、ユーザーと協働し、定義済みのガードレール内で動作し、オーディエンス、カスタマージャーニー、意志決定、実行にわたって横断的に価値を提供します。人による監視が重要である理由AIシステムは急速に進化しています。これはつまり、責任ある導入が不可欠ということです。SASは、次のようなエージェンティックAIに注力しています。

信頼できるAIの原則の範囲内で動作人が関与するコントロールを維持単独機能として追加されるのではなく、実際のマーケティングワークフローに直接組み込む

SAS Customer Intelligence 360におけるマルチエージェントの未来



SASはCustomer Intelligence 360において、単一のモノリシックAIではなく、マルチエージェントシステムを開発し、それぞれのエージェントを専門化してコンテキストに対応させ、マーケティング担当者のために動作できるよう設計し、同時に透明性とコントロール可能な環境を維持しています。



こうしたエージェントは、オーディエンス、カスタマージャーニー、配信先、マーケティングの意志決定など、SAS Customer Intelligence 360の既存機能に取って代わるわけではありません。むしろ、これらの機能の枠を超えて動作し、適切なオブジェクトを抽出したり、提案を行ったり、人の監督下で実行を加速したりします。



このアプローチによってSAS Customer Intelligence 360は、強力なマーケティングプラットフォームから、顧客エンゲージメントを実現するインテリジェントなオペレーティングシステムへと転換し、規模、スピード、精度に関する従来の制約を排除します。リソースの制約があるリニアなモデルから、意志決定、カスタマージャーニー、キャンペーンをかつてない粒度でサポートするモデルへとシフトすることで、マーケティング担当者は関連性と効率性のどちらかを選択するのではなく、両方を実現できるようになります。



SAS 360 Agent：インテリジェンスの連携



追加のエージェントを導入する際に、連携は極めて重要になります。SAS 360 Agentは監督レイヤーとして機能し、オーディエンス、カスタマージャーニー、Eメール、検索、レシピなどの特化型エージェント間の相互連携を管理します。SAS 360 Agentは、マーケティング担当者に複数のツールやインターフェイスを使い分けるよう求めるのではなく、顧客データ、マーケティングAI、カスタマージャーニー実行にわたってオーケストレーションを行い、協働パートナーとしてユーザーと連携します。



Journey Agent：発想から実行へ



SAS Customer Intelligence 360のJourney Agentによって、マーケティング担当者は、テキスト、画像、会話型プロンプトを含むマルチモーダルなインプットを使用して、カスタマージャーニーを作成できるようになります。エージェントは、適切なオーディエンス、イベント、タッチポイントを取得し、ベストプラクティスとマーケティング担当者の意図に沿ってカスタマージャーニーを設計します。



プランニングおよび作成プロセス全体に、人が関与するチェックポイントが組み込まれることで、構築時間と複雑さが大幅に減少するとともに、マーケティング担当者がコントロールを確実に維持できるようになります。このエージェントは水面下で、一貫性のある本番稼働対応のSASコードを生成し、初日からカスタマージャーニーが正確で導入可能な状態になるようにします。



Global Blueのクリエイティブサービスおよびオペレーション担当責任者であるエレオノーラ・パルラトーレ（Eleonora Parlatore）氏は、次のように述べています。「Journey Agentは、特に複数の市場にわたる複雑なキャンペーンを管理する際に、キャンペーンの作成を合理化し、効率性を大幅に改善できる、大きな可能性を秘めています。私たちは、進化を続けるJourney Agentが、自動化を強化してワークフローを簡略化する、明確な機会があると考えています」



Search Agent：迅速な回答と摩擦の軽減



マーケティング担当者はSearch Agentによって、SAS Customer Intelligence 360環境全体にわたり、オペレーションやパフォーマンス関連の質問を行うことが可能になります。その際にはタスクとオーディエンスから始まり、ソリューションの他の領域へと徐々に拡張していきます。



ユーザーは、ダッシュボードやメニューを操作するのではなく、質問を行い、独自データに基づくコンテキストに即した回答を受け取り、操作性と効率性を向上できます。これは、インタラクションの面では些細な変化ですが、操作性では大きな飛躍と言えます。



SAS独自の方法で提供されるエージェンティックAI



SASは、以下のようなAIエージェントを提供することで、マーケティング担当者が信頼を損なうことなく迅速に行動できるよう支援します。

SAS Customer Intelligence 360のエクスペリエンス全体に組み込み基本原則として、人による監視を想定して設計統制され、説明可能であり、エンタープライズでの利用に対応

SASのカスタマーインテリジェンス担当バイスプレジデントであるマイク・ブランチャード（Mike Blanchard）は、次のように述べています。「エージェンティックAIとは、コントロールを機械に引き渡すことを意味するわけではありません。それは、特化型エージェントを1つずつ構築していくことで、人の専門知識を強化するシステムを開発することを意味します」



*2026年4月28日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2026/april/expanded-agentic-ai-capabilities-coming-to-sas-customer-intellig.html ）の抄訳です。



本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。



SASについて



SASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意志決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。



*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。