「土に触れ、食の大切さを学ぶ」北杜市で田植え体験イベントを開催！参加者を募集中

北杜市

山梨県北杜市では、2026年5月30日（土）に農業体験イベント「ほくと交流会：田植え体験してみませんか？」を開催いたします。

本イベントは、実際に土に触れる体験を通じて、毎日食べているお米がどのように育つのか、そのプロセスと大切さを肌で感じていただくことを目的としています。

詳しくはこちら

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/34307.html

開催要項

期日： 2026年5月30日（土）

場所： 高根クラインガルテン（山梨県北杜市高根町蔵原1655）

時間： 9:30 ～ 12:30

参加料： 高校生以上 1,500円 ／ 中学生以下 800円

定員： 25名

締切日： 2026年5月20日（水） 12時00分まで

【問い合わせ】

北杜市 ふるさと納税課 移住定住担当（移住定住応援地域おこし協力隊）

住所： 〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1

TEL： 0551-42-1324

FAX： 0551-42-1122

E-mail： hokuto.iju@city.hokuto.yamanashi.jp

受付時間： 午前8時30分から午後5時15分まで（※土・日・祝日を除く）

北杜市の魅力を紹介｜高根クラインガルテン

北に雄大な八ヶ岳連峰を仰ぎ、富士山や南アルプスまでを一望できる最高のロケーション。高根クラインガルテンは、静かな田園地帯に広がる「貸しコテージ」と「区画農園」を併設した施設です。

木の温もりあふれるログハウスで別荘気分を味わったり、山梨の郷土食「ほうとう作り」に挑戦したりと、楽しみ方は自由自在。清里高原や小淵沢へのアクセスも良く、たっぷり遊んだ後は近くの温泉「たかねの湯」でリラックスするのもおすすめです。初心者でも安心のサポートが受けられる市民農園で、自分だけの野菜づくりを始めてみませんか？

【詳細情報】

住所： 山梨県北杜市高根町蔵原1655番地

営業時間： 8:30～17:00

休業日： 火曜日、年末年始（12/28～1/4）

TEL：0551-20-7211

E-mail：t.klein@luck.ocn.ne.jp

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https://www.hokuto-kanko.jp/spot/takane_kleingarten/