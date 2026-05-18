第1回大藪春彦新人賞受賞作・赤松利市氏『藻屑蟹』映画化決定！

株式会社徳間書店【映画化決定帯】『藻屑蟹』 赤松利市 著（徳間文庫）

徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）が発行する第1回大藪春彦新人賞受賞作、赤松利市氏の震災ビジネスの闇を描いたサスペンス『藻屑蟹(https://www.tokuma.jp/book/b493527.html)』（徳間文庫）が、監督：永田琴／企画プロデュース：岩井俊二／脚本：赤松利市、岩井俊二／製作・配給：K2 Pictures により映画化されることが決定いたしました。

●小説『藻屑蟹』あらすじ

一号機が爆発した。原発事故の模様をテレビで見ていた木島雄介は、これから何かが変わると確信する。だが待っていたのは何も変わらない毎日と、除染作業員、原発避難民たちが街に住み始めたことよる苛立ちだった。六年後、雄介は友人の誘いで除染作業員となることを決心。しかしそこで動く大金を目にし、いつしか雄介は…。

●書誌情報

『藻屑蟹』（もくずがに）

著者：赤松利市

刊行年：2019年3月

定価：704円（税込）

判型：徳間文庫

ページ数：256P

ISBN：978-4-19-894447-6

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満場一致にて受賞に至った第1回大藪春彦新人賞受賞作！

●著者プロフィール

赤松利市（あかまつ りいち）

1956年香川県出身。除染作業員を経て、第1回大藪春彦新人賞を「藻屑蟹」にて受賞。その後、初長篇『鯖』を発表。『犬』にて第22回大藪春彦賞を受賞。その他の著書に『らんちう』『ボダ子』『純子』『女童』『アウターライズ』『白蟻女』『風致の島』『隅田川心中』『饗宴』『エレジー』『東京棄民』やエッセイ『下級国民Ａ』がある。

●大藪春彦新人賞とは…

大藪春彦新人賞(https://www.tokuma.jp/company/cc1951.html)は、ハードボイルドや冒険小説の巨匠・大藪春彦の業績を称え、大藪春彦賞が第20回を迎えた2017年に創設された、次世代のエンターテインメント小説を担う新人を対象とした公募新人文学賞。ミステリー、サスペンス、ホラーなど幅広いジャンルから、強い意気込みに満ちた短編作品を選出してきました。第2回大藪春彦新人賞を受賞した『愚か者の身分』（西尾潤著）は、2025年10月に映画化され、第35回日本映画批評家大賞の作品賞、監督賞、主演男優賞、新人男優賞を受賞するなど注目を集めました。なお、今年度より「大藪春彦新人賞」は、培ってきた新人作家デビュー推進の知見を引き継ぎ、「徳間書店小説新人賞(https://www.tokuma.jp/company/cc2347.html)」として生まれ変わります。新しい賞を通じて、ジャンルや既成概念にとらわれない、文学の可能性を広げる新たな才能をより強力に発掘・支援してまいります。

『愚か者の身分』

著者：西尾潤

刊行年：2021年5月

定価：792円（税込）

判型：徳間文庫

ページ数：352P

ISBN：978-4-19-894648-7

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