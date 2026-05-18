【累計26万本】最大40時間保冷「氷のうボトル」新色＆3サイズ展開

株式会社優良國際

FRESH SWITCH 携帯氷のうボトル。新色のフラワーブルー・フラワーピンク・フラワーホワイト・チェックブラウン・チェックブルー・チェックピンク。

株式会社優良國際（本社：福岡県）は、累計出荷本数26万本（※1）を突破し熱中症対策の定番となった「FRESH SWITCH 携帯氷のうボトル」を今夏さらにアップデートいたしました。

最大40時間の保冷力を誇る実用新案登録済の独自設計を強みに、あらゆるシーンに対応する「S・M・L」の3サイズ展開と、大人の日常に馴染む新デザインを追加。過酷な夏の暑さを乗り切るための機能性とスタイルを両立した最新モデルとして、2026年5月より販売を開始しております。

※1 2025年5月～2026年5月までの累計出荷実績（自社調べ）

公式オンラインショップはこちら(https://lff.yuryo-kokusai.co.jp/view/item/000000000224?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514)■ 開発背景：氷のうの「すぐ溶ける・濡れる」不満を真空断熱技術で解決

近年、40℃を超える記録的な高温が頻発し、2026年には気象庁により最高気温40℃以上を指す名称が「酷暑日」と正式に定義されました。(※2)この過酷な夏を乗り切るため、FRESH SWITCHは従来の氷のうが抱えていた「すぐ溶ける」という課題を、魔法瓶の真空断熱技術で解決しました。

累計26万本を突破する中で届いた「子供が持ちやすいサイズを」「ファッションに馴染むデザインを」というお客様の声を形にし、今夏、機能性とスタイルを両立した「熱中症対策の新たなスタンダード」へと進化を遂げました。

※2 出典：気象庁「最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定（2026年4月17日発表）」

https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/17a/40degree_name.html

本商品の5つのポイント

お子様でも安心してご使用いただけます。■ POINT1：魔法瓶の技術を応用。氷が溶けても冷たさ続く「真空断熱構造」

魔法瓶と同じステンレス製の真空断熱構造を採用し、外気温の影響を強力にシャットアウト。0℃の状態を約15時間キープし、最大40時間にわたりひんやりとした冷感を維持します。(※3)過酷な暑さの中でも快適な冷たさが長時間持続します。

※3 2025年6月（自社調べ）

最長40時間の冷たさを支える「真空断熱構造」■ POINT2：冷却も水分補給もこれ1本。「氷のう×水筒」の2WAY仕様

用途に合わせて、2つの使い分けが可能です。

氷のうとして： 付属のシリコンバーに飲料を入れて凍らせれば、体を冷やしつつ、溶けた後はそのまま水分補給が可能。

水筒として： ステンレスボトルに直接冷たい飲料を入れれば、長時間冷たさをキープする保冷専用水筒に早変わり。

※ボトルの変形・破損を防ぐため、冷凍庫に入れるのは「シリコン氷のう」のみとしてください

氷のうとして使用。水筒としても利用可能。■ POINT3：トレンドの「フラワー柄＆チェック柄」計6種が新登場！フラワー柄：光が躍るエンボス加工の立体美フラワー柄の表面

本体には落ち着いたマットな質感を採用。表面の微細なエンボス加工により、太陽の下で動くたびに柄の表情が変化し、ワンランク上の高級感を演出します。

フラワーピンクフラワーブルーフラワーホワイトチェック柄：軽やかに纏う、上品なツヤめきチェック柄の表面

鮮やかなUV印刷を、上品なツヤで仕上げました。カジュアルになりすぎない「高見え感」で、どんなファッションにも自然に馴染みます。

チェックブルーチェックピンクチェックブラウン■ POINT4：家族全員で使える「S・M・L」の3サイズ展開へ進化！左からSサイズ、Mサイズ、Lサイズ。

「子供の小さな手でも持ちやすいものを」「部活の炎天下に耐える大容量が欲しい」といったお客様の声にお応えし、用途に合わせて選べる「S・M・L」の3サイズをご用意しました。

※デザインによって展開サイズが異なります。

※ラインナップ・各サイズの詳細は公式オンラインショップ(https://lff.yuryo-kokusai.co.jp/view/item/000000000224?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260515)にてご確認ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114998/table/19_1_0273f5124ab2a0295f05899689187861.jpg?v=202605181051 ]■ POINT5：安心の「実用新案登録済」

氷のうと真空断熱ケースを特殊なフタで一体化させる独自構造で実用新案（第3251656号）を取得しています。

・冷気を逃さない「密閉固定構造」： 隙間をなくし驚異の保冷時間を実現。

・アクティブに動ける「タフなストラップ」： 接続部の耐久性を強化。

実用新案登録証（第3251656号）■ 自分らしい色が必ず見つかる、豊富なラインナップ

新色に加え、定番の「グラデーション」「ツヤ」「マット」も継続展開。全15種のバリエーションからお選びいただけます。

グラデーションタイプピンクオーシャン

シトラスイエロー

ツヤタイプアイスミント

クールブルー

オフホワイト

スノーピンク

マットタイプナイトブラック

サンライトベージュ

アッシュグレージュ

商品詳細

豊富なカラーバリエーション。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114998/table/19_2_e162bbca8f6efc1d89229cc382f534f4.jpg?v=202605181051 ]

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。

■ご購入はこちらから

公式オンラインショップ：https://lff.yuryo-kokusai.co.jp/view/item/000000000224(https://lff.yuryo-kokusai.co.jp/view/item/000000000224?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260515)

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