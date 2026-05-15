証券業界に特化した転職支援メディア「証券転職」を新たに公開｜代表取締役・松岡隼士が支援を担当

アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社(https://adviser-navi.co.jp)（本社：東京都中央区、代表取締役：平 行秀、以下「当社」）は、証券会社で働く方の転職に特化したメディア「証券転職(https://securities-job.com/)」（URL：https://securities-job.com/ ）をリニューアルしました。本メディアでは、金融機関で働いた経験を持つメンバーが、証券会社で働く方の転職をサポートいたします。当社代表取締役・松岡隼士(https://adviser-navi.co.jp/member/member02.php)も、転職を希望される方の相談に直接対応いたします。あわせて、新しいロゴも制作いたしました。

これまでの当社の取り組み ― 金融業界への支援実績

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当社アドバイザーナビ株式会社は、これまで金融アドバイザー向けの転職支援サービス「IFA転職(https://ifa-tenshoku.com/)」をはじめ、IFA法人と投資家をつなぐマッチングサービス「資産運用ナビ(https://assets-navi.com/)」、IFAコンサルティング事業などを通じて、金融業界へのさまざまな支援を行ってまいりました。なかでも、証券会社からの転職を希望される方を中心に多くのキャリア相談を実施し、証券会社で働く方が次のステップを選びやすくなるよう取り組んでまいりました。こうした日々の相談の中で蓄積した「証券会社で働く方のキャリアの実情」「転職先を選ぶときに気をつけたいポイント」「証券会社各社の特徴」といった知識を、より多くの証券会社で働く方々にお届けすることが、本メディアの目的です。

証券会社で働く方向けの情報発信を強化する意義

1. 証券業界に特化した転職情報の必要性

証券業界では、大手証券・ネット証券・外資系証券・地場証券など、業態ごとにビジネスモデルや求められるスキルが大きく異なります。そのため、業界内での転職や、証券業界から他業界への転職を考える際には、それぞれの業態の特徴を踏まえた情報が欠かせません。しかしながら、一般的な転職メディアでは、証券業界の転職事情を詳しく扱った情報が少なく、業態ごとの違いや、キャリアパスの実態を知ることが難しいという課題があります。「証券転職」では、これまでのキャリア相談で得られた情報をもとに、証券会社で働く方に向けた専門性の高い転職情報を発信してまいります。

2. 金融機関出身メンバーによるサポート体制

証券会社の転職は、業態（大手証券・ネット証券・外資系証券など）・年代・職種・出身証券会社ごとに、向いている転職先が大きく異なります。そのため、転職先を選ぶ際には、金融業界で働いた経験のある人からのアドバイスが欠かせません。「証券転職」では、金融機関で実際に働いてきたメンバーが、証券会社で働く方のキャリア相談を担当いたします。当社代表取締役・松岡隼士は、野村證券株式会社で事業承継・M＆Aの業務を経験した後、2019年に当社を共同で創業し、これまで2,000名を超えるキャリア相談に対応してまいりました。松岡自身も転職を希望される方のサポートを担当することで、現場経験に基づいた、より具体的で実践的なアドバイスをお届けいたします。

業界の現状

証券業界では、ここ数年で業界構造が大きく変化しております。ネット証券の台頭により、対面営業を中心とした従来の証券ビジネスは大きな転換期を迎えており、大手証券・地場証券ともに、コンサルティング型営業や富裕層向けサービスへのシフトが進んでおります。また、新NISA制度の開始や、個人の資産運用ニーズの高まりを背景に、IFA（独立系金融アドバイザー）への転身を選ぶ証券パーソンも増加しております。さらに、投資銀行業務やM＆Aアドバイザリー、プライベートバンクなど、より専門性の高い領域への人材ニーズも拡大しており、証券会社で働く方のキャリアの選択肢はかつてないほど広がっております。

このような環境変化を受けて、20代の若手から30代～40代の中堅・管理職層まで、幅広い年代でキャリアの見直しを考える証券パーソンが増え続けております。一方で、証券会社からの転職先は、同業他社への転身、IFA、投資銀行、M＆A仲介、コンサルティングファーム、資産運用会社、事業会社の財務・経営企画など多岐にわたり、年代・職種・出身証券会社ごとに、向いている転職先や評価されやすい強みは大きく異なります。しかしながら、こうした違いを踏まえて転職先を比べて検討できる情報源は、まだまだ少ないのが現状です。

「証券転職」は、当社がこれまで行ってきた金融業界での転職支援や、投資家マッチング事業の経験を活かし、証券会社で働く方々が必要とする情報を、わかりやすく信頼できる形でお届けしてまいります。

■ リリースの主な内容

1. 証券業界に特化した転職支援メディアとしてリニューアル

これまで当社が培ってきた金融業界での転職支援の経験を活かし、証券業界に特化したメディアとして「証券転職」を立ち上げました。証券会社で働く方のキャリアそのものの解説から、年代別の転職先、年収事情、転職エージェントの選び方まで、証券会社の転職に関する情報をまとめて確認できる構成にしております。

2. 金融機関出身メンバーによる転職サポート体制を整備

「証券転職」では、金融機関で実際に働いた経験を持つメンバーが、証券会社で働く方の転職をサポートいたします。出身金融機関での経験を踏まえ、証券パーソンならではのキャリアパスや、転職先を選ぶときに気をつけたいポイントを理解した上で、一人ひとりに合わせたキャリア相談をお届けいたします。

3. 代表取締役・松岡隼士による転職サポート

当社代表取締役・松岡隼士が、証券会社で働く方の転職希望者のサポートを担当いたします。松岡は野村證券での法人営業・事業承継業務を経て、2019年にアドバイザーナビを共同で創業いたしました。金融業界での転職支援を得意とし、これまで2,000名を超えるキャリア相談に対応してまいりました。日本経済新聞への掲載や書籍インタビューなどのメディア実績もあり、現場で培った経験を活かしたサポートをご提供いたします。

サポート担当者（松岡隼士）：https://adviser-navi.co.jp/member/member02.php

4. 新ロゴの制作

「証券転職」のリリースに合わせて、メディアの世界観を表す新しいロゴを制作いたしました。証券業界の信頼感と、転職という前向きな一歩をイメージしたデザインを採用しております。

■ コンテンツ制作について

「証券転職」では、ユーザーに安心してご覧いただけるよう、金融機関出身メンバーの実体験と、専門家による監修を軸としたコンテンツ作りを行っております。当社が日々実施しているキャリア相談で得られた情報、証券会社で働く方々へのアンケート調査、証券業界各社への取材内容などを組み合わせることで、検索でたどり着いた方にとって役に立つ、正確で実用的な情報をお届けしてまいります。

■ 今後の展望

「証券転職」では今後、以下のような取り組みを進めてまいります。

- 証券会社で働く方へのアンケート調査を継続して実施し、最新の情報を更新- 転職先候補となる企業の掲載数を増やし、取材に基づいた情報を充実- 証券パーソンのキャリアチェンジに役立つノウハウ記事を提供- 現役証券パーソンと証券業界出身者の双方が使いやすいよう、サイトの使いやすさを改善

証券会社で働く方々が、自分に合った転職先を選べるよう、情報の充実に取り組んでまいります。

■ サイト概要

サービス名：証券転職

URL：https://securities-job.com/

提供内容：証券会社で働く方向けのキャリア情報、転職先の比較情報、年代別・職種別の転職コラム 等

サポート担当：松岡 隼士（アドバイザーナビ株式会社 代表取締役）

運営会社：アドバイザーナビ株式会社

■ 掲載記事一覧

【証券会社の転職の基本】

・証券会社からの転職先(https://securities-job.com/column/1/)

・証券会社からの転職時の年収事情(https://securities-job.com/column/88/)

【年代別の転職】

・20代証券パーソンの転職(https://securities-job.com/column/20/)

・30代証券パーソンの転職(https://securities-job.com/column/28/)

【転職エージェント・相談】

・証券会社からの転職におすすめの転職エージェント(https://securities-job.com/column/94/)

・証券会社からの転職相談について(https://securities-job.com/column/34/)

■ 会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp