PETIT BATEAU（プチバトー） × URBAN RESEARCH DOORS 新作を含む別注Tシャツ5型が登場
1893年にフランス・シャンパーニュ地方で誕生し、世界中のベビー、子ども達、大人に愛されているブランド「PETIT BATEAU（プチバトー）」に別注をしたTシャツが、新作を含む計5型のラインナップで登場します！
今回もプチバトーを代表する人気の大定番クルーネック半袖Tシャツをベースに、URBAN RESEARCH DOORSだけの特別なデザインをオーダー。新作はパッと目を引くカラーが特徴のPETIT BATEAUの定番ＴシャツにDOORSの新しい風を加えました。
別注EMBROIDERYTEE（無地）(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-2010128/?_ga=2.87309016.1579545266.1778548760-1707465614.1775020796)
品番：CD26210-2010128
価格：\5,500 (税込)
カラー：ECUME / SMOKING / BELUGA
サイズ：XS / S / M
別注EMBROIDERYTEE ST（ボーダー黒）(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-2010129/?goods=071CD26210-20101290330003&_ga=2.150158070.1579545266.1778548760-1707465614.1775020796)
品番：CD26210-2010129
価格：\6,050 (税込)
カラー：SMO/MARSH
サイズ：XS / S / M
別注EMBROIDERYTEE ST2（ボーダー赤）(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-2010125/?goods=071CD26210-20101250520004&_ga=2.150158070.1579545266.1778548760-1707465614.1775020796)
品番：CD26210-2010125
価格：\6,050 (税込)
カラー：AMARANTE
サイズ：XS / S / M
【発売日】
2026年5月15(金)
URBAN RESEARCH DOORS ルミネ新宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_24/)・ルミネ池袋店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_84/)・ニュウマン高輪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_85/)・グランフロント大阪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_13/)は5月14日(木)から先行販売
【販売店舗】
URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)
URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/doors?_ga=2.151598585.1579545266.1778548760-1707465614.1775020796)
※ 発売日、取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
次に紹介するのは、毎シーズン好評なPETIT BATEAUのワンポイントTシャツ。ロゴを刺繍した別注Tシャツは新色のピンク、グリーン、ブルーのボーダーを加えた全6色のラインナップ。
別注EMBROIDERYTEECU（無地）(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-2010126/?goods=071CD26210-20101260010004&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cv_onlinestore_u_webpr_p-max&utm_content=googleshopping_p-max&krt_id=_18010894538&gad_source=1&gad_campaignid=17348201168&gbraid=0AAAAADhFOGPUuE0OL4GzqdXogjmz7eAog&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeSfkU2iKkyKS6DHqP2BF5e2iFghBVLRqzOkY2WLYob8pPVYKGYFJG1caAmVREALw_wcB&_ga=2.243882437.1579545266.1778548760-1707465614.1775020796)
品番：CD26210-2010126
価格：\5,720 (税込)
カラー：ECUME / SMOKING / BELUGA
サイズ：S / M
別注EMBROIDERYTEECUST（ボーダー）(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-2010127/?goods=071CD26210-20101270260004&_ga=2.175913698.1579545266.1778548760-1707465614.1775020796)
品番：CD26210-2010127
価格：\6,270 (税込)
カラー：MIMI / MOSS / GRETA
サイズ：S / M
【発売日】
2026年5月15(金)
URBAN RESEARCH DOORS ルミネ新宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_24/)・ルミネ池袋店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_84/)・ニュウマン高輪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_85/)・グランフロント大阪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_13/)は5月14日(木)から先行販売
PETIT BATEAU MORE VARIATION
5月14日(木)を皮切りに、URBAN RESEARCH DOORSの店舗にてMORE VARIATIONを開催いたします。
幅広いラインナップを開催期間中に展開いたしますので、ぜひこの機会にご覧ください！
皆様のご来店をお待ちしております。
【開催期間 / 店舗】
2026年5月14日(木)～5月24日(日)
URBAN RESEARCH DOORS ルミネ新宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_24/) / グランフロント大阪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_13/)
2026年5月21日(木)～6月7日(日)
URBAN RESEARCH DOORS ニュウマン高輪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_85/)