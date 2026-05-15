【最新予測】生理用ナプキン市場規模は2032年までに35460百万米ドルへ、CAGR4.1%で拡大（QYResearch）
生理用ナプキンとは
生理用ナプキンは吸収層、防漏シート、粘着層から構成される多層吸収構造製品であり、軽い日～多い日まで対応する設計が標準化されている。
近年の技術進化では以下が重要トレンドとなっている：
?高分子吸収材（SAP）の高効率化
?通気性フィルムによるムレ低減
?超薄型化と吸収速度の両立
また、直近6か月では「低刺激性ナプキン」や「皮膚バリア機能対応素材」の需要が約7～10%増加しており、敏感肌対応製品が新たな成長セグメントとなっている。さらにフェムテック連携による吸収データ解析型製品の試験導入も進む。
市場拡大の背景には、衛生用品（Hygiene Products）需要の構造的増加とフェムケア領域の消費高度化がある。
2025年時点では、月経衛生に対する社会的認知の向上に加え、新興国の所得上昇と都市化が同時進行し、従来型代替手段から生理用ナプキンへの移行が加速している。特にアジア太平洋地域は約53%のシェアを占め、世界最大市場として需要を牽引している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349429/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349429/images/bodyimage2】
図. 生理用ナプキンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「生理用ナプキン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、生理用ナプキンの世界市場は、2025年に26820百万米ドルと推定され、2026年には27810百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1%で推移し、2032年には35460百万米ドルに拡大すると見込まれています。
産業構造と競争環境（グローバル寡占と地域ブランド）
市場は高度な寡占構造を形成しており、上位5社（Procter & Gamble、Kimberly-Clark、Unicharm、Essity、Hengan）で約40%のシェアを占める。
地域別構造は以下の通りである：
?アジア太平洋：約53%（最大市場）
?北米：約20%
?欧州：約18%
製品別では「デイリー用」が約63%と最大セグメントを形成し、販売チャネルではスーパーマーケットが約41%で主流流通経路となっている。近年はEC比率も上昇しており、サブスクリプション型購入モデルが都市部を中心に拡大している。
市場成長ドライバー（社会変化・所得向上・EC拡大）
生理用ナプキン市場の成長要因は以下の4点に集約される：
第一に、月経衛生に対する教育・啓発活動の強化である。政府・NPO・医療機関の介入により、低所得地域でも製品利用率が上昇している。
第二に、新興国の中間層拡大による高付加価値製品への需要増加である。特に中国・インドではプレミアムナプキンの販売比率が上昇傾向にある。
第三に、ECおよびデジタル流通の拡大である。匿名性・利便性の向上により、オンライン購入比率は直近1年で約5～8%増加したとされる。
第四に、サステナブル製品へのシフトである。オーガニックコットン、竹繊維、生分解性素材の採用が進み、環境配慮型製品が新たな競争軸となっている。
課題構造（価格格差・文化要因・環境負荷）
市場には複数の構造的課題が存在する。
第一に、エコ製品の価格が高く、低所得層での普及が限定的である点である。
第二に、文化的タブーや教育不足により、一部地域で月経用品の利用が進まない問題が残る。
第三に、地方・農村部における流通網の未整備がアクセス制約となっている。
第四に、使い捨て製品による廃棄物増加が環境負荷として顕在化している。
生理用ナプキンは吸収層、防漏シート、粘着層から構成される多層吸収構造製品であり、軽い日～多い日まで対応する設計が標準化されている。
近年の技術進化では以下が重要トレンドとなっている：
?高分子吸収材（SAP）の高効率化
?通気性フィルムによるムレ低減
?超薄型化と吸収速度の両立
また、直近6か月では「低刺激性ナプキン」や「皮膚バリア機能対応素材」の需要が約7～10%増加しており、敏感肌対応製品が新たな成長セグメントとなっている。さらにフェムテック連携による吸収データ解析型製品の試験導入も進む。
市場拡大の背景には、衛生用品（Hygiene Products）需要の構造的増加とフェムケア領域の消費高度化がある。
2025年時点では、月経衛生に対する社会的認知の向上に加え、新興国の所得上昇と都市化が同時進行し、従来型代替手段から生理用ナプキンへの移行が加速している。特にアジア太平洋地域は約53%のシェアを占め、世界最大市場として需要を牽引している。
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図. 生理用ナプキンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「生理用ナプキン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、生理用ナプキンの世界市場は、2025年に26820百万米ドルと推定され、2026年には27810百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1%で推移し、2032年には35460百万米ドルに拡大すると見込まれています。
産業構造と競争環境（グローバル寡占と地域ブランド）
市場は高度な寡占構造を形成しており、上位5社（Procter & Gamble、Kimberly-Clark、Unicharm、Essity、Hengan）で約40%のシェアを占める。
地域別構造は以下の通りである：
?アジア太平洋：約53%（最大市場）
?北米：約20%
?欧州：約18%
製品別では「デイリー用」が約63%と最大セグメントを形成し、販売チャネルではスーパーマーケットが約41%で主流流通経路となっている。近年はEC比率も上昇しており、サブスクリプション型購入モデルが都市部を中心に拡大している。
市場成長ドライバー（社会変化・所得向上・EC拡大）
生理用ナプキン市場の成長要因は以下の4点に集約される：
第一に、月経衛生に対する教育・啓発活動の強化である。政府・NPO・医療機関の介入により、低所得地域でも製品利用率が上昇している。
第二に、新興国の中間層拡大による高付加価値製品への需要増加である。特に中国・インドではプレミアムナプキンの販売比率が上昇傾向にある。
第三に、ECおよびデジタル流通の拡大である。匿名性・利便性の向上により、オンライン購入比率は直近1年で約5～8%増加したとされる。
第四に、サステナブル製品へのシフトである。オーガニックコットン、竹繊維、生分解性素材の採用が進み、環境配慮型製品が新たな競争軸となっている。
課題構造（価格格差・文化要因・環境負荷）
市場には複数の構造的課題が存在する。
第一に、エコ製品の価格が高く、低所得層での普及が限定的である点である。
第二に、文化的タブーや教育不足により、一部地域で月経用品の利用が進まない問題が残る。
第三に、地方・農村部における流通網の未整備がアクセス制約となっている。
第四に、使い捨て製品による廃棄物増加が環境負荷として顕在化している。