5年ぶりのYOASOBI UTが新登場！YOASOBIのクリエイティブを支える4名のクリエイターが2人を描く特別なコレクション　2026年7月中旬より発売決定！

株式会社ユニクロ

ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、5年ぶり2度目となるYOASOBIとコラボレーションしたUTを7月中旬より発売します。今回は、YOASOBIのクリエイティブを全面的に支えている4名のクリエイターたちがYOASOBIの2人をテーマにデザインを書き下ろした、UTだけの特別なコレクションです。デザインは計4種類あり、今回のためだけに書き下ろした「YOASOBI」の特別なロゴも落とし込まれています。ボディはさまざまなスタイリングに合わせやすい、リラックスフィットを採用。お二人の音楽の世界観を感じていただけるコレクションです。

4名のクリエイターが描くYOASOBIの世界観を表現した特別なアート

「YOASOBI UT」では、YOASOBIの音楽やストーリーを服というキャンバスに落とし込むため、4名の

クリエイターとコラボレーションしたアートワークを制作しました。それぞれが異なるバックグラウンドや表現手法を持ちアニメーション、イラストレーション、ストリートアート、SF的ビジュアルまで、多様な視点からYOASOBIの楽曲や思想を再解釈しました。1枚のUTの中に、物語や感情、クリエイターならではの個性が詰まっています。

Ayaseさんコメント

5年ぶりにUTとのコラボが実現し、本当に嬉しいです。前回が「YOASOBI」の自己紹介だとしたら、今回は今の僕らが表現したいことを、より全面的に打ち出したコレクションになっています。普段から一緒に仕事をしているクリエイターたちと制作したので、それぞれ異なるデザインの中にも共通して宿るYOASOBIらしさを、ぜひ感じていただけたらと思います。

ikuraさんコメント

この5年で、さまざまな形に進化してきたYOASOBIの「今」を、いつも一緒にクリエイティブを作ってきた4名のクリエイターの皆さんが、それぞれの視点でデザインに込めてくださいました。YOASOBIをご存知の方も、このUTで初めて出会う方も、「好きだな」と思ったその気持ちのまま、自由に楽しんで着てもらえたらとても嬉しいです。

■コラボレーション概要

商品名：YOASOBI UT

発売日：2026年7月中旬

展開 ：MEN Tシャツ4柄1,990円 XS～4XL

※XS・XXL・3XL・4XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとなります。

販売店舗：全国のユニクロ店舗およびオンラインストア

商品リンク ：https://www.uniqlo.com/jp/ja/spl/ut-graphic-tees/yoasobi-26ss/men(https://www.uniqlo.com/jp/ja/spl/ut-graphic-tees/yoasobi-26ss/men)

YOASOBI 特別ロゴ

■藍にいな コメント

二度目のUTコラボということで、再び私のイラストを起用していただき大変うれしく思っております。YOASOBIさんの「小説を音楽にする」というコンセプトから着想を得て、本から物語と音楽が立ち上がっていく様子をイラストに落とし込みました。

■藍にいな プロフィール

アニメーション表現を軸に活動するアーティスト。MV制作、広告やジャケット制作・デザイン、ブランドコラボなど多分野で作品を手掛けるほか、自他でアートディレクションも行う。独自の色彩とタッチが織りなす唯一無二の世界観は、幅広いクリエイティブシーンで強い存在感を放つ。

■GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE コメント

ライブセットやグッズなどで関わってきたYOASOBIのUTコラボに参加できたことうれしく思います。自分のことを全く知らない人がデザインだけを見て自分のことを知らないまま着てほしいです。そしてそれを街で見られる日を楽しみにしています。Ayaseさん、ikuraさんを少年漫画的な解釈でキャラ化しました。YOASOBIのガチャッとしたイメージやあらゆるものとコラボレーションすることでいのちを吹き込む表現から発想し服や靴、炎をクリーチャーのようにしました。

■GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE プロフィール

アーティスト。1999年東京都に生まれ、漫画、映画などのサブカルチャーに触れ育つ。都市と青年を題材にコンセプチュアルで物語的な表現を行っている。現代美術の展覧会とライブを組み合わせて、7年間にわたり物語が展開されていく長編プロジェクト「獸」を開催している。

■DAIMON RYOTA コメント

YOASOBIのお二人が同じ方向を見つめ、自由に羽ばたいていく姿を描きました。唯一無二の輝きをエアブラシで表現し、今回のコラボレーションへの敬意と、さらなる飛躍への願いを込めています。

■DAIMON RYOTA プロフィール

1997年東京都生まれ。独学で身につけたエアブラシ技法を用い、ストリートカルチャーやカートゥーンの影響を受けた独自の表現を展開。既存の文脈にとらわれない型破りなスタイルで国内外から注目

を集め、国境を超えて活動している。

■QINGYI コメント

ikuraさんと Ayaseさんを軸に、YOASOBI の楽曲から広がるイメージとお二人の感性を重ね合わせて描きました。この作品から、YOASOBIが新たな段階へと移行していく空気を感じ取っていただければと思います。

■QINGYI プロフィール

中国出身のイラストレーター。現在は東京を拠点に活動し、幻想性のあるビジュアル表現を特徴とする。YOASOBI の『THE BOOK 3』アナログレコードのジャケットを手掛けたほか、日本国内外のプロジェクトに携わる。本作ではAyase とikuraを描き下ろし、YOASOBI が次なるフェーズへと進む姿を象徴するアーティストビジュアルを提示した。

■YOASOBIプロフィール

コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる“小説を音楽にするユニット” YOASOBI。2019年11月公開のデビュー曲「夜に駆ける」はBillboard JAPAN総合ソング・チャート年間1位を獲得し、ストリーミング累計再生数は史上初の12億回を突破。2021年には1st EP『THE BOOK』がオリコンデジタルアルバムランキング5週連続1位を記録。2023年リリースの「アイドル」はBillboard JAPAN“JAPAN Hot 100”で21週連続首位、ストリーミング累計10億回突破、米Billboard Global Excl. U.S.首位など世界的ヒットを記録した。これまでに日本武道館公演、全国アリーナツアー、アジアツアーを成功させ、2024年には Coachella Valley Music and Arts Festival、Lollapalooza に出演。2025年には 「Primavera Sound Barcelona 2025」メインステージ出演、ロンドンでのアリーナ公演も開催。2026年にはTVアニメ『花ざかりの君たちへ』主題歌「アドレナ」「BABY」をリリースし、日本人アーティスト初となるアジア5都市含む10大ドーム＆スタジアムツアーの開催を予定している。