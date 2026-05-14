『なんでもいきもの』の仲間たちがふんわり光る！マスコットライトの第二弾がカプセルトイに登場！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「なんでもいきもの　マスコットライト2」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年5月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

人気イラストレーター・キャラクターデザイナー よこみぞゆりさんが手掛ける「なんでもいきもの」のカプセルトイが登場。
動物・植物・食べ物・物… あらゆるものがなんでもいきものの世界の仲間たちが、ふんわり優しく光って癒されるマスコットライトです。
第一弾でのご好評をうけて、あらたな「なんもの」たちがラインナップに仲間入りした第二弾が登場です！

底面にあるスイッチをONにすると、ふんわり優しく光る、手のひらサイズのマスコットライトです。
スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできます。
ラインナップは「ひやしきつね」「かにぎり」「カニ」「エビ」「にんげん」「大さんせいうお」の6種。
集めて並べて、お部屋をなんでもいきものの世界にしちゃおう！



ぜひこの機会にゲットしてみてください！



ひやしきつね


かにぎり


カニ


エビ


にんげん


大さんせいうお

【商品情報】

●商品名：なんでもいきもの　マスコットライト2


●発売日：2026年5月中旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・ひやしきつね


・かにぎり


・カニ


・エビ


・にんげん


・大さんせいうお


●商品素材：PVC、ABS


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所


※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。 　




【アイピーフォー株式会社について】


アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

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