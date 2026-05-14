『なんでもいきもの』の仲間たちがふんわり光る！マスコットライトの第二弾がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「なんでもいきもの マスコットライト2」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年5月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
人気イラストレーター・キャラクターデザイナー よこみぞゆりさんが手掛ける「なんでもいきもの」のカプセルトイが登場。
動物・植物・食べ物・物… あらゆるものがなんでもいきものの世界の仲間たちが、ふんわり優しく光って癒されるマスコットライトです。
第一弾でのご好評をうけて、あらたな「なんもの」たちがラインナップに仲間入りした第二弾が登場です！
底面にあるスイッチをONにすると、ふんわり優しく光る、手のひらサイズのマスコットライトです。
スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできます。
ラインナップは「ひやしきつね」「かにぎり」「カニ」「エビ」「にんげん」「大さんせいうお」の6種。
集めて並べて、お部屋をなんでもいきものの世界にしちゃおう！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
ひやしきつね
かにぎり
カニ
エビ
にんげん
大さんせいうお
【商品情報】
●商品名：なんでもいきもの マスコットライト2
●発売日：2026年5月中旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・ひやしきつね
・かにぎり
・カニ
・エビ
・にんげん
・大さんせいうお
●商品素材：PVC、ABS
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp