『なんでもいきもの』の仲間たちがふんわり光る！マスコットライトの第二弾がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「なんでもいきもの マスコットライト2」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年5月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

人気イラストレーター・キャラクターデザイナー よこみぞゆりさんが手掛ける「なんでもいきもの」のカプセルトイが登場。

動物・植物・食べ物・物… あらゆるものがなんでもいきものの世界の仲間たちが、ふんわり優しく光って癒されるマスコットライトです。

第一弾でのご好評をうけて、あらたな「なんもの」たちがラインナップに仲間入りした第二弾が登場です！



底面にあるスイッチをONにすると、ふんわり優しく光る、手のひらサイズのマスコットライトです。

スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできます。

ラインナップは「ひやしきつね」「かにぎり」「カニ」「エビ」「にんげん」「大さんせいうお」の6種。

集めて並べて、お部屋をなんでもいきものの世界にしちゃおう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

ひやしきつねかにぎりカニエビにんげん大さんせいうお

●商品名：なんでもいきもの マスコットライト2

●発売日：2026年5月中旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・ひやしきつね

・かにぎり

・カニ

・エビ

・にんげん

・大さんせいうお

●商品素材：PVC、ABS

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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