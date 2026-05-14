世界的アーティスト、エド・シーランがカラオケルームに登場！2014年開催「iTunes Festival」ライブ映像をJOYSOUND「みるハコ」で無料配信

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングは、通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」にて、世界的に活躍するアーティスト、エド・シーランのライブ映像を配信します。2014年にiThunes Festivalで開催されたライブの模様を、5月15日(金)から8月14日(金) までの期間中、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームにて、無料でお楽しみいただけます。（別途室料）

2011年のメジャーデビュー以降、「Shape of you」「Perfect」などで世界的ヒットを記録し、ストリーミングサービスやチャートで驚異的な記録を塗り替えてきた、エド・シーラン。「ルーパー（Loop Station）」を駆使したパフォーマンスが有名で、足元のペダルでギターの音やリズム、コーラスをその場で録音、再生し、重ねていくことで、たった一人でバンドのような音の厚みを生み出し、世界中のファンたちを熱狂させ続けています。

今回の配信では、2014年にイギリスで開催されたApple主催「iTunes Festival」より、エド・シーランが披露した104分にわたる圧巻のパフォーマンスをお届けします。「Thinking Out Loud」などの代表曲を携え、ギターとループステーションだけで満員の観客を圧倒するエド・シーラン。その唯一無二のステージが、カラオケルームならではの迫力ある音と映像で鮮やかに蘇ります。

この機会をお見逃しなく、身近なカラオケルームで、気の合う仲間と飲食を楽しみながら、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください。

＝＝ Ed Sheeran - Live at iTunes Festival ＝＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2026年5月15日(金) ～ 2026年8月14日(金)

◆配信コンテンツ：エド・シーラン「Ed Sheeran - Live at iTunes Festival」

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：約1時間44分

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/826110/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。

詳細を見る :https://miruhaco.jp/

※ iTunesは、Apple Inc.の商標です。