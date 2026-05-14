【ＢＳ日テレ】感動のカレーそばは「牛すじがふわっふわっふわっと入ってくる！」　ドランク塚地“カレーそばみたいな人になりたい…”　俳優デビューするきっかけになった(秘)エピソードも披露！

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旅の舞台は、東京都府中市。

京王線・分倍河原駅周辺をふらっと散策する塚地武雅（ドランクドラゴン）。

都心や川崎とつながり、住宅街が広がる多摩川も近いエリアで、なんと富士山が見えるラジオ局があると聞き、さっそく向かう。そこは、誰でも番組作りに参加できるというコミュニティラジオ・TAMAリバー。

生放送中だったのだが…塚地が乱入！俳優デビューするきっかけになった(秘)エピソードを披露！きっかけはあの番組！？

お目当ての立ち食いそば屋は、紺色の看板を掲げている「山長そば」。

府中駅前で30年ほど前に始まり、2009年にこの地へ移転。名物と書かれているのはカレー！？それもただのカレーではなく、牛すじカレーということで塚地はカレーそばを注文。

こだわりの牛すじを使い、１日寝かせた自慢のカレーは「深いコク、１日寝かせているだけあって旨味が強い！姿形を留めていない牛すじたちがふわっふわっふわっと入ってくる。」と牛すじの魅力を解説。また麺は「細麺がツルツル入ってくる」とカレーとそばの相性も絶賛！

最後は「カレーとおそばをかけた、そんな人になりたい」と締めくくる。果たして、カレーそばを食べてどんな気持ちになったのか…放送をお楽しみに！

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２軒目は、東京・池尻大橋。

常連客が集いに集う、人気の立ち食いそば屋をアンコール放送でお届けする。

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［タイトル］

ドランク塚地のふらっと立ち食いそば

［番組概要］

ドランクドラゴン塚地武雅が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅する番組。行く先々では最高の１杯と心温まる素敵な出会いが。こだわりあり、人情ありのほんわか立ち食いそば巡り！

［放送日時］

5月18日（月）よる１０時～１1時放送（毎週月曜よる１０時放送）

［放送局］

ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

【出演者】

塚地武雅（ドランクドラゴン）

ナレーター 柳家喬太郎

［クレジット］

(C)ＢＳ日テレ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CYlHduATmks ]