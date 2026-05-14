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白鴎大学教育科学研究所が6月6日「2025年度 助成成果報告会・研究交流会」を開催
白鴎大学（栃木県小山市／学長：北山修）教育科学研究所は、6月6日（土）に「2025年度 助成成果報告会・研究交流会」を開催する。本報告会では、同研究所の研究助成を受けた取組について、講演およびポスター発表を実施。メイン会場では本学教育学部教授らによる口頭発表、ポスター会場では学外研究者らによるポスター発表をそれぞれ並行して行う。会場参加のほか、Zoomによる参加も可。参加費無料、要事前申し込み。
報告会・研究交流会の概要は以下の通り。
◆報告会・研究交流会概要
【日 時】 6月6日（土） 13:30〜15:00
【場 所】 白鴎大学 大行寺キャンパス 3号館5階350教室（栃木県小山市大行寺1117）
または Zoomによるリモート
【参加費】 無料
【申 込】 本報告会は、「2026年度現代的学校教育課題解決シリーズ『学び続ける教師のための教員研修リレー講座』（全5回）」の第1回講座として実施します。
以下の申し込みサイトから必要事項をご記入ください。
https://forms.office.com/r/C6q64Lqtr8
【主 催】 白鴎大学 教職支援センター https://hakuoh.jp/kyoushoku-shien/
【プログラム】
報告の部
＜メイン会場＞ 350教室
13:30-13:35 内田 雄三 教育学部学部長 挨拶
13:35-15:00 学内助成成果報告会
発表時間 演者氏名 演題
13:35-13:45 伊崎 純子 教育科学研究所20年のあゆみ〜教育研究の共同・交流に向けた提言〜
13:45-13:55 齋藤 千明 版表現を通じた子どものための美術鑑賞及び造形教育プログラムの開発と実践
13:55-14:05 玉宮 義之 未来創造ネットワーク白鴎 2025年度活動報告
14:05-14:20 ＜ポスター会場にて＞ ポスターセッション ※ZOOM配信はありません
14:20-14:25 ［5分休憩］
14:25-14:35 伊東 孝郎 Withコロナ時代の新たなピア・サポート活動
14:35-14:45 内山 須美子 ダンスによる指導者育成及び地域貢献プログラムの実施
14:45-14:55 齋藤 正憲 地域活性化に関する実践的フィールドワーク
14:55-15:00 伊崎 純子 教育科学研究所所長 閉会の辞
＜ポスター会場＞ 350教室ロビー
13:35-14:55 学外助成成果報告会(対面式のポスターセッションとZOOMによる概要発表)
演者氏名 演題
大出 知明 小学校中学年体育のネット型ゲームにおける子どもと創る学習過程についての研究
川田 正己 チーム担任制、小学校授業における教科担任制の導入による学校改革の実現をめざして
湯澤 敦子 私たちの挑戦：皆で子供たちの読みの力を高めよう〜MIM研修会の取組を通して〜
舘岡 雄太 子どもの意思決定を大切にした体育科授業の創造と地域発信〜エコロジカル・アプローチに着目して〜
前田 啓貴 小学校教員に求められる英語熟達度の推定：教員採用試験のリバースエンジニアリング
福田 耕平 教科等横断的な視点に立った「表現力」の育成〜教師の指導の工夫とミドルリーダーによる研修の在り方について〜
森 健 教育活動の再設計を通した学校危機管理体制の構築―教員の危機対応力向上と地域連携の実践―
川村 克彦 考え、学びを生活に生かす授業の創造〜算数科を中心に〜
見目 真理 小学校国語科における「言葉による見方・考え方」の具体―中学年の文学的文章における読むことの授業実践より―
藤平 昌寿 教育現場における哲学対話についての実践と評価についての考察―探究学習・SEL・関係的評価の統合的アプローチ―
（関連記事）
・白鴎大学教職支援センターが6月6日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」（全5回）を開講 ― 教育に関する専門家が現代的な学校の教育問題を解説（2026.05.14）
https://www.u-presscenter.jp/article/124396
▼講座に関する問い合わせ先
白鴎大学 教職支援センター
メール：kyoshoku-center@ad.hakuoh.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
TEL：0285-20-8117
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
◆報告会・研究交流会概要
【日 時】 6月6日（土） 13:30〜15:00
【場 所】 白鴎大学 大行寺キャンパス 3号館5階350教室（栃木県小山市大行寺1117）
または Zoomによるリモート
【参加費】 無料
【申 込】 本報告会は、「2026年度現代的学校教育課題解決シリーズ『学び続ける教師のための教員研修リレー講座』（全5回）」の第1回講座として実施します。
以下の申し込みサイトから必要事項をご記入ください。
https://forms.office.com/r/C6q64Lqtr8
【主 催】 白鴎大学 教職支援センター https://hakuoh.jp/kyoushoku-shien/
【プログラム】
報告の部
＜メイン会場＞ 350教室
13:30-13:35 内田 雄三 教育学部学部長 挨拶
13:35-15:00 学内助成成果報告会
発表時間 演者氏名 演題
13:35-13:45 伊崎 純子 教育科学研究所20年のあゆみ〜教育研究の共同・交流に向けた提言〜
13:45-13:55 齋藤 千明 版表現を通じた子どものための美術鑑賞及び造形教育プログラムの開発と実践
13:55-14:05 玉宮 義之 未来創造ネットワーク白鴎 2025年度活動報告
14:05-14:20 ＜ポスター会場にて＞ ポスターセッション ※ZOOM配信はありません
14:20-14:25 ［5分休憩］
14:25-14:35 伊東 孝郎 Withコロナ時代の新たなピア・サポート活動
14:35-14:45 内山 須美子 ダンスによる指導者育成及び地域貢献プログラムの実施
14:45-14:55 齋藤 正憲 地域活性化に関する実践的フィールドワーク
14:55-15:00 伊崎 純子 教育科学研究所所長 閉会の辞
＜ポスター会場＞ 350教室ロビー
13:35-14:55 学外助成成果報告会(対面式のポスターセッションとZOOMによる概要発表)
演者氏名 演題
大出 知明 小学校中学年体育のネット型ゲームにおける子どもと創る学習過程についての研究
川田 正己 チーム担任制、小学校授業における教科担任制の導入による学校改革の実現をめざして
湯澤 敦子 私たちの挑戦：皆で子供たちの読みの力を高めよう〜MIM研修会の取組を通して〜
舘岡 雄太 子どもの意思決定を大切にした体育科授業の創造と地域発信〜エコロジカル・アプローチに着目して〜
前田 啓貴 小学校教員に求められる英語熟達度の推定：教員採用試験のリバースエンジニアリング
福田 耕平 教科等横断的な視点に立った「表現力」の育成〜教師の指導の工夫とミドルリーダーによる研修の在り方について〜
森 健 教育活動の再設計を通した学校危機管理体制の構築―教員の危機対応力向上と地域連携の実践―
川村 克彦 考え、学びを生活に生かす授業の創造〜算数科を中心に〜
見目 真理 小学校国語科における「言葉による見方・考え方」の具体―中学年の文学的文章における読むことの授業実践より―
藤平 昌寿 教育現場における哲学対話についての実践と評価についての考察―探究学習・SEL・関係的評価の統合的アプローチ―
（関連記事）
・白鴎大学教職支援センターが6月6日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」（全5回）を開講 ― 教育に関する専門家が現代的な学校の教育問題を解説（2026.05.14）
https://www.u-presscenter.jp/article/124396
▼講座に関する問い合わせ先
白鴎大学 教職支援センター
メール：kyoshoku-center@ad.hakuoh.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
TEL：0285-20-8117
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/