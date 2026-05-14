OPIの超速乾(※１)マニキュア 「ラピドライ」が全国のコストコで新発売　-忙しい毎日にうれしいコストコ限定セット

ウエラジャパン合同会社※１：オーピーアイシリーズにおいて

オーピーアイ（ウエラジャパン合同会社 OPI事業部 東京都新宿区 ／ 社長：小室達明）は、コストコホールセールジャパン株式会社（本社：千葉県木更津市 ／ 代表取締役：ケリー・ハント）が展開する会員制倉庫型店のコストコ全倉庫店にて、OPIラピドライ（Rapidry）コストコ限定セットを展開中。

一度塗り約60秒で乾く(※２)速乾マニキュア。スピーディーでストレスフリーなネイル体験を。

※２：一度塗りの場合60秒で表面が乾きます。爪の状態や使用環境により異なります。

ラピドライは、乾かす時間を最小限に抑えることで、塗った後の“待ち時間”によるストレス軽減を目指しました。

近年、忙しいライフスタイルの中で「時短でキレイを楽しみたい」というニーズが高まる中、OPIは速乾性と使いやすさを追求した「ラピドライ」を販売開始。

「ネイルは好きだけど乾かす時間がない」「仕上げた直後にヨレてしまうのがストレス」そんな悩みに寄り添い、忙しい日常でもネイルを楽しめるマニキュアです。

お出かけ前や家事の合間など、限られた時間でも、手軽にネイルを楽しめる設計です。

キューティクル（甘皮周り）にも塗りやすいラウンドブラシを採用し、セルフネイルでも扱いやすいマニキュアです。

コストコ限定の使いやすいカラーを揃えた特別セット

展開パッケージイメージ （ 左：ナチュラルセット / 右：レッドセット ）

日常使いしやすく、ハンドにもフットにもおすすめのカラーをセレクトした限定セットは、ネイル初心者から上級者まで、幅広い層に楽しんでいただけるラインアップです。

商品概要：OPI ラピドライ（RapiDry）コストコ限定セット

オフィスでも休日でも楽しめる、煌めく王道のナチュラルコレクション

ハンドもフットも楽しめる、大人レッドとクリアコートのマストハブコレクション

≪ 販売情報 ≫

RD0017/ どんなスタイルにもフィットする上品で落ち着いた洗練ベージュRD0008 / まぶしい輝きに胸が高鳴る。きらめき無双なピンクグリッターRD0009 / ナチュラルだけどちゃんと可愛い。透け感で魅せる上品モードなソフトピーチRD0014 / 一瞬で視線をロックオン。“これぞ私”を叶える情熱的なブライトレッドRD0015 / 指先から大人の色気を演出。ラグジュアリーに魅せるワインレッドRDCC / ベース・トップ・単色ネイルもOK。1本3役のオールマイティなクリアコート

2026年4月20日より全国のコストコにて販売中

イベント情報：一部倉庫店にて売場でのデモンストレーション販売

一部倉庫店の、一部日程において売場でのデモンストレーション販売を開催いたします。

当日は、プロのネイリストが製品の魅力をデモンストレーション形式でご紹介。

実際に、その仕上がりや使い心地をご体感いただけます。

ぜひこの機会に、売場にてお試しください。

※ネイリスト不在の倉庫店では、専門のデモンストレーションスタッフが対応いたします。

OPIについて

It's more than Color. It's OPI. あなたの色で 毎日がもっと美しく

アメリカ・ロサンゼルス生まれのオーピーアイ（ウエラジャパン合同会社 OPI事業部 東京都新宿区／社長：小室達明）はプロのネイリストをはじめ世界中のセレブが使用するネイルブランドです。豊富なカラーバリエーション、発色性やツヤ感、耐久性に優れたネイルラッカーは、アメリカをはじめとする、日本、イギリス、フランスなど世界100カ国以上で展開しています。最新のカラートレンドをいち早く取り入れたネイルラッカーは話題性と注目を集めると共に、世界中の多くの人々の指先を美しく彩っています。

OPI ブランドサイト | OPI(オーピーアイ)について(https://www.opi.com/jp-JP/pages/about-us)

OPI JAPAN 公式インスタグラム | セルフネイル https://www.instagram.com/opi_japan/

コストコ ジャパン公式インスタグラム｜https://www.instagram.com/costco_japan/