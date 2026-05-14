株式会社日本ロックサービス(所在地：東京都豊島区、代表取締役：二上 直弘)は、電気のスイッチプレートと壁の間に挟むだけのアクセサリー置き場「Pocketch(ポケッチ)アクセサリートレー」を、2026年5月18日に発売します。





商品ページ： https://e-store.lock.co.jp/shopdetail/000000000769





使用イメージ(1)





■開発背景

アクセサリーをいちいちしまうのは面倒で、帰宅後すぐ外したいのに置き場所に迷ったり、入浴前に外し忘れてしまったりするという声がありました。そこで、考えずにサッと置ける“わかりやすい仮置きスペース”をつくれば解決できると考えました。固定された電気スイッチに取り付けられるポケッチシリーズなら、ちょうどよい高さに浮かせて収納できるため、そのアイデアを形にして商品化に至りました。





ポケッチシリーズ： https://e-store.lock.co.jp/html/page27.html









■商品の特徴

＊ビス・工具・テープ一切不要の壁面収納

取り付けは各部屋にある電気スイッチと壁の間に挟むだけで簡単です。

工具・ビス・テープなどを使用しないため賃貸住宅にも適しています。





特殊構造で外れにくい

使用イメージ(2)





＊アクセサリーに合わせた置き方ができる

本体はフック、スリット、トレーが一体になっています。

「スリットにピアスを差す」「フックにリングを掛ける」「トレーにネックレスやブレスレットを置く」など、アクセサリーの種類や形状に合わせて様々な置き方ができます。





アクセサリーに合わせて保管できる

使用イメージ(3)





＊様々なお部屋で使用できる

玄関や部屋のスイッチに取り付けて外出時や帰宅時にサッと使用できる場所にしたり、洗面所やキッチン周りに取り付けて一時置き場にしたりするなど、生活シーンに合わせて使用できます。





使用シーン(玄関)

使用シーン(居室)

使用シーン(洗面所)





■商品概要

商品名 ： Pocketch(ポケッチ)アクセサリートレー

発売日 ： 2026年5月18日(月)

価格 ： 1,600円(税抜)

サイズ ： 約縦165mm×横115mm×奥行き57mm

カラー ： ホワイト

素材 ： エラストマー樹脂

販売場所： 当社オンラインストア( https://e-store.lock.co.jp/ )、

全国のホームセンターなど

URL ： https://e-store.lock.co.jp/shopdetail/000000000769





製品パッケージ





■キャンペーン情報

発売を記念して、当社オンラインストアでは「新発売キャンペーン」を実施します。





1. 通常価格1,760円(税込) → 期間限定価格1,639円(税込)

2. 通常送料825円(税込) → 期間限定送料0円

※上記1.2.の適用期間 2026年6月18日(木)23時59分まで

3. 次回送料無料クーポン付

※適用期間2026年6月30日(火)23時59分まで利用可能









■会社概要

商号 ： 株式会社日本ロックサービス

代表者 ： 代表取締役 二上 直弘

所在地 ： 〒170-0013

東京都豊島区東池袋3-23-14ダイハツ・ニッセイ池袋ビル2階・7階

設立 ： 1971年2月

事業内容： 錠前・セキュリティ商品の販売／施工／製造・企画

資本金 ： 8,000万円

URL ： https://www.lock.co.jp/