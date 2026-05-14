Kong、特定非営利活動法人「金融IT協会（FITA）」に加盟

Kong株式会社

APIおよびAIコネクティビティ技術をリードするKong株式会社(https://jp.konghq.com/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉 大樹、以下Kong）は、このたび、特定非営利活動法人金融IT協会(https://fita.or.jp/)（東京都中央区、理事長：山口 省蔵、以下「FITA」）に、スタートアップ会員として加盟したことをお知らせいたします。

◾金融IT協会（FITA）の概要

FITAは、前身組織である「金融ITたくみｓ」（2011年2月設立）から名称変更し、2024年1月より新体制で活動を開始しました。「デジタル人材の育成」と「ITの民主化」を業界横断的なミッションに掲げ、金融×ITに関わるすべての人々に対し、組織の枠を超えたコミュニティを提供しています。金融機関、パートナー企業、関連団体と連携し、人材育成やスキル継承の支援に取り組んでいます。

名称： 特定非営利活動法人金融IT協会（旧称：金融ＩＴたくみｓ）

所在地： 東京都中央区日本橋茅場町1‐8‐1 FinGATE KAYABA301

設立： 2011年2月

理事長： 山口 省蔵

URL： https://fita.or.jp/

◾KongのFITA加盟の背景と目的

Kongは、APIおよびAIコネクティビティ技術を通じて、企業のデータ活用とシステム連携を支援してきました。特に近年は、金融機関が抱える堅牢なレガシーシステムと最新のAIエージェントを、安定かつ安全にデータ接続させる「AIコネクティビティ」の実現に注力しています。これにより、既存資産を活かした高度なAI活用が可能になります。

今回の加盟は、FITAが掲げる「デジタル人材の育成」と「ITの民主化」というビジョンに深く共感したことによるものであり、金融業界におけるAI活用の高度化と人材育成の加速に貢献することを目的としています。今後は、FITAのコミュニティ活動への参画を通じて、金融機関および関連企業との連携を強化し、AI時代に求められるデータ連携基盤の在り方や実践知の共有を通じて、金融業界全体のAI活用の高度化に貢献してまいります。

特定非営利活動法人金融IT協会 理事長 山口 省蔵 氏は次のように述べています。

「AIの進展により、金融業界におけるデータ活用とシステム連携の重要性はこれまで以上に高まっています。KongのようにAPIおよびAIコネクティビティ領域でグローバルに実績を持つ企業の参画は、当協会が推進するデジタル人材育成や実践的な知見の共有において大きな価値をもたらすものと期待しています。今後、会員企業との連携を通じて、金融業界全体のDX推進に貢献してまいります」

Kong株式会社 代表取締役社長 有泉 大樹は次のように述べています。

「金融業界におけるAI活用は、単なる技術導入ではなく、データとシステムをいかに安全かつ柔軟につなぐかが重要になります。Kongはこれまで培ってきたAPIおよびAIコネクティビティの知見を活かし、FITAの活動を通じて金融機関やパートナー企業との連携を深めてまいります。今後は、AIエージェント時代に対応したデータ連携基盤の実現と、それを支える人材育成の双方に貢献していきます」

Kong について

Kongは、APIおよびAIコネクティビティ技術をリードする企業として、エージェント型AI時代を支えるインフラの構築に取り組んでいます。Fortune500企業からスタートアップまで幅広い組織に信頼されており、統合型API・AIプラットフォーム「Kong Konnect」を通じて、APIおよびAIモデル間を流れるインテリジェンスの安全な接続、管理、高速化、ガバナンス、収益化を実現します。

会社概要： https://jp.konghq.com

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お問い合わせ：info-jp@konghq.com