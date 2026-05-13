株式会社スマイルアカデミー【福岡市早良区】本格ピラティスマシン完備の完全個室スタジオ「ルルピラ藤崎・室見店」がレンタルスペースの提供を開始

マンツーマンピラティス「ルルピラ」を福岡県内に9店舗展開する株式会社スマイルアカデミーは、「ルルピラ藤崎・室見（マンツーマンピラティススタジオ）」をこの度、大手レンタルスペース予約サイト「スペースマーケット（SPACE MARKET）」および「インスタベース（instabase）」にて、実験的にスタジオ空間の貸し出しサービスを開始いたしました。

本格的なピラティスマシン（リフォーマー等）を備えた上質なプライベート空間を、フリーランスインストラクターのセッション場所や、個人の自主練習、SNS用の撮影スタジオとして幅広くご活用いただけます

■スペースマーケットでの予約・詳細ページ

https://www.spacemarket.com/spaces/lulupilates_fujisaki/

■インスタベースでの予約・詳細ページ

https://www.instabase.jp/space/7682126661

ピラティススタジオをレンタルスペースとして開放する背景

ピラティススタジオをレンタルスペースとして開放する背景

近年のピラティスブームに伴い、新しく資格を取得し、フリーランスとして活動を始めるインストラクターが急増しています。しかし、ピラティス専用マシン（リフォーマーなど）は非常に高額であり、かつ広い設置スペースを要するため、「独立して自分のスタジオを持つには初期費用のハードルが高すぎる」「お客様にマシンを使った質の高いパーソナル指導を提供したいが、使える場所がない」というインストラクターならではの課題がありました。

そこで「ルルピラ藤崎・室見店」では、パーソナルセッションの空き時間を有効活用し、スタジオをレンタルスペースとしてフロアの一部を開放することにいたしました。当スタジオの充実した設備と、人目を気にせず集中できる完全個室空間をシェアリングすることで、フリーランスとして活躍するインストラクターの活動を支援するとともに、地域の皆様がより手軽にピラティスを楽しめる環境づくりに貢献してまいります。

ピラティスレンタルスペースとしての「ルルピラ藤崎・室見店」の特徴

ピラティスレンタルスペースとしての「ルルピラ藤崎・室見店」の特徴

本格マシン完備： リフォーマー、マジックサークル、ヨガマットなど、ピラティスに必要な器具が揃っており、手ぶらで本格的なセッションが可能です。

完全プライベート空間： 他の利用者を気にすることなく、マンツーマン指導やご自身の練習に集中できる完全個室です。

おしゃれな内装と撮影利用： 自然光が入り、清潔感のある白を基調とした内装は、YouTubeやInstagramなどの動画・写真撮影にも最適です。

子連れ入室OK： 普段のルルピラ同様、お子様連れでのご利用も可能なため、ママさんインストラクターの活動拠点としてもご利用いただけます。

藤崎・室見エリアのフィットネス事情とフリーランス活動のポテンシャル

藤崎・室見エリアのフィットネス事情とフリーランス活動のポテンシャル

福岡市早良区の藤崎・室見・百道エリアは、福岡市内でも有数の文教地区として知られ、教育や健康、美容への投資を惜しまない子育て世帯やアッパー層が多く居住しています。特に、産後の体型戻しや日常の姿勢改善に対する感度が高く、「流行りのピラティスを本格的に習いたい」という潜在的なニーズが非常に大きいエリアです。

そのため、フリーランスのピラティスインストラクターやパーソナルトレーナーにとって、このエリアは質の高いサービスを求めるお客様に出会いやすく、活動拠点として非常に魅力的な市場です。

しかし、この藤崎・室見エリア周辺には、インストラクターが個人的に借りてセッションを行える「ピラティスマシン完備のレンタルスタジオ」がほとんど存在しません。お客様の需要はあるのに、指導する場所がないために、やむを得ず天神や博多などの中心部までお客様に足を運んでもらったり、マットピラティスのみで妥協したりしているのが現状です。

当スタジオがレンタルスペースとしてこの希少な環境を提供することで、実力あるインストラクターたちが藤崎・室見エリアで活動しやすくなり、結果として地域住民の皆様に、より質の高いウェルネス体験を届けることができると考えております。

ご予約・詳細はこちら

ルルピラ藤崎外観/藤崎・室見ピラティスレンタルスペース

各レンタルスペース予約サイトより、空き状況の確認およびご予約が可能です。（1時間単位でご利用いただけます）

▼スペースマーケット（SPACE MARKET）

https://www.spacemarket.com/spaces/lulupilates_fujisaki/

▼インスタベース（instabase）

https://www.instabase.jp/space/7682126661

子連れOKな福岡のピラティススタジオ「ルルピラ」について

子連れOKな福岡のピラティススタジオ「ルルピラ」について

ルルピラはあなたの「変わりたい」を全力でサポートをする、あなただけの「ピラティススタジオ」。



全てのインストラクターが、ピラティスやボディメイクを通じて人生が変わった経験を持っており、何歳になっても、どんな過去があっても、「人は変わることができる」のだと、証明し続けることをミッションとしております。

・お子さまと一緒に入室OK、ベビーカー入室・授乳・おむつ替えも可

・ひろびろプライベート空間で他人の目が気にならない

・冷房完備の屋内スタジオで快適に運動

・マンツーマンで一人ひとりにあった安全・効果的なメニュー

・産後ケア・骨盤調整・姿勢改善など目的に応じた対応も可能



■予約・詳細は公式HPからどうぞ

https://bodyhackerslab.com/lulupilates/

ルルピラに通われているお客様について

福岡の子連れOkなピラティス/ルルピラについて

すべての店舗が赤ちゃんや子連れで通いやすいように、ひろびろとした個室となっております。



そのため、産後ダイエット目的で通われる女性や、結婚式前のダイエットで通われる方はもちろん、人目につかないように通いたいモデルや芸能人、会社経営者の方も多いです。



運動経験0の初心者にやさしいピラティススタジオとして、産後ダイエット、ブライダルダイエットなど、目標・目的にむけて一緒に併走致します。

一人じゃないから、変われる、続けられる環境をご用意。

ピラティスを通じて「人生変わった」と感じて頂けるサポートを提供いたします。

ダイエット・ボディメイクのビフォーアフター例

ブライダルダイエットビフォーアフター（福岡）/大濠公園・赤坂ピラティス

産後ダイエットビフォーアフター（福岡）/大濠公園・赤坂ピラティス

一人じゃないから、変われる、続けられる環境をご用意。

ピラティスを通じて「人生変わった」と感じて頂けるサポートを提供いたします。

■みんなのbefore/afterはこちらから

https://bodyhackerslab.com/lulupilates/#customer_voice

ルルピラ藤崎・室見（マンツーマンピラティススタジオ）概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1CfgqHCu-A8 ]

店舗名：ルルピラ藤崎・室見（マンツーマンピラティススタジオ）

住所：福岡市早良区藤崎1-14-20 BLACK BASE FUJISAKI 01号（ボディハッカーズラボ内）

アクセス：「藤崎駅」徒歩6分、「室見駅」徒歩10分、「西新駅」徒歩17分

ご近所エリア：高取、原、荒江、小田部、百道、鳥飼



予約HP：https://bodyhackerslab.com/lulupilates/fujisaki-muromi/



※無料体験、ペア30%割引キャンペーン中



＜施設概要＞

・ひろびろ個室、完全予約制

・ピラティスリフォーマー完備

・赤ちゃん連れ、子連れ大歓迎

・ベビーカー乗り入れOK

・入会後、他地域への店舗へ移籍も可能

・ペア割引30% off

・ブライダル割引10% off

＜ルルピラ藤崎・室見（マンツーマンピラティススタジオ）のポイントまとめ＞

・エリア: 福岡市早良区（「藤崎駅」徒歩6分、「室見駅」徒歩10分、「西新駅」徒歩17分）

・ジャンル: マシンピラティス（マンツーマン指導）

・特徴: 子連れOK、産後ケア対応、完全個室、マンツーマン

・体験: 3回無料体験キャンペーン実施中



＜セッション内容＞

・各コースのセッション時間は1回60分となります

・運動初心者のお客様がメインのため、まずはコンディショニングで整えていくことから始めます（姿勢改善や体の不調改善など）



※YouTubeチャンネル「家トレ研究所」にて、家でできる「コンディショニングトレーニング」や「トレーナーの勉強向け教材動画」などもアップしてますので参照ください。



■YouTubeチャンネル「家トレ研究所」

https://www.youtube.com/channel/UCrsTMU7s5uUEr-rihhR_wWw/

子連れでも通いやすい空間となっており、家族や友達とペアでも空間を広く使うことが可能です。

よくある質問：ルルピラ藤崎・室見（マンツーマンピラティススタジオ）

アクセス等よくある質問：ルルピラ藤崎・室見（マンツーマンピラティススタジオ）

Q. 福岡市早良区の藤崎・室見エリアで子供連れでも通えますか？

A. はい、完全個室・完全予約制のため、ベビーカーのまま入室可能です。お子様が泣いても周りを気にする必要はありません。

Q. ピラティス初心者ですが大丈夫ですか？

A. ルルピラ会員様の9割が初心者からのスタートです。マンツーマンでマシンの使い方から丁寧に指導します。

Q. 藤崎駅からのアクセスは？

A. 「藤崎駅」徒歩6分、「室見駅」徒歩10分、「西新駅」徒歩17分の立地になります。西新エリアや西区エリア（室見・姪浜など）からも通いやすい立地です。

ルルピラの食事ガイドラインについて

食事ガイドラインについて/ルルピラ福岡赤坂・大濠公園（マンツーマンピラティススタジオ）

通常のピラティススタジオは「食事指導」や「食事管理」はありませんが、ルルピラではしっかりとサポート致します。

基本的に食事を改善しない限りは、運動だけで痩せようとしても難しいのが現状。

ピラティスになんとなく通っても、痩せない原因が「食事」のテコ入れをしないところにあります。

どんなにいっぱい動いてカロリー消費したとしても、その分、余分な栄養素をひたする入れ続けてる限り、体重は増える一方です。

また、断食や食べないダイエットは体がみすぼらしく痩せ細ってしまうだけですので、無理なくしっかりたべて、効率的にダイエット・ボディメイクをするにあたり、食事ガイドラインを「公式LINE」にて無料で解放しております。



↓下記より公式LINEを「ともだち追加」頂けます。

https://lin.ee/xdfttKb

「通いやすさ×手厚いサポート」で無理なく変われる、続けられる

「通いやすさ×手厚いサポート」で無理なく変われる、続けられる/福岡赤坂・大濠公園ピラティス

大手では2ヶ月30万円以上が相場ですが、ルルピラではその半額程度で「人生変える」体験を提供可能。



福岡に店舗を集中させることで、優秀な人材確保や地域最安レベルの「ハイクオリティ×安い料金」を実現。

一人じゃないから、変われる、続けられる。

ピラティス料金（都度払い回数券・サブスク・月額制）

ピラティス料金（都度払い回数券・サブスク・月額制）/ルルピラ福岡赤坂・大濠公園

■入会金

キャンペーン中



■コース

会員様の要望にあわせて「月毎コース」「回数券コース」「6ヶ月コース」をご用意しております。1ヶ月短期でコース回数を全て消化して頂いてもOKです。



※クレジットカード、現金（どちらも分割ok）、paypayにて支払い可能です。



※福岡の全ての店舗でペア30%割引キャンペーン中

ピラティス料金（月毎コース）/ルルピラ福岡赤坂・大濠公園

マンツーマンピラティス無料体験について（WebもしくはLINEにて）

マンツーマンピラティス無料体験について/ルルピラ福岡赤坂・大濠公園

↓下記よりお申し込み頂けます（WEBにて24時間受付対応）

https://bodyhackerslab.com/lulupilates/



※HP上の予約専用の公式LINEより30秒程度で簡単予約も可能

ルルピラ店舗一覧

ルルピラ店舗一覧（福岡9店舗）/福岡赤坂・大濠公園の産後ママのためのピラティス

▼福岡エリア 8店舗

■ルルピラ六本松（マンツーマンピラティススタジオ）

〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2丁目9-24 アンバー六本松3F

■ルルピラ福岡赤坂・大濠公園（マンツーマンピラティススタジオ）

〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門2-6-25 コーポ福永1F

■ルルピラ大橋（マンツーマンピラティススタジオ）

〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋2-3-5 大橋吉浦ビル106号

■ルルピラ姪浜（マンツーマンピラティススタジオ）

〒819-0002 福岡県福岡市西区姪浜4-10-19 エヌ・エイ・エムビル 202号



■ルルピラ藤崎・室見（マンツーマンピラティススタジオ）

〒814-0013 福岡県福岡市早良区藤崎1-14-20 BLACK BASE FUJISAKI 01号



■ルルピラ福岡東区箱崎（マンツーマンピラティススタジオ）

〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎6-11-37 ハイツK&R 1F

■ルルピラ千早・香椎（マンツーマンピラティススタジオ）

〒813-0044 福岡県福岡市東区千早5-13-5 トレリヴァーII 2階



■ルルピラ春日原・大野城（マンツーマンピラティススタジオ）

〒816-0923 福岡県大野城市雑餉隈5-3-19（専用駐車場あり）



■ルルピラ福津・福間（マンツーマンピラティススタジオ）

〒811-3217 福岡県福津市中央1-19-7 福津中央ビル201号（専用駐車場あり）

ダイエットレシピ本・書籍も発売中

ダイエットレシピ本・書籍も発売中/福岡赤坂・大濠公園ピラティス

みなみ（まいも）トレーナーが、KADOKAWAより「絶賛ダイエット中なのに満足度が高すぎる 痩せるしかない! ボディメイクレシピ」を出版。



SNSの総フォロワー数も15万人を超え、たびたび話題になるレシピをメインに紹介しております。



Amazonや「ららぽーと福岡」の書店、ラボの各店舗でも購入可能ですので、ぜひ手にとって頂けると嬉しいです。



↓購入はこちらから

https://amzn.to/3HLYJJj

マシンピラティスインストラクター求人募集中（業務委託）

マシンピラティスインストラクター求人募集中（業務委託）/福岡赤坂・大濠公園ピラティス

ルルピラでは随時、福岡にてピラティスインストラクター・パーソナルトレーナーを求人募集しております（正社員、業務委託）。



↓下記より詳細確認、応募お待ちしております。

■ピラティスインストラクター業務委託

https://bodyhackerslab.com/recruit/

ピラティスモニターも随時募集中（福岡）

ピラティスモニターも随時募集中（福岡）/ルルピラ福岡赤坂・大濠公園

ルルピラでは、新しいプランや取り組みに随時チャレンジしており、それに伴うピラティスモニターさんも随時募集中。

月によって募集内容が変わりますが、非常にお得にピラティスを受けることができるので、興味ある方はぜひご協力ください。

↓下記より詳細確認、応募お待ちしております。

https://bodyhackerslab.com/blog/229189/

ピラティスリフォーマーも中古買い取り中

ピラティスリフォーマーも買い取り中/大橋ピラティス

まずは既存のボディハッカーズラボに併設して、今後も福岡県内に随時展開予定です。

それに伴い機材は常に補充しておきたいので、ピラティスリフォーマーの売却をお考えの方は、ぜひお声がけください。

■ピラティスリフォーマー売却希望の方はこちら

https://bodyhackerslab.com/blog/235251/

会社概要

株式会社スマイルアカデミー

住所：福岡市中央区薬院1-10-5 shin-yakuin105 301号

URL：https://smile-make-smile.com



福岡・熊本でパーソナルトレーニングジム「Body Hackers Lab」14店舗運営。



他、筋肉の狂宴「マッスルカフェ」やマッチョフリー素材サイト「マッスルプラス」、全国500名以上のマッチョを提供する「マッチョキャスティング」など、筋肉を使ったイベント・サービスを提供。

■ジムの取材・メディア出演については下記ページからどうぞ

https://bodyhackerslab.com/blog/230083/

他、運営サービス

福岡のパーソナルジムで安い×結果で選ぶなら「ボディハッカーズラボ」

■パーソナルジム「ボディハッカーズラボ」

https://bodyhackerslab.com/

■マッチョフリー素材サイト「マッスルプラス」

https://freephotomuscle.com/



■筋肉紳士集団「ALLOUT」

https://allout-japan.com/

■筋肉の狂宴「マッスルカフェ」予約はこちら

https://allout-japan.com/news/2384/



■BODY HACK

https://bodyhack.jp/

■マッチョキャスティング(男女ボディビルダー、フィットネスモデル)

https://allout-japan.com/casting/

■元アスリート・スポーツ経験者キャスティング

https://smile-make-smile.com/about/13752/



■筋肉盆踊り

https://allout-japan.com/bonodori/



■マッスルタクシー

https://smile-make-smile.com/about/9265/