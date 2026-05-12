AI搭載資料自動生成サービス「イルシル」、新生成導線「おまかせ生成」をリリース

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 有貴）は、スライド生成における新生成導線「おまかせ生成」をリリースしたことをお知らせいたします。

■新生成導線「おまかせ生成」について

これまで、ユーザーはイルシルで資料作成を開始する際に「構成から作る」「既存資料を貼り付ける」といった複数の選択肢から自らで手法を選んだ上で作成を開始する必要がありました。

今回リリースした「おまかせ生成」は、AIがユーザーの「何を、どう作りたいか」という意図を汲み取った上で、以下3つの生成パターンから適切なものを選択し、瞬時に高品質な資料を作成できる新しい生成導線です。

〈パターン1〉

ユーザーが「そのまま生成して。」などの指示を入れた場合や、構成になっており文章量が適切な場合など、AIがそのまま生成したほうがいいと判断した場合に選択されます。ユーザーの入力内容をそのまま使用します。

〈パターン2〉

ユーザーが「要約して。」などの指示を入力した場合や、構成になっておらず文章量が多い場合など、AIが要約したほうがよいと判断した際に選択されます。ユーザーの入力内容を要約します。

〈パターン3〉

ユーザーが「内容を追加して。」などの指示を入力した場合や、文章量が少ない場合など、AIが拡張したほうがよいと判断した際に選択されます。必要に応じてWeb検索を行い、ユーザーの入力内容を拡張します。

■新生成導線「おまかせ生成」を用いた資料作成の流れ

1.作成したい内容を入力

入力した内容を元にAIが適切な方法でスライドを生成いたします。

2.入力内容を元にAIが自動で生成

入力した内容を元に、AIが数分でスライドを自動生成いたします。なお、生成中は別のタブにて他の作業を並行して進めることも可能です。

3.生成完了

生成完了後、自動的にスライド編集画面へと移行します。

■ 企業情報

【株式会社イルシル】

住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F

代表者：代表取締役社長 宮崎有貴

事業内容：ソフトウェアの開発、運用

URL：https://corporate.irusiru.jp/

【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

【各種SNS情報】

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

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【お問い合わせ先】

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