【pas de calais】5月29日、京都高島屋店が拡張リニューアルオープン！京都の染め文化とブランドの世界観が融合した限定手描きバッグを発売

株式会社ギャラリー・ド・ポップ

株式会社ギャラリー・ド・ポップが展開するブランド「pas de calais（パドカレ）」は、2026年5月29日（金）、京都高島屋店を隣接区画へ移設し、ブランドの世界観をより感じながらお買い物をお楽しみいただける空間へと拡張リニューアルオープンいたします。

本リニューアルを記念し、京都を拠点に活動するテキスタイルデザイナー・朱音氏とコラボレーションした限定手描きバッグを発売するほか、ブランドルーツであるドーバー海峡の風景を再構築した新しい店舗空間をお披露目いたします。

詳細：https://x.gd/AU0Jv

【ブランドルーツ「クリフ」を象徴的に用いた新たな店舗空間】

新店舗は、ブランド名の由来であるフランス北部のパ・ド・カレー地方に広がる雄大な自然、その象徴である「クリフ（ドーバー海峡の白い崖）」をデザイン的に再構築した洗練された空間へと生まれ変わります。売場面積も広くなり、ブランドの世界観に浸りながらゆったりとお過ごしいただけます。

また、レジカウンター背面に設置されたディスプレイパネルには、パドカレがこだわるオリジナルの「生地」を常時展示。オープン時には後述の限定バッグと同じ手描きプリント生地が飾られ、店舗空間全体でアートのようなテキスタイルデザインをご堪能いただけます。

【京都の「染め文化」とブランドの「ものづくり」が融合した限定アイテム】

パドカレのアイデンティティである天然素材や染めへのこだわりと、京都が誇る染め文化を融合させ、お客様に特別な驚きと喜びをお届けしたいという想いから、京都を拠点とするテキスタイルデザイナー・朱音（Akane）氏とのコラボレーションが実現しました。すべて職人の手によって1点1点描かれた、ここでしか手に入らない特別なバッグです。

＜価格＞

税込22,000円

＜展開デザイン＞

・0710（花）

モチーフはネモフィラ（和名：瑠璃唐草）。清涼感のあるブルーが美しいネモフィラは、1つ1つは可憐でありながら、一面を青く染め上げるほどの力強さを持ち合わせます。厚手のオックス素材に製品洗いを施し、その生命力を繊細かつ大胆な手書きの筆致で表現しました。

・0711（丸）

「Kyoto × pas de calais / Continuing to deliver beyond generations（時代を越えて届け続ける）」というテーマのもと、人や地域との「縁」を大切にしたいという想いを込めて「円（丸）」をモチーフに描いています。

＜作家プロフィール＞

朱音 Akane

京都を拠点に活動するテキスタイルデザイナー。「筆の線から、布の上で生きる柄を描く」をテーマに、手仕事ならではの温もりと力強さを併せ持つテキスタイルを生み出している。

■リニューアルオープン記念ノベルティ

オープンを記念して、税込33,000円以上お買い上げのお客様に、パドカレらしい深いブルーに染め上げた特製カラートートバッグをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■店舗情報

店舗名：pas de calais（パドカレ） 京都高島屋店

リニューアルオープン日：2026年5月29日（金）

所在地：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52 京都高島屋 3階

営業時間：10:00～20:00

オフィシャルサイト：[https://www.pasdecalais.jp/]

Instagram：[https://www.instagram.com/pasdecalaisofficial/]