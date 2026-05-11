会話から始まる恋愛アプリ「ボイステップ」、シリーズ1,000万DL超の人気ゲーム「空気読み。」と初のコラボ

株式会社 Voicetep

次世代型コミュニケーションプラットフォームを開発・提供する株式会社Voicetep（本社：島根県、Co-CEO：後藤正寛、柿田明彦、以下「Voicetep」）は、シリーズ累計1,000万ダウンロードを超える株式会社ジー・モードの人気ゲーム「空気読み。」とのコラボレーションを開始しました。

本コラボでは、「空気読み。」のボードゲーム版で人気の究極の二択が、ボイステップ内の会話テーマとして登場。直感的に答えたくなる質問により、ユーザー同士の会話に自然な盛り上がりと楽しさが生まれます。

「空気読み。」について

「空気読み。」は、2008年の登場以来、シリーズ累計1,000万ダウンロードを超える人気タイトルで、「空気読めてる度」を診断するユニークなゲームとして多くのユーザーに親しまれています。

シンプルな操作で、その場の状況に応じた「空気を読む」行動を選択していくゲーム性が特徴で、日常や恋愛など身近なシチュエーションの中で、プレイヤーの直感や判断力が試されます。

こうした直感的に答えたくなる質問と、その回答から生まれる多様なコミュニケーションの機会により、会話のきっかけや盛り上がりを自然に生み出すコンテンツとして支持されています。

■「みんなで空気読み。」公式サイト

https://kuukiyomi.com/

■ボードゲーム「みんなで空気読み。究極の二択」公式サイト

https://gmodecorp.com/advance/kuukiyomiboardgame

コラボレーション概要

「空気読み。」ボードゲーム版の人気コンテンツである究極の二択が、ボイステップアプリの通話中に登場。以下のような複数提示される質問をきっかけに会話を楽しむことができます。

・タイムマシンがあったら？ ：未来に行く or 過去に行く

・どっちになる？：大富豪の飼い猫 or 大統領

・どっちがいい？：ボケ担当 or ツッコミ担当

心理的な負担が少なく、気軽に回答できる質問により、お互いの緊張感をほぐし、友人と話すような自然なコミュニケーションをサポート。回答する中で相手の価値観や個性がわかるので、お互いの相性を測りながら距離を縮める機会として活用できます。

コラボレーションの背景

ボイステップは、リアルタイムの会話を通じて関係性を育んでいく、新しいマッチング体験を提供しています。

初めての会話でもよりスムーズに関係性を深められるよう、「空気読み。」で人気の究極の二択に着目し、今回のコラボレーションに至りました。一緒にゲームを楽しむように自然な流れでお互いの価値観を知り、距離を縮める機会を提供します。

ボイステップについて

ボイステップは、「会話から始まるマッチングアプリ」をコンセプトに、音声通話を起点とした独自のUXを提供するコミュニケーションプラットフォームです。

プロフィール情報をきっかけにしたテキストコミュニケーション中心の出会いではなく、声や会話のフィーリングを通じて相手を知ることで、より自然で本質的な関係構築を実現します。

また、会話データとAIを活用し、「3人と会話すればカップルが成立する世界」の実現を目指すとともに、一人ひとりに特化したコミュニケーションサポートの提供も推進してまいります。

※両Co-CEOによる創業背景や設計思想、今後の構想については、noteでも公開しています。



・後藤/note：縁結びの聖地・出雲でゲストハウスを経営していた私が、マッチングアプリの欠点に気づいてスタートアップを起業した話(https://note.com/masa_vp/n/ne97a6f1e1404)

・柿田/note：マッチングサービスで一部上場も経験した私が、再び挑む「7割の壁」(https://note.com/kacky69/n/n057782d61341)

サービス概要

サービス名：ボイステップ（Voicetep）

料金：一部有料

公式サイト：https://www.voicetep.com/

会社概要

会社名：株式会社Voicetep

コーポレートサイト：https://company.voicetep.com/

住所：〒699-0701 島根県出雲市大社町杵築東9

Co-CEO：後藤 正寛、柿田 明彦

事業内容：スマートフォン向けアプリケーションの開発・提供

本件に関するお問い合わせ

株式会社Voicetep：広報担当

メールアドレス：info@voicetep.com