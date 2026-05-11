世界メチオニン市場2026-2032：企業ランキング、価格動向、売上推移、今後の見通し
メチオニン世界総市場規模
メチオニンは、必須アミノ酸の一種であり、体内で合成できないため食事から摂取する必要がある重要な栄養素です。タンパク質合成の起点となるほか、メチル基供与体としてDNAやホルモン代謝にも関与しております。また、抗酸化物質であるグルタチオンの生成にも関わり、肝機能の維持や解毒作用の補助に寄与いたします。主に肉類、魚類、乳製品、大豆製品などに多く含まれております。
図. メチオニンの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348822/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348822/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルメチオニンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の6967百万米ドルから2032年には8476百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルメチオニンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
メチオニンの基礎特性と市場構造（飼料・代謝機能・必須アミノ酸）
メチオニンはタンパク質由来の必須アミノ酸であり、脂肪代謝促進およびエネルギー代謝制御に関与する機能性化合物でございます。化学構造としてα-アミノ基、α-カルボン酸基、S-メチルチオエーテル側鎖を有し、体内合成が不可能なため外部供給が必須となります。2025年の世界生産量は約2015.76K MTに達し、供給規模は拡大傾向にあります。
市場構造の特徴として、石油化学原料依存・高コスト構造・飼料需要集中が挙げられます。プロピレン、メタノール、硫黄、アンモニアなどの上流原料は石油・天然ガス由来であり、原料コストは総生産費の60～70%を占めるため、原油価格変動が直接的に収益性へ影響いたします。
飼料産業を中心とした需要構造とアジア太平洋の優位性（飼料効率・畜産・水産養殖）
メチオニン需要の約90%は家禽・豚・水産養殖向け飼料用途に集中しております。特に飼料効率改善および成長促進の観点から不可欠な添加アミノ酸として位置付けられております。
アジア太平洋地域は最大消費地であり、中国が生産・需要の両面で中心的役割を担っております。近年ではインドおよび東南アジアにおける畜産・養殖産業の拡大により、需要はさらに分散化しつつあります。2025年以降は、精密栄養設計技術の導入により、メチオニン使用量の最適化と高付加価値化が進展しております。
産業連鎖構造と競争環境（石油化学・寡占市場・技術集約）
メチオニン産業は資本集約型かつ寡占構造が強く、主要企業による供給支配が継続しております。代表企業としてEvonik、Bluestar Adisseo、NOVUS、CJ Cheiljedangなどが挙げられ、グローバル市場シェア競争が激化しております。
競争要因としては、(1)原料調達コスト最適化、(2)生産プロセス効率化、(3)環境規制対応技術、(4)製品差別化（液体・固体メチオニン）が重要でございます。特に液体メチオニンは飼料混合効率の観点から採用が拡大しております。
貿易政策・関税再編が与える供給網への影響（米国関税・投資戦略）
2025年の米国関税メカニズム再調整は、グローバルサプライチェーンの再構築を促進しております。特にメチオニンのような石油化学依存型製品は、関税コストの影響を受けやすく、企業は生産拠点の再配置や地域分散投資を進めております。
これにより、欧州・アジア間の供給ネットワーク再編が加速し、企業の投資戦略は「低コスト生産地＋需要地近接型モデル」へ移行しております。
メチオニンは、必須アミノ酸の一種であり、体内で合成できないため食事から摂取する必要がある重要な栄養素です。タンパク質合成の起点となるほか、メチル基供与体としてDNAやホルモン代謝にも関与しております。また、抗酸化物質であるグルタチオンの生成にも関わり、肝機能の維持や解毒作用の補助に寄与いたします。主に肉類、魚類、乳製品、大豆製品などに多く含まれております。
図. メチオニンの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルメチオニンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の6967百万米ドルから2032年には8476百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルメチオニンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
メチオニンの基礎特性と市場構造（飼料・代謝機能・必須アミノ酸）
メチオニンはタンパク質由来の必須アミノ酸であり、脂肪代謝促進およびエネルギー代謝制御に関与する機能性化合物でございます。化学構造としてα-アミノ基、α-カルボン酸基、S-メチルチオエーテル側鎖を有し、体内合成が不可能なため外部供給が必須となります。2025年の世界生産量は約2015.76K MTに達し、供給規模は拡大傾向にあります。
市場構造の特徴として、石油化学原料依存・高コスト構造・飼料需要集中が挙げられます。プロピレン、メタノール、硫黄、アンモニアなどの上流原料は石油・天然ガス由来であり、原料コストは総生産費の60～70%を占めるため、原油価格変動が直接的に収益性へ影響いたします。
飼料産業を中心とした需要構造とアジア太平洋の優位性（飼料効率・畜産・水産養殖）
メチオニン需要の約90%は家禽・豚・水産養殖向け飼料用途に集中しております。特に飼料効率改善および成長促進の観点から不可欠な添加アミノ酸として位置付けられております。
アジア太平洋地域は最大消費地であり、中国が生産・需要の両面で中心的役割を担っております。近年ではインドおよび東南アジアにおける畜産・養殖産業の拡大により、需要はさらに分散化しつつあります。2025年以降は、精密栄養設計技術の導入により、メチオニン使用量の最適化と高付加価値化が進展しております。
産業連鎖構造と競争環境（石油化学・寡占市場・技術集約）
メチオニン産業は資本集約型かつ寡占構造が強く、主要企業による供給支配が継続しております。代表企業としてEvonik、Bluestar Adisseo、NOVUS、CJ Cheiljedangなどが挙げられ、グローバル市場シェア競争が激化しております。
競争要因としては、(1)原料調達コスト最適化、(2)生産プロセス効率化、(3)環境規制対応技術、(4)製品差別化（液体・固体メチオニン）が重要でございます。特に液体メチオニンは飼料混合効率の観点から採用が拡大しております。
貿易政策・関税再編が与える供給網への影響（米国関税・投資戦略）
2025年の米国関税メカニズム再調整は、グローバルサプライチェーンの再構築を促進しております。特にメチオニンのような石油化学依存型製品は、関税コストの影響を受けやすく、企業は生産拠点の再配置や地域分散投資を進めております。
これにより、欧州・アジア間の供給ネットワーク再編が加速し、企業の投資戦略は「低コスト生産地＋需要地近接型モデル」へ移行しております。