冨永みーなさん・関智一さん・種崎敦美さんによる配信プログラムの公開収録を6月1日（月）に実施！「アニメ東京ステーション 初夏の集い」

一般社団法人 日本動画協会

東京都と一般社団法人日本動画協会が運営する日本のアニメ展示拠点・アニメ東京ステーションは、「ANIMEをもっとおもしろく、ANIMEをずっと未来へ」をモットーに日本のアニメの魅力を世界に向けて発信する施設として、国内外から285,945人（2026年5月3日時点）の方々にご来場いただいております。

このたび、国民的アニメ『サザエさん』カツオ役や『それいけ！アンパンマン』ドキンちゃん役などで知られる冨永みーなさん、『ドラえもん』スネ夫役や『鬼滅の刃』不死川実弥役などで知られる関智一さん、『SPY×FAMILY』アーニャ・フォージャー役や『葬送のフリーレン』フリーレン役などで知られる種崎敦美さんによる、アニメ東京ステーション公式YouTubeチャンネルの配信プログラム公開収録イベントを、2026年6月1日（月）に開催します。なお、本イベントは6月13日（土）12:00～7月12日（日）24:00の期間限定でアニメ東京ステーション公式YouTubeチャンネルにて配信を実施いたします。

左から、冨永みーなさん、関智一さん、種崎敦美さん

左から、きむらゆういちさん、並木のり子さん、見谷聡一さん、鎌田邦裕さん

イベントは二部制で、第一部では、日本のアニメ界・テレビ界で大活躍中の冨永さん、関さんのおふたりに、出演作品についてや過去共演時のエピソード、アニメ・ドラマとの深い関わりをお話いただきながら、アニメ東京ステーションならではのトークショーを実施します。第二部では、昨年の「アニメ東京ステーションの秋まつり」でも実施した朗読劇『あらしのよるに』シリーズから、4作目の「きりのなかで」を披露。パーカッションに加え、フルートの生演奏を交えた臨場感あふれるサウンドエフェクトと共に、冨永さん、関さん、種崎さんにライブ上演いただきます。さらに、原作者であるきむらゆういちさんとの貴重なトークも実施いたします。

イベント当日は抽選で50名様を収録会場にご招待いたします。応募は2026年5月8日（金）より、専用フォームにて開始します。

是非、この機会にリアル参加または配信で、アニメ東京ステーションによるスペシャルイベントをお楽しみください。

「アニメ東京ステーション 初夏の集い」 実施概要

（１）日時：令和8年6月1日（月）開場18:30 開演19:00 終演20:30（予定）

（２）会場：アニメ東京ステーション １階 特設会場

（豊島区南池袋２-２５－５藤久ビル東五号館）

（３）出演者：冨永みーなさん、関智一さん、種崎敦美さん、きむらゆういちさん（『あらしのよるに』原作者）並木のり子さん（MC）、見谷聡一さん（パーカッション）、鎌田邦裕さん（フルート）

（４）内容：

【第一部】スペシャルトークショー

・冨永さん、関さんによる出演作品エピソードや、アニメ・ドラマとの深い関わりについてのフリートーク

【第二部】朗読劇

・冨永さん、関さん、種崎さんによる『あらしのよるに』シリーズ 第4作「きりのなかで」のライブ上演

・『あらしのよるに』原作者 きむらゆういちさんとのトークコーナー

（５）配信：

令和8年6月13日（土）12:00～7月12日（日）24:00の期間限定

「アニメ東京ステーション」公式YouTubeチャンネルにて期間限定配信予定

（６）参加者募集概要：

・募集人数：50名（抽選）

・応募期間：令和8年5月8日（金）～5月22日（金）

・応募方法：専用応募フォームよりご応募ください。

詳細、申込はこちら https://animetokyo.jp/archives/events/events70/

※出演者及び内容は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

■施設概要

◆名称：アニメ東京ステーション（略称：アニメ東京）

◆場所：藤久ビル東五号館 地上1～2階、地下1階（東京都豊島区南池袋2-25-5）

※池袋駅東口から徒歩4分

◆営業時間：午前11時～午後7時（最終入場は午後6時45分まで、企画展示は午後6時30分まで）

◆休館日：月曜日 ※月曜日が休日の場合は開館し、翌日を休館日とする。年末年始、臨時休館等

ご来館の際には公式サイトでご確認をお願いいたします。

◆入館料：無料

◆公式サイト：https://animetokyo.jp/