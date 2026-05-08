【開催レポート】『クレーンゲーム企画3！この景品、どう取る？～芸人たちの挑戦～』にDMMオンクレがライブ協力

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は2026年4月26日（日）に開催された「クレーンゲーム企画3！この景品、どう取る？～芸人たちの挑戦～」にライブ協力いたしました。

■ イベントレポート

普段からDMMオンクレをプレイしているガクテンソクの奥田さん、クレーンゲームが得意な隣人の橋本に加え、cacaoの浦田スタークさん、高橋さん、たっぺいさん、ファンファーレと熱狂のこうちゃんさんが出演した当イベント。それぞれ奥田さんチーム、橋本さんチームの2チームに分かれ、対決形式でDMMオンクレの様々な遊び方をプレイしていただきました。

〇「狙え! 運ゲー3連続ゲット!」

最初のコーナーでは、実力不要で初心者の方も楽しめる様々な設定に挑戦。

ピンポン球が赤い穴をすり抜ければ獲得となる「運試し」、ピンポン球を板の上に積み、まとめて落とす「鹿威し（ししおどし）」、ボールを回転するフィールドに投下して当たりのエリアに入れる「ロデオ」台の3種類のゲームを楽しんでいただきました。予測できない動きに大盛り上がりする中、「運試し」と「ししおどし（鹿威し）」を見事クリアした奥田さんチームが勝利を収めました。

「運試し」台「鹿威し」台「ロデオ」台

〇「目指せ一発取り! ミラクルチャレンジ」

続いてのコーナーでは、クレーンゲームの定番である「橋渡し」という遊び方をプレイ。あと1手で獲得できる状態に置いてある景品に対して、「スライド」「ちゃぶ台」「留め掛け」といったクレーンゲーマーの必須テクニックを使って獲得に挑みました。

クレーンゲーム上級者の奥田さんや橋本さんが、それぞれのチームメンバーにレクチャーを行った結果、オンクレ初体験の浦田スタークさんや、こうちゃんさんが見事獲得に成功しました。

〇「1手で交代 オンクレバトル」

イベントの最後には、1プレイごとに相手チームと交代しながら「橋渡し」に挑戦する対決コーナーを実施。各チーム1度だけ、現地の倉庫スタッフに景品を好きな位置へ移動してもらえる特別ルール「神の手」を活用し、絶好の「留め掛け」チャンスを創出。こうちゃんさんが見事「留め掛け」を決めて景品を獲得し、会場を大きく沸かせました。

DMMオンクレは、今後も様々なイベントや企画への協力を通じて、オンラインクレーンゲームの楽しさと魅力を多くの方々にお届けしてまいります。イベントでのオンラインクレーンゲームの利用をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせフォーム】

https://form.dmm.com/onkure/contact-corporation2026?from=category-contact

■イベント開催概要

イベント名： クレーンゲーム企画3! この景品、どう取る? ~芸人たちの挑戦~

開催日時： 2026年4月26日(日) 開演20:30 / 終演21:45

会場： よしもと道頓堀シアター

出演者：［MC］ガクテンソク 奥田／隣人 橋本市民球場／cacao／ファンファーレと熱狂 こうちゃん

■DMMオンクレとは

「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするアシスト機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。

・公式X：https://twitter.com/DMM_onkure

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmm_onkure

＜プレイはこちらから＞

・ブラウザ版

https://onkure.dmm.com

・Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure

・iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742