LINE FRIENDS、「ブラウン（BROWN）」誕生15周年を迎え「美少女戦士セーラームーン」とのコラボレーションを発表！2026年10月よりグローバル展開を予定

LINE Friends Japan株式会社[写真資料] LINE FRIENDS × 「美少女戦士セーラームーン」 コラボレーション予告イメージ

デジタルIPエンターテインメント企業IPX（旧LINE FRIENDS）は、全世界で愛されるキャラクター「ブラウン（BROWN）」の誕生15周年を迎え、世代を超えて愛され続ける人気キャラクターである「美少女戦士セーラームーン」とコラボレーションを発表しました。今回のコラボレーションは、ブラウン誕生15周年という節目に、異なる世界で長年ファンに愛されてきた2つのグローバルキャラクターが手を取り合ったものであり、特別なものとなっています。

「美少女戦士セーラームーン」とは

「美少女戦士セーラームーン」は、月刊誌『なかよし』（講談社刊）にて1991年から連載を開始した武内直子原作の少女漫画。アニメーションシリーズは世界40カ国以上で放送され、熱狂的な支持を得ました。原作漫画およびアニメーションの展開終了後も、ファッション、ビューティーなど様々なブランドとのコラボレーションによりファンの爆発的な反応を引き出し、世代を超えた影響力を発揮しています。

LINE FRIENDS と「美少女戦士セーラームーン」のコラボレーション

今回のLINE FRIENDSと「美少女戦士セーラームーン」のコラボレーション は、その組み合わせだけで期待感の高まる特別な出会いとなっています。特に、「光と影が出会い、完全になる月の瞬間」というコンセプトの下、「美少女戦士セーラームーン」の世界観にIPXならではのクリエイティブが加わる予定であり、異なる魅力を持つ2つのキャラクターが融合し、皆様に新鮮な感動をお届けする予定です。

今回のティーザーイメージには、セーラームーンを象徴する月光の下、マントを纏ったようなシルエットで登場したブラウンや、お団子と長いツインテールのコニーなど、ファンにはお馴染みのシルエットが描かれており、人々の想像力を刺激しています。ティーザーを見たファンからは、「愛と正義の名の下に戦う大好きなセーラームーンと、大好きなブラウンの出会いだなんて想像もしていなかった。どんな化学反応が生まれるのか今から楽しみ」「子供の頃に夢中になったセーラームーンと、可愛いLINE FRIENDSキャラクターの組み合わせにワクワクする」など、すでに多くの反響が寄せられています。

ブラウンとセーラームーンは、長きにわたり異なる方法でファンの日常に友情と勇気を届けてきたキャラクターです。2つのキャラクターがコラボレーションによって、一つの世界観の中で披露するストーリーをぜひお楽しみください。

なお、本コラボレーションは2026年10月、韓国をはじめ日本、中国、米国などで様々な形態のコンテンツや製品コレクションを通じて、全世界のファンへ展開予定です。

LINE FRIENDSの15周年を通じて、今まで世界中のファンの皆様が注いでくださった愛情に応えられるよう、『美少女戦士セーラームーン』とのコラボレーションをはじめ、今後も多彩な協業を継続的に展開していきます。

LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、ZO&FRIENDS、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。

■公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp

■公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp

■フラッグシップストア（渋谷）：https://linefriends.co.jp/store

■公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS

■公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/

「美少女戦士セーラームーン」とは

月刊誌「なかよし」（講談社刊）にて、1991年から連載を開始した武内直子原作の少女漫画。原作単行本は17か国語に翻訳され、アニメーションシリーズは40か国以上で展開し、国内外で社会現象を起こしました。2012年には新たなプロジェクトが始動。電子書籍化をはじめ、ミュージカルやファンクラブ、公式ストア、展覧会など、30 周年プロジェクトとして現在に至るまで幅広い展開を行っています。2024年には待望の画集「美少女戦士セーラームーン レゾネ ART WORKS 1991～2023」を発売。そして、2025年にはパフォーマンスショー"Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Liveのロンドン公演、北米ツアー、日本凱旋公演を上演。品川プリンスホテル クラブ eXにて「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」を上演中。さらなる盛り上がりを見せています。