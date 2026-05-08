2026年、母の日トレンド「ソーシャルギフト（eギフト）」の定番化、進む。母の日ギフトを提供するプラットフォーム各社の競争激化。利用経験25.0％に拡大、ソーシャルギフト普及で市場拡大、楽天も新規参入

ソーシャルギフト（eギフト）が“母の日の新定番”へ--利用経験25.0％に拡大、楽天市場など大手プラットフォームも参入

Groov株式会社

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の母の日に向けて、近年急速に普及している「ソーシャルギフト（eギフト）」の最新トレンドと、楽天市場におけるサービス展開、さらに人気商品のランキングをまとめた記事を公開いたしました。

いま母の日ギフトで急成長しているのが“ソーシャルギフト”です。思い立ったその日にすぐLINEなどで贈れる仕組みで、利用経験は25％まで拡大しています。

また、ECモール大手・楽天市場など大手も参入し、“当日でも間に合うギフト”として今後さらに広がると見ています。

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/(https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/)

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）

調査期間：：2026年2月16日～3月9日

母の日.me内で統計調査を公開しています。過去との比較が可能です。

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：楽天ソーシャルギフト対応商品に絞り込み、Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数で集計し、ランキング化。

調査対象：有効アクセス数 29,325件、成果報酬成約件数 965件

調査期間：2026年4月1日～5月3日

※楽天ソーシャルギフト単体での売上集計ができないため、ソーシャルギフト対応商品での絞り込み、Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数で集計し、ランキング化しています。

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

【トレンドと傾向】ソーシャルギフト（eギフト）の定番化が加速

2026年、母の日市場において最もダイナミックな成長を見せているのが、ソーシャルギフト（eギフト）です。住所を知らなくてもSNSやメールで贈れるこの仕組みは、利便性の向上とともに、贈答体験のデジタル化を象徴するカテゴリーへと進化しています。

贈る側の利用経験は2026年に25.0％となり、2023年の16％、2025年の20.8％から着実に増加。さらに「ソーシャルギフト自体を知らなかった」という層は大きく減少しており、市場全体での認知拡大が進んでいます。

受け取る側の経験も33.4％と前年の24.3％から大幅に伸長。「母の日当日に、今すぐ気持ちを伝えられる」という即時性が、現代のライフスタイルと強く一致していることが明らかになりました。

こうした流れを受け、2026年には楽天市場などの巨大プラットフォームもソーシャルギフトサービスを本格展開。今後は「手軽さ」と「商品の質」を両立した新たなギフト体験として、さらに普及が進むと見られます。

母の日ギフト白書 2026年版、公開。10代～70代の男女（計1235名）を対象にした母の日プレゼント・ギフトに関する意識調査・アンケートデータを無料公開より抜粋

母の日ギフト白書 2026年版、公開。10代～70代の男女（計1235名）を対象にした母の日プレゼント・ギフトに関する意識調査・アンケートデータを無料公開。：

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日ギフトの“ロングテール化”とも高い親和性

2026年の母の日市場では、3月の「超早割」から当日、さらに「遅れてごめんね」需要まで続く“ロングテール化”が進行しています。

ソーシャルギフトは「今すぐ贈れる」という特性により、この直前・当日需要を取り込む重要な手段となっています。

従来の「配送締切」という制約を超え、母の日当日でも感謝を届けられる手段として、今後ますます存在感を高めていくと考えられます。

ソーシャルギフトは、もはや「略式の贈り方」ではなく、忙しい現代人が確実に、かつスマートに気持ちを届けるための“標準的な選択肢”へと進化しています。

楽天市場をはじめとする大手プラットフォームの参入により、その利便性と商品力はさらに強化され、母の日ギフトの新たな主流として定着していくことが期待されます。

母の日は“思い立ったその日に贈れる”時代へ

母の日のプレゼント選びにおいて、

「思い立ったその日に贈りたい」

「相手の都合に合わせて受け取ってもらえる」

といった課題を感じた経験は少なくありません。

特に近年は、離れて暮らす家族や義母、SNSでつながる関係性など、ギフトの対象が広がっており、従来の配送前提の仕組みでは対応しきれないケースが増えています。

ECモール大手・楽天市場の本格参入で、ソーシャルギフト市場は一気に加速へ。2026年、母の日ソーシャルギフト商戦の勢力図に激変の兆し。

国内最大級のECモール「楽天市場」が、ついにソーシャルギフト市場への本格参入を果たしました。特筆すべきは、送料込みの商品であれば、実質的に全商品がソーシャルギフト対応可能となった点です。これにより、対象商品数が爆発的に増加し、市場全体の成長を劇的に加速させる可能性が高まっています。

楽天市場の参入による最大の影響は、強力な「ポイント経済圏」の融合です。ギフト購入時にも楽天ポイントが付与・利用できることは、既存のポイントユーザーにとって極めて大きな恩恵であり、他プラットフォームからの流入を促す強力なインセンティブとなります。

これまで母の日前日や当日の「直前・駆け込み需要」は、特定のソーシャルギフトプラットフォーマーによる独占に近い市場でした。しかし、圧倒的な商品数と物流網、そして経済圏を持つ楽天市場の参入により、2026年の母の日ギフト商戦はこれまでにない激戦が予想されます。

「住所を知らなくても贈れる」という利便性に、「楽天ならではの選択肢とポイント」が加わることで、ソーシャルギフトは一部の流行から「ギフトのスタンダード」へと進化を遂げるのか。今年の母の日、その動向に大きな注目が集まっています。

人気のソーシャルギフトランキング TOP10

【1位】花とスイーツ ギフト プリザーブドフラワー＆バウム・どら焼きセット

店舗名：おいもや

価格：2,740円～



感謝の気持ちを、華やかなお花とやさしい甘さに込めて贈りませんか。枯れないプリザーブドフラワーと、人気のバウムクーヘンやどら焼きを組み合わせた特別なギフトセット。見た目の美しさと美味しさの両方を楽しめるのが魅力です。インテリアとして長く飾れるお花と、ほっとする味わいのスイーツで、心に残るひとときを届ける母の日にぴったりの贈り物です。

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank1

【2位】母の日限定Yunth美容液ギフトセット

店舗名：Yunth

価格：5,980円～

もっと綺麗になれる！楽天年間コスメランキング1位の実績をもつ、コスメケアブランドYunth（ユンス）からオリジナルのお得で特別な母の日限定コフレ 美ギフト誕生！美容液や化粧水がセットになったギフトが大好評。

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank2

【3位】ワインのように香るコーヒー＆花束みたいなスイーツセット

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,980円～

忙しい日々を過ごすお母さんに、やさしい休息の時間をワインのように香り豊かなプレミアムコーヒーと、花束のように華やかなスイーツを組み合わせた特別なギフトセット。自分ではなかなか選ばない贅沢なひとときを届ける、母の日にぴったりの上質なプレゼントです。

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank3

【4位】ピエール・エルメ・パリ マカロン 10個詰め合わせ

店舗名：Rakuten グルメ館

価格：5,600円～

上質なグルメを手軽に楽しめる母の日向けギフトセット。人気の惣菜やスイーツをバランスよく詰め合わせ、見た目の華やかさと食べ応えを両立しています。個包装で食べやすく、日常の中で少し贅沢な時間を楽しめるのも魅力。幅広い年代に喜ばれる“消えものギフト”として、気を遣わせず感謝の気持ちを届けられる母の日にぴったりの一品です。

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【5位】FUJIFILM アスタリフト オンライン限定母の日BOXセット

店舗名：FUJIFIL

価格：4,950円～

富士フィルムのコスメブランドアスタリフトからオンライン限定の母の日BOXセットがギフトで登場！オールインワンタイプの保湿ジェル「オプミージェル」と美白美容液「ホワイトジェリー アクアリスタ」の人気商品2つがセットになったギフト商品です。

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank5

【6位】【母の日限定】かりんとう小袋20袋入

店舗名：日本橋錦豊琳

価格：4,226円

日頃の感謝を込めて、お母さんにやさしい甘さのひとときを贈りませんか。国産素材を活かした5種類のかりんとうを、食べきりサイズで詰め合わせた上品な和菓子ギフト。きんぴらごぼうや野菜、むらさきいもなど、素朴で味わい深い風味が楽しめます。個包装で少しずつ味わえるのも魅力。母の日限定の掛け紙付きで、心温まる贈り物にぴったりの一品です。

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【7位】ムーン＆スカイティーセレクション

店舗名：TWG Tea

価格：4,752円

TWG Teaの人気銘柄を詰め合わせたアソートメントは、華やかな香りと繊細な味わいが魅力。代表作の1837 Black Teaと希少な白茶を手軽に楽しめるティーバッグで、忙しい日常の中でも贅沢なひとときを演出します。気品あるパッケージも美しく、母の日にふさわしい洗練されたギフトです。

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank7

【8位】【霜降り特上ローススライス】A5限定 黒毛和牛

店舗名：良肉問屋

価格：6,980円～

特別な日だからこそ、お母さんに極上の味わいを贈りませんか。A5ランクの黒毛和牛サーロインとリブロースを贅沢に使用した霜降り特上ロースは、口に入れた瞬間とろけるような食感と上品な甘みが魅力。すき焼きやしゃぶしゃぶで楽しめるため、ご家庭で特別なひとときを演出できます。感謝の気持ちを込めた、母の日にふさわしい贅沢なグルメギフトです。

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【9位】母の日の華やか和栗のモンブラン

店舗名：菓匠もりん（morin）

価格：3,980円～

華やかさと食べやすさを兼ね備えたスイーツギフトは、母の日に人気の“消えもの”ギフト。個包装で少しずつ楽しめるため、日常の中で手軽に贅沢な時間を過ごせるのが魅力です。和洋の味わいをバランスよく楽しめる詰め合わせは、幅広い年代に喜ばれやすく、「気を遣わせない」贈り物としても最適。感謝の気持ちをやさしく伝えられる母の日にぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank9

【10位】母の日ギフト 大切な人を想う国産飲む果実酢

店舗名：くらしのポトフ

価格：3,850円

「母の日の贈り物に、国産果実のやさしいおいしさ。ぶどう・みかん・ももの飲む果実酢セットは、水やソーダで割るだけで手軽に楽しめる健康ドリンク。お母さんの毎日にうれしいギフトです。

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank10

▼関連記事：

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフト（eギフト）の定番化」「ギフト疲れ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html

母の日ギフト2026年トレンド・流行予測

https://hahanohi.me/news20260424/

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門の情報メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の意識調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日（火）より公式サイトにて無料公開いたしました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象に実施した大規模アンケートを、専門的な知見から詳細に分析したものです。 今回の調査では、「物価高下におけるギフト予算の聖域化」や、「お世話の負担をかけない“手間なしフラワー”への需要シフト」、さらにデジタルネイティブ世代による「ソーシャルギフトの利用率25％到達」など、2026年特有の構造的変化が鮮明に浮き彫りとなりました。

また、本白書ではギフト選びの心理的障壁についても深く切り込んでいます。 「プレゼント選びを負担に感じる層」が約6割にのぼるという実態や、その不安を解消するための「失敗しないギフト選びの法則」など、統計データに基づいた具体的な解決策を提示。母の日ギフト選びに悩む皆様にとって、今年最も有益な情報源となることを目指して作成されました。

全国の幅広い世代から得られたこの貴重なデータは、今年の母の日ギフト市場の動向を正確に把握し、戦略的なトレンド予測を立てる上で欠かせない一次情報を提供します。 本リリースの詳細な背景データとして、ぜひご活用ください。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日.meについて

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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