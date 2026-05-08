「全フロア、全主役。」女性1000人が創るフェス『WOMAN NEXT FES!! 2026』始動

株式会社ママカラ

株式会社ママカラ（代表：真鍋摩緒）は、

2026年6月18日（木）に横浜 大さん橋ホールにて開催する女性向け大型フェス

『WOMAN NEXT FES!! 2026（通称：ウマネク）』

のメインビジュアル公開および、チケット販売開始を発表いたしました。

『WOMAN NEXT FES 2026』メインビジュアル Illustration by カイヅカノリコ

本イベントは「全フロア、全主役。」をテーマに、

女性一人ひとりが

“主役でいること”を思い出すための

参加型フェスとして開催されます。

一般参加チケットは

2026年5月10日（日）12:00より

Peatixにて販売開始予定です。

■ 母の日に発表する理由

今回、母の日に合わせて本発表を行った背景には、

日々、仕事・家庭・人間関係など、

多くの役割を担いながら

「誰かのため」を優先し続けている女性たちへ

その日だけは

“自分を後回しにしないでほしい”

という想いがあります。

■ WOMAN NEXT FES 2026（ウマネク）とは

WOMAN NEXT FES 2026（ウマネク）は、

女性の、女性による、女性のためのフェス。

会場にいる1000人の女性が

自分たちに乾杯する日です。

好きな服を着て、

好きな自分でいて、

思いっきりその場を楽しむ。

気づいたら、

人生の“主役”が

自分だったことを思い出している。

そんな一日を目指しています。

■ 「全フロア、全主役。」

本イベントでは、

・ステージ出演

・ブース出展

・体験型コンテンツ

・交流エリア

など、

来場者全員が

それぞれの形で“主役”になれる空間づくりを行います。

「観るイベント」ではなく、

その場にいる全員で創り上げる

“女性の本気の文化祭”として展開します。

■ メインビジュアルについて

今回のメインビジュアルは、

イラストレーター・カイヅカノリコ氏によって制作されました。

カイヅカ氏自身も子育て中の母親であり、

本イベントのコンセプトに強く共感いただいたことから、

今回のデザイン制作が実現しました。

ビジュアルでは、

「スポットライトを浴びた瞬間、

“自分が人生の主役だった”と思い出す感覚」

をテーマに、

女性たちの解放感や高揚感を

ポップで華やかな世界観で表現しています。

また、

“また来年も会いたくなるアイコン”

を目指し、

初開催となるウマネクの象徴として制作されました。

■ イラストレーターコメント カイヅカノリコ

「今回のメインビジュアルは、

フェスのコンセプトである

“自分が人生の主役だったと思い出す瞬間”

を、一枚にギュッと凝縮することを目指しました。

このフェスは、決まった形があるわけではなく、

参加してくれる一人ひとりが作り上げていくもの。

だからこそ、女の子に何か特定の行動をさせるのではなく、

“スポットライトを浴びて、

あ、私が主役なんだ！って気づいた瞬間”

を大切に描いています。

このビジュアルを見て、

参加される皆さんが当日をワクワクしながら待ってもらえたら嬉しいです。」

■ 開催背景

現代の女性たちは、

多くの選択肢を持てる時代になった一方で、

・仕事か家庭か

・挑戦か安定か

・自分らしさか周囲の期待か

など、

見えない“選択圧”の中で生きています。

その中で、

気づかないうちに

自分自身を後回しにしてしまうことも少なくありません。

WOMAN NEXT FES!! 2026は、

「女性が主役でいること」が

特別ではない文化を創ることを目指しています。

■ 主催者コメント 株式会社ママカラ 代表 真鍋摩緒

WOMAN NEXT FES!! 2026（ウマネク）は、

女性たちが思いきり自分を楽しみ、

「主役でいる感覚」を思い出せる場所として企画しました。

好きな服を着て、

好きな自分でいて、

その日だけは自分を後回しにしない。

そして、「楽しかった！」と笑って

また日常へ戻っていく。

そんな時間を、1000人の女性たちと一緒に創りたいと思っています。

人生を変える場所ではなく、また来年も来たくなる。

女性たちの新しい文化として育てていけたら嬉しいです。

■ チケット販売について

一般参加チケットは、

2026年5月10日（日）12:00より

Peatixにて販売開始予定です。

また、

・ステージ出演者

・ブース出展者

についても順次募集を開始いたします。

■ 開催概要

イベント名：WOMAN NEXT FES!! 2026

開催日：2026年6月18日（木）

時間：OPEN 14:00 ／ START 15:00 ／ CLOSE 18:30

会場：横浜大さん橋ホール（〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通１－１－４）

規模：約1000名

主催：株式会社ママカラ

企画・運営：WOMAN NEXT FES 実行委員会

■ 公式情報

公式サイト：https://bettey.my.canva.site/lp-woman-next-fes-2026

Instagram：https://www.instagram.com/woman_next_fes/

Peatix：https://wnf2026.peatix.com

■ イラストレーター プロフィール

カイヅカノリコ

武蔵野美術大学卒業。広告制作会社のグラフィックデザイナーを経て、現在はフリーのイラストレーターとして活動。

イベントビジュアル、キャラクターデザイン、ロゴ制作などを中心に、ポップでレトロな女性キャラクター表現を得意とする。

Instagram：@kaizukanoriko432



【本件に関するお問い合せ先】

株式会社ママカラ 担当：真鍋

mail：manabe@mamacolor.jp