【82.7%が仕事に強いストレス】メンタル不調による休職・退職が社会課題に。45万人都市・尼崎に「自立訓練ITリワーク尼崎立花」が2026年5月1日オープン

メンタルヘルスラボ株式会社

うつ病や発達障害のある方の就労支援事業（就労移行ITスクール、自立訓練ITリワーク）を展開するメンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：古徳一暁）は、うつ病・適応障害・発達障害などにより休職・離職中の方や、就労に向けた準備段階にある方を対象とした自立訓練事業所「自立訓練ITリワーク尼崎立花」を、2026年5月1日にオープンいたしました。

厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査（実態調査）」によると、仕事や職業生活に関して「強い不安、悩み、ストレス」を感じる事柄がある労働者は82.7%にのぼります（※1）。また、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者、または退職した労働者がいた事業所は13.5%となっており（※2）、メンタルヘルス不調からの復職・再就職支援は、企業・地域双方にとって重要な社会課題となっています。

「自立訓練ITリワーク尼崎立花」は、人口約45万人を有し（※3）、大阪・神戸方面からもアクセスしやすい尼崎市に開設。JR「立花駅」南口から徒歩1分の通いやすい環境で、生活リズムの立て直し、自己理解、体調管理、コミュニケーション支援に加え、ITスキルの習得を通じて、一人ひとりの復職・再就職に向けた第一歩をサポートしてまいります。

自立訓練ITリワークとは

「自立訓練ITリワーク」は、精神障害や発達障害などにより、日常生活や社会生活に困難を抱える方々が、安定した日常生活を送り、次のステップである就労や復職を目指すための準備を行う自立訓練事業所です。

具体的には、生活リズムの改善、体調管理、コミュニケーションスキルの向上、自己理解を深めるプログラムなどを提供し、利用される方が自信を持って社会生活を送れるようサポートします。

当社の就労移行支援事業所「就労移行ITスクール」への移行準備としても利用でき、原則として各々2年間、合計で最大4年間の継続的な支援を受けることが可能です。中学や高校、大学で悩みを抱えた若者が社会で活躍するための基盤を築く場として、また、一度社会に出たもののメンタル不調などで休職された方の復職準備（リワーク）の場としても機能してまいります。

サービスサイト：https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/

開設の背景：メンタル不調による休職・退職と、復職前支援の必要性

近年、メンタルヘルス不調によって休職・離職を経験する方が増え、治療後すぐに元の職場や新しい就労環境へ戻ることに不安を抱えるケースも少なくありません。

厚生労働省の調査では、仕事や職業生活に「強い不安、悩み、ストレス」がある労働者は82.7%。さらに、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所は13.5%にのぼります。こうした状況から、医療的な回復だけでなく、生活リズムを整え、自己理解を深め、就労に必要な体力・対人スキル・実践的スキルを段階的に身につける「復職・再就職前の支援」の重要性が高まっています。

尼崎市は、人口454,777人・232,252世帯を有する兵庫県内有数の都市であり、JR・阪神・阪急などの鉄道網により大阪・神戸方面からもアクセスしやすいエリアです。都市部で働く方や、今後就労を目指す方にとって通所しやすく、「働く」と「暮らす」が近接する生活圏であることから、復職・再就職準備を日常の中で進めやすい地域だと考えています。

このような社会的背景と地域特性を踏まえ、当社はJR「立花駅」南口から徒歩1分の場所に「自立訓練ITリワーク尼崎立花」を開設しました。すぐに働くことに不安がある方、まずは体調や生活を整えたい方、ITスキルを身につけて就労を目指したい方に向けて、安心して第一歩を踏み出せる支援拠点を提供してまいります。

自立訓練ITリワーク尼崎立花の特徴

■生活リズムの立て直しから就労準備までをサポート

復職・再就職を目指す前段階として、まずは安定した生活リズムを整えることを大切にしています。日々の通所、体調管理、セルフケア、自己理解を深めるプログラムなどを通じて、無理のないペースで社会参加に向けた土台づくりを支援します。

■ITスキルも学べる個別カリキュラム

WordやExcelなどの事務系スキルから、WebデザインなどのITスキルまで、利用者様の希望や状態に応じて学習内容を調整します。「ITスキルを身に付けて就労を目指したい」という方に対しても、一人ひとりのペースに合わせて丁寧にサポートします。

■JR立花駅徒歩1分の通いやすく明るい環境

自立訓練ITリワーク尼崎立花は、JR立花駅直結の通いやすい立地にあります。日々の通所が負担になりにくいアクセス環境に加え、明るく安心して過ごせる事業所づくりを心掛けています。医療機関や関係機関とも連携しながら、どの段階におられる方でも「ここから始めてみよう」と思っていただける場所を目指します。

自立訓練ITリワーク尼崎立花 責任者のコメント

当事業所では、リワークを目指すかたの支援は勿論のこと、就労を目指す前段階として、生活リズムの立て直しや自己理解を深めることのお手伝いなど、おひとりおひとりのニーズに寄り添った支援をさせていただきます。

「すぐに働くのは不安」「先ずは体調や生活を整えたい」「ITスキルを身に付けて就労を目指したい。」そのようなお声に、看護師であったり心理師であったり元デザイナーであったりと、福祉専門職だけではない多彩な当事業所のスタッフが丁寧にサポートさせていただきます。日々の通所やプログラムを通じて、成功体験を積み重ね、自信へとつなげていきます。

また、医療機関や関係機関とも連携しながら、安心して通える環境づくりを心掛けています。どの段階におられる方でも、「ここから始めてみよう」と思っていただける場所でありたいと考えています。

JR立花駅直結の明るい事業所で、皆様が第一歩を踏み出されるのをスタッフ一同心からお待ちしております。

自立訓練ITリワーク尼崎立花メンバーの写真施設概要

事業所名：自立訓練ITリワーク尼崎立花

住所：〒660-0052

兵庫県尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館301-A

アクセス：JR「立花駅」南口から徒歩1分

自立訓練ITリワーク尼崎立花のお問い合わせ

随時、ご相談・見学・体験利用も行っております。

見学や体験を通して、利用のイメージを掴んでいただきたいと考えております

見学・体験は無料ですのでご安心ください。

少しでも気になる方や詳細をご希望の方は、下記の連絡先にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

サービスサイト：https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/(https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/)

■サービスコンセプト

THE BORDERLESS WORLD. ～「障害」という、線引きをなくす～

障害の有無に関わらず、自分らしく生き、自分らしく働くことを、世の中の当たり前にしたい。そんな想いをもちながら、就職とその定着を支援しています。プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムを強みに、トレンドであるIT職種分野での障害者雇用を生んでいます。

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

自立訓練ITリワーク：https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/

※正式記載方法に準じて「障がい」を「障害」と記載しています。

※1 厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査（実態調査）」第17表より。

※2 厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査（実態調査）」第1表より。

※3 尼崎市公式ホームページ「人口と世帯数」（令和8年4月1日現在）より。