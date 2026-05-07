【阪急うめだ本店】初夏の茶を愉しむ。作家11名のガラス器と冷茶が共演

株式会社阪急阪神百貨店

ガラスの器と初夏の冷茶(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/artstage_glass-reicha/)

期間： 5月13日(水)～18日(月) ※催し最終日は午後5時終了

場所： 阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 アートステージ

阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html)では、5月13日(水)～18日(月)の期間、9階 アートステージにて「ガラスの器と初夏の冷茶」を開催いたします 。今イベントでは、浅井千里や野田マリコなど、気鋭のガラス作家11名による感性が光る器が一堂に会します 。それらの器に合わせるのは、冷たく澄んだ「冷茶」。作家の手仕事による一点ものの器で、涼やかで心豊かな初夏のお茶時間を提案します 。

“お茶の表情を楽しむ” 冷茶に注目

日本茶のすっきりとした味わいが楽しめるアールグレイや、ドライレモンを浮かべて楽しむ、山口県産の水出しフロートレモンティー など、見た目にも涼やかな冷茶をラインアップ。

静岡県「カネ十製茶」水出しカネ十アールグレイ（ティーバッグ、7包）1,080円

静岡県の牧之原台地が育んだ一番摘みの茶葉をベルガモットで香り付け。アールグレイの芳醇な香りと、日本茶のすっきりとした味わいが水出しで楽しめる、大きめのティーバッグでご用意。

京都府「京玄米茶 上ル入ル」上ル入ル 〈水出し緑茶〉（ティーバッグ、15包）1,501円

「宇治田原製茶場」が手掛ける玄米茶専門ブランド。抹茶入り深蒸し茶の濃厚な旨みと、炒り餅の香ばしさがあふれる水出しです。

山口県「光浦醸造」水出しフロートレモンティー（ティーバッグ、5包・ドライレモン10枚付き）1,296円

クリアな味わいが楽しめる奈良県の月ヶ瀬紅茶に、瀬戸内のドライレモンを添えて。味も見た目も爽やかな一杯を。

兵庫県「仙霊茶」ほうじ茶（リーフ、80g）1,601円

山河の恵みだけで育てたお茶の一番茶を焙煎。甘さと香ばしさのバランスが良いほうじ茶は、水出しでも香り豊かに。

宮崎県「宮崎茶房」一翠〈手摘み さきみどり〉（リーフ、50g）1,296円

有機栽培の茶葉を伝統的な釜炒り製法で。一番茶を手摘みした柔らかく透明感のあるお茶は、香り高くすっきりとした味わい。

気鋭のガラス作家11名のクリエーションが登場

個性豊かなガラスの表情 吹きガラス、キルンワーク、バーナーワークなど、多彩な技法を用いる作家陣が登場します。

浅井千里(静岡県浜松市) 色ガラス棒を用いた吹きガラスの技法により、色鮮やかな作品を生み出します。北村 三彩(富山県小矢部市) 京都の陶芸の窯元に生まれ、富山でガラスを学び、現在同地で制作を続けています。清水早希(石川県金沢市) 手にすると心躍るようなものを目指し、自由な気持ちを大切に制作に取り組んでいます。丁子恵美(奈良県磯城郡) 素材を組み合わせ、熱で一体化させる技法により多彩な作品を生み出します。

土井 朋子(茨城県つくば市)

とりもと硝子店(京都府京丹波町)

中野 雄次(石川県金沢市)

野田 マリコ(東京都東久留米市)

和田 純子(石川県小松市)

渡邊 徳明(東京都東久留米市)

〇お茶を楽しむ陶芸・金工も

井倉 幸太郎 陶芸(奈良県奈良市)

快山窯 陶芸(岐阜県土岐市)

フクオカタカヤ 陶芸(福井県越前市)

銀猫 金工(京都府京都市)

「清水 早希」 マグカップ 各8,250円、「野田 マリコ」花器「氷柱」31,501円、オブジェ「紡ぐ実：南瓜パープル」 5,801円、オブジェ「紡ぐ実：赤い実」 3,001円など ※いずれも現品限り

日本が誇る美しい手仕事も9階に集結

第28回 日本の職人展(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/syokunin/)・日本の職人展 かわいい＆なつかしい進化する手仕事(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/asobinoteshigoto/)

期間: 5月13日(水)～18日(月) ※催し最終日は午後5時終了

場所: 阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場

9階 催場では「第28回 日本の職人展」、祝祭広場では「日本の職人展かわいい＆なつかしい進化する手仕事」も同時開催 。ガラスだけでなく、陶芸（フクオカタカヤほか）や金工（清水早希ほか）など、お茶時間を彩る一流の技術がフロア全体に集結します 。