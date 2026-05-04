機内での英語対応をロールプレイで実践練習　ネイティブキャンプ、「新旅行英会話 実践」に「機内」カテゴリーを追加

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、旅行先のさまざまなシチュエーションに応じた英語フレーズを学べる教材「新旅行英会話 実践」において、新たに「機内」カテゴリーを追加リリースいたしました。

本教材では、座席の確認、荷物の収納、飲み物や機内食の注文、隣の人との会話、機内でのリクエストなど、フライト中に必要となる英語表現をロールプレイ形式で実践的に学習することが可能です。

■導入の背景：フライト中の快適さを左右する“英語でのやり取り”

ネイティブキャンプでは、学習者一人ひとりの目的やレベル、利用シーンに合わせた32,000以上の教材を提供しています。

海外旅行においては、空港での手続きに加え、機内でも英語でのコミュニケーションが求められる場面が多くあります。座席や荷物に関する確認、飲み物や機内食の選択、客室乗務員への依頼など、限られた時間の中で適切に伝える力が、フライト中の快適さに大きく影響します。

こうしたニーズに応えるため、「新旅行英会話 実践」では、機内で想定されるさまざまなシチュエーションをロールプレイ形式で練習できるカテゴリーを新たに追加しました。実際の会話場面

をイメージしながら繰り返し練習することで、海外旅行中でもスムーズに英語で対応できる力を養うことが可能です。



ネイティブキャンプは今後も、海外旅行や日常生活など、実際の利用シーンに即した教材の拡充を進めてまいります。学習者が「知っている英語」を「使える英語」に変えられるよう、実践的な英会話学習コンテンツの提供に努めてまいります。

■教材の概要

・「新旅行英会話 実践 - 機内」は、ロールプレイを通して機内での会話を練習できる教材です。

・フライト中のさまざまなシチュエーションに応じた英語フレーズを学習できます。

・座席や荷物、飲み物、機内食、乗務員への依頼など、実際の機内で使う場面を想定した内容です。

・海外旅行前の準備や、フライト中に使える英語表現を実践的に身につけたい方に適した内容となっています。

＜レッスン内容＞

1：座席を見つける

2：荷物の収納を手伝ってもらう

3：離着時のルールに従う

4：飲み物を選ぶ

5：機内食を選ぶ

6：隣の人と雑談をする

7：機内で必要なことをリクエストする

8：飲み物をお願いする

9：ごみ回収時にリクエストする

10：フライトの時間とスケジュールを尋ねる

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

教材 :https://nativecamp.net/textbook/series/186

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media