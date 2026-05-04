加藤純一氏が率いる「MURASH FC」と年間スポンサー契約を締結！世界に挑む選手たちの健康を食事面からサポート

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪市、代表取締役：田中 智也）は、このたび急速に人気が高まる新興スポーツ「キングスリーグ（Kings League）」の日本代表チームで、加藤純一氏がオーナーを務める「MURASH FC（ムラッシュFC）」と年間スポンサー契約を締結しました。本協賛を通じ、選手たちのコンディショニングを食の面から全面的にバックアップし、日本代表として世界一を目指すその挑戦を、ファンの皆様と共にサポートしてまいります。

▼ナッシュ×「MURASH FC」 協賛特設ページ

https://nosh.jp/landing/murashfc?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=murashfc_0&utm_content=20260430_press&utm_term=coupon430(https://nosh.jp/landing/murashfc?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=murashfc_0&utm_content=20260430_press&utm_term=coupon430)

◼️「MURASH FC」協賛の背景

一般的に、人気のあるスポーツには多くの支援が集まる一方で、新興競技やマイナースポーツの現場では、選手たちが十分な支援を受けにくいという課題があります。当社はこうした課題解決の一助になればと、これまでアスリートへの食事支援を通じて、挑戦を続ける人々の健康を支えてまいりました。

今回、日本代表として世界の頂点に挑む「MURASH FC」と、加藤純一氏の「本気で世界一を目指す」という情熱に深く共感し、本協賛に至りました。独自のルールと高いエンターテインメント性で新たなスポーツの形をつくる「キングスリーグ」において、選手が常にベストコンディションで戦い抜けるよう、健康とおいしさを両立した「nosh」の食事提供を通じて、勝利への基盤を共に築いてまいります。



▼「ナッシュアスリートアンバサダー」の取り組み

https://nosh.jp/athlete-ambassador

■今後の展開

今回の協賛を記念し、新規ご購入者様を対象に、特設ページから総額5,000円OFFにてご購入いただけるキャンペーンを実施しております。また、年間協賛を通じ、「MURASH FC」公式チャンネル等で毎月コラボ動画を配信するほか、「MURASH FC」とのコラボメニュー開発なども検討しております。今後の展開に乞うご期待ください。

特設ページURL：

https://nosh.jp/landing/murashfc?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=murashfc_0&utm_content=20260430_press&utm_term=coupon430(https://nosh.jp/landing/murashfc?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=murashfc_0&utm_content=20260430_press&utm_term=coupon430)

※本クーポンは、初回購入の方のみ適用されます。

※「総額5,000円OFFクーポン」の有効期限は、初回購入日から12週間です。

※1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。

すでに配信済みのコラボ動画は以下よりご覧いただけます。



・【激闘】ムラッシュFC関西セレクション開催！-加藤純一が作る新チーム-

https://www.youtube.com/watch?v=hnTJurJSNOA

・【結果発表】加藤純一が1位通過者の自宅に直接報告

https://www.youtube.com/watch?v=3I-OD6K5Bhg

◼️「MURASH FC」とは

「MURASH FC」は、ゲーム配信などで人気を誇る加藤純一氏がオーナーを務め、元スペイン代表のジェラール・ピケ氏が主催する7人制サッカーリーグ「キングスリーグ」に参戦する唯一の日本代表チームです。

元日本代表の柿谷曜一朗氏が強化責任者に、太田宏介氏が監督に就任。プロキャリアを持つ実力者から、厳しいセレクションを勝ち抜いたアマチュア選手まで、多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。既存のサッカーの枠にとらわれない高いエンターテインメント性と、勝利へのストイックな姿勢が視聴者の熱狂を呼び、配信を通じた「新しいスポーツの形」を体現しています。現在は世界大会への参戦を通じ、日本におけるキングスリーグの認知拡大と競技発展を牽引する存在として注目を集めています。



公式サイト：https://www.murash.win/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@MURASHFC

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2026年4月には累計販売食数1.6億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/



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