対象3プランが10％OFF｜アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店×農園リゾート THE FARM「農園のなかのキャンプ場」でキャンプデビュー応援キャンペーンを開催

写真拡大 (全10枚)

株式会社ザファーム


株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明、以下ザファーム）が運営する農園リゾートTHE FARMは、アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店と連携し、「農園のなかのキャンプ場」で“ビギナー応援”キャンペーンを開催します。アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店の店頭チラシ・ポスターに掲載したQRコードから対象3プランをご予約いただくと、宿泊料金が10％OFFになります。さらに、「農園のなかのキャンプ場」にご宿泊いただいた方へ、アルペングループで使える500円割引クーポンを1区画につき1枚お渡しします。クーポンの有効期限は2026年12月31日です。



キャンプを始めてみたいと思っていても、道具選びや設営、現地での過ごし方に不安を感じ、最初の一歩を踏み出しにくい方は少なくありません。今回のコラボでは、店頭でキャンプのイメージをふくらませ、そのまま予約・体験へつなげます。道具を見るだけではわからない使い心地や過ごし方を、実際のフィールドで確かめながら、自分に合ったキャンプスタイルを見つけていただけます。



THE FARM 公式 HP


https://www.thefarm.jp/


農園のなかのキャンプ場


https://www.thefarm.jp/stay/campsite/　


初めてでも選びやすい、3つの対象プラン



対象は、設営不要の手ぶらプラン、【平日持込】朝ゆっくりレイトチェックアウト付きプラン（2名様～）、【平日持込】設営ラクラクパーキングサイドプラン（2名様～）の3プランです。



設営不要の手ぶらプラン

設営・片付け・ギア設置をスタッフが担当します。大型テントとタープは設営済みで、テーブル、チェア、寝袋、カトラリーも揃えているため、初めての方も手ぶらで本格キャンプをお楽しみいただけます。季節に合わせた寝袋や暖房・冷房装備もご用意しています。






【平日持込】朝ゆっくりレイトチェックアウト付きプラン（2名様～）

約120平方メートル の広々とした区画で、テント持ち込みキャンプをゆったり楽しめるプランです。ツールームテント2張とタープ2張も張れる余裕があり、朝の撤収を急がずお過ごしいただけます。






【平日持込】設営ラクラクパーキングサイドプラン（2名様～）

駐車場に近いサイトをご利用いただけるため、荷物の運搬や設営の負担を抑えやすいプランです。こちらも約120平方メートル の広々サイトで、初めての方も落ち着いてキャンプをお楽しみいただけます。





温泉も、収穫体験も。農園リゾートならではの体験価値



今回の対象3プランはいずれも、「おふろcafe かりんの湯」の天然温泉＆サウナ入り放題付きです。ご宿泊中は無料でご利用いただけます。さらに、農園リゾートならではの人気の野菜「収穫体験」も付いており、キャンプだけでなく、THE FARMならではの過ごし方まであわせて楽しめます。



おふろcafe かりんの湯 公式HP
https://www.thefarm.jp/karinnoyu/　


野菜収穫体験について
https://www.thefarm.jp/play/169/　


薪1束・電源サイト付き。初めてでも過ごしやすい設備価値



対象3プランには、薪1束（針葉樹）と電源（1区画あたり1000Wまで）も付いています。準備の負担を抑えながら、現地での時間をより快適に過ごせるのも、このキャンペーンの魅力です。


道具を持ち込む方にとっても、実際のフィールドで使い心地を確かめやすい内容です。


ご宿泊後は、500円割引クーポンを進呈



「農園のなかのキャンプ場」にご宿泊いただいた方へ、アルペングループで使える500円割引クーポンを1区画につき1枚お渡しします。実際にキャンプを体験したあとに、次に揃えたい道具や、気になっていたアイテム選びにご活用いただけます。



キャンペーン概要


キャンペーン名：アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店 × 農園リゾート THE FARM「農園のなかのキャンプ場」 “ビギナー応援”キャンペーン


内容：アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店の店頭チラシ・ポスターに掲載したQRコードから対象プランをご予約いただくと、宿泊料金が10％OFFになります。さらに、ご宿泊後はアルペングループで使える500円割引クーポンを1区画につき1枚お渡しします。
※500円割引クーポンは、店内商品3,000円（税込）以上のお買い物時にご利用いただけます。


対象プラン：


１.設営不要の手ぶらプラン


２.【平日持込】朝ゆっくりレイトチェックアウト付きプラン（2名様～）


３.【平日持込】設営ラクラクパーキングサイドプラン（2名様～）


対象日程：日曜～金曜のチェックイン日


※土曜・祝日のチェックインは対象外


クーポン有効期限 ：2026年12月31日


備考：チェックイン・チェックアウトなどの詳細は、各プランの予約ページをご確認ください。



キャンプを始めてみたいと思っていた方にとって、このコラボが最初の一歩のきっかけになればうれしく思います。店頭で興味を持った気持ちを、そのまま自然のなかでの体験につなげていただける機会として、ぜひTHE FARM「農園のなかのキャンプ場」での滞在をお楽しみください。



■株式会社ザファーム





2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。


https://www.thefarm.jp/　


本社　：千葉県香取市西田部1309-29


会社名：株式会社ザファーム


代表　：武田 泰明


創業日：2016年5月26日


事業　：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営


　　　　(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)


　　　　フランチャイズ事業の運営



■本リリースに関するお問い合わせ先


株式会社ザファーム　広報


TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)
自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください


MAIL：info@thefarm.jp


担当：椎名・續木