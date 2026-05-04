対象3プランが10％OFF｜アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店×農園リゾート THE FARM「農園のなかのキャンプ場」でキャンプデビュー応援キャンペーンを開催

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明、以下ザファーム）が運営する農園リゾートTHE FARMは、アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店と連携し、「農園のなかのキャンプ場」で“ビギナー応援”キャンペーンを開催します。アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店の店頭チラシ・ポスターに掲載したQRコードから対象3プランをご予約いただくと、宿泊料金が10％OFFになります。さらに、「農園のなかのキャンプ場」にご宿泊いただいた方へ、アルペングループで使える500円割引クーポンを1区画につき1枚お渡しします。クーポンの有効期限は2026年12月31日です。

キャンプを始めてみたいと思っていても、道具選びや設営、現地での過ごし方に不安を感じ、最初の一歩を踏み出しにくい方は少なくありません。今回のコラボでは、店頭でキャンプのイメージをふくらませ、そのまま予約・体験へつなげます。道具を見るだけではわからない使い心地や過ごし方を、実際のフィールドで確かめながら、自分に合ったキャンプスタイルを見つけていただけます。

THE FARM 公式 HP

https://www.thefarm.jp/

農園のなかのキャンプ場

https://www.thefarm.jp/stay/campsite/

初めてでも選びやすい、3つの対象プラン

対象は、設営不要の手ぶらプラン、【平日持込】朝ゆっくりレイトチェックアウト付きプラン（2名様～）、【平日持込】設営ラクラクパーキングサイドプラン（2名様～）の3プランです。

設営不要の手ぶらプラン

設営・片付け・ギア設置をスタッフが担当します。大型テントとタープは設営済みで、テーブル、チェア、寝袋、カトラリーも揃えているため、初めての方も手ぶらで本格キャンプをお楽しみいただけます。季節に合わせた寝袋や暖房・冷房装備もご用意しています。

【平日持込】朝ゆっくりレイトチェックアウト付きプラン（2名様～）

約120平方メートル の広々とした区画で、テント持ち込みキャンプをゆったり楽しめるプランです。ツールームテント2張とタープ2張も張れる余裕があり、朝の撤収を急がずお過ごしいただけます。

【平日持込】設営ラクラクパーキングサイドプラン（2名様～）

駐車場に近いサイトをご利用いただけるため、荷物の運搬や設営の負担を抑えやすいプランです。こちらも約120平方メートル の広々サイトで、初めての方も落ち着いてキャンプをお楽しみいただけます。

温泉も、収穫体験も。農園リゾートならではの体験価値

今回の対象3プランはいずれも、「おふろcafe かりんの湯」の天然温泉＆サウナ入り放題付きです。ご宿泊中は無料でご利用いただけます。さらに、農園リゾートならではの人気の野菜「収穫体験」も付いており、キャンプだけでなく、THE FARMならではの過ごし方まであわせて楽しめます。

おふろcafe かりんの湯 公式HP

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

野菜収穫体験について

https://www.thefarm.jp/play/169/

薪1束・電源サイト付き。初めてでも過ごしやすい設備価値

対象3プランには、薪1束（針葉樹）と電源（1区画あたり1000Wまで）も付いています。準備の負担を抑えながら、現地での時間をより快適に過ごせるのも、このキャンペーンの魅力です。

道具を持ち込む方にとっても、実際のフィールドで使い心地を確かめやすい内容です。

ご宿泊後は、500円割引クーポンを進呈

「農園のなかのキャンプ場」にご宿泊いただいた方へ、アルペングループで使える500円割引クーポンを1区画につき1枚お渡しします。実際にキャンプを体験したあとに、次に揃えたい道具や、気になっていたアイテム選びにご活用いただけます。

キャンペーン概要

キャンペーン名：アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店 × 農園リゾート THE FARM「農園のなかのキャンプ場」 “ビギナー応援”キャンペーン

内容：アルペンアウトドアーズフラッグシップストア柏店の店頭チラシ・ポスターに掲載したQRコードから対象プランをご予約いただくと、宿泊料金が10％OFFになります。さらに、ご宿泊後はアルペングループで使える500円割引クーポンを1区画につき1枚お渡しします。

※500円割引クーポンは、店内商品3,000円（税込）以上のお買い物時にご利用いただけます。

対象プラン：

１.設営不要の手ぶらプラン

２.【平日持込】朝ゆっくりレイトチェックアウト付きプラン（2名様～）

３.【平日持込】設営ラクラクパーキングサイドプラン（2名様～）

対象日程：日曜～金曜のチェックイン日

※土曜・祝日のチェックインは対象外

クーポン有効期限 ：2026年12月31日

備考：チェックイン・チェックアウトなどの詳細は、各プランの予約ページをご確認ください。

キャンプを始めてみたいと思っていた方にとって、このコラボが最初の一歩のきっかけになればうれしく思います。店頭で興味を持った気持ちを、そのまま自然のなかでの体験につなげていただける機会として、ぜひTHE FARM「農園のなかのキャンプ場」での滞在をお楽しみください。

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木