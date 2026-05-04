株式会社石川ツエーゲン

ツエーゲン金沢では、「令和6年能登半島地震」並びに「令和6年奥能登豪雨災害」に対して、「ONE HEART！石川」を合言葉に復興支援活動を行ってきました。

白米千枚田へは、2025年7月にトップチーム・スタッフが整地作業のため初めて訪問。

7月以降もサポーターやボランティアの方々と共に整地作業の実施や、輪島市・白米千枚田愛耕会の方々をスタジアムへご招待するなど継続的に活動を行ってきました。

今年も引き続き復興支援活動を予定しており、第1回目として今回はパートナー企業の皆さまと田植え作業を実施します。

白米千枚田 田植え作業概要

◼️日程

5月12日(火)9:30-15:00作業予定

◼️場所

輪島市白米千枚田(〒928-0256 石川県輪島市白米町99－5)

◼️参加者

ツエーゲン金沢 (廣井友信クラブアンバサダー、他フロントスタッフ)

株式会社NTTドコモ 北陸支社 数名

明治安田生命保険相互会社 金沢支社 数名

合計15名ほど

◼️協力

輪島市、千枚田愛耕会

2025年の活動について

千枚田は日本の棚田百選、国指定文化財名勝に指定され、奥能登を代表する観光スポットとして親しまれてきましたが、震災により棚田が崩落するなどの大きな被害が出ました。昨年は、その棚田の修復や崩れた畦道の整備などの整地作業を行いましたが、今回は初めて田植え作業を行います。

１.7月選手による輪島市訪問：https://x.com/zweigen_staff/status/1949298058703130769

２.9月スタッフによる整地作業：https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18231

３.11月スタジアムへご招待：https://x.com/noto_senmaida/status/1980036923017347176