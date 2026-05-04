【予約開始】『地球の歩き方 スター・ウォーズ』スペシャルブックの予約販売スタート！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、2026年5月4日より『地球の歩き方 スター・ウォーズ』（2026年7月30日発売予定）の予約販売を開始しました。

『スター・ウォーズ』の世界には、壮大な銀河の物語とともに、多彩な惑星や文化が描かれています。世界各地のガイドブックを展開する「地球の歩き方」が、『スター・ウォーズ』の舞台となる惑星や物語の背景、実在する撮影ロケ地、作品から感じられる文化や世界観を徹底案内。劇場公開作品を中心に、物語の流れや主要キャラクターの魅力を、心に残る名シーンとともに紹介します。

初回限定で、ホログラムロゴ仕様の特製リバーシブル帯を装着予定。ご予約はお早めに！

［商品概要］

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

■『地球の歩き方 スター・ウォーズ』

著作：地球の歩き方編集室

定価：2,750円（税込）

版型：A5変型・176ページ

発売予定日：2026年7月30日

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802693-9

発行所：株式会社地球の歩き方

発売元：株式会社Gakken

地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/)

【詳細・ご予約はこちら】

・地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/375083/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/375083/)

・Amazon：https://amzn.asia/d/0eME9O98(https://amzn.asia/d/0eME9O98)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18621785/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18621785/)

※初回限定・ホログラムロゴ仕様のリバーシブル帯装着

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開