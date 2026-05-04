【予約開始】『地球の歩き方 スター・ウォーズ』スペシャルブックの予約販売スタート！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、2026年5月4日より『地球の歩き方 スター・ウォーズ』（2026年7月30日発売予定）の予約販売を開始しました。
『スター・ウォーズ』の世界には、壮大な銀河の物語とともに、多彩な惑星や文化が描かれています。世界各地のガイドブックを展開する「地球の歩き方」が、『スター・ウォーズ』の舞台となる惑星や物語の背景、実在する撮影ロケ地、作品から感じられる文化や世界観を徹底案内。劇場公開作品を中心に、物語の流れや主要キャラクターの魅力を、心に残る名シーンとともに紹介します。
初回限定で、ホログラムロゴ仕様の特製リバーシブル帯を装着予定。ご予約はお早めに！
［商品概要］
(C) & TM Lucasfilm Ltd.
■『地球の歩き方 スター・ウォーズ』
著作：地球の歩き方編集室
定価：2,750円（税込）
版型：A5変型・176ページ
発売予定日：2026年7月30日
電子版：あり
ISBN：978-4-05-802693-9
発行所：株式会社地球の歩き方
発売元：株式会社Gakken
地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/)
【詳細・ご予約はこちら】
・地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/375083/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/375083/)
・Amazon：https://amzn.asia/d/0eME9O98(https://amzn.asia/d/0eME9O98)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18621785/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18621785/)
※初回限定・ホログラムロゴ仕様のリバーシブル帯装着
■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）
https://www.arukikata.co.jp/company/
・代表取締役社長：新井 邦弘
・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）
・資本金：5百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開