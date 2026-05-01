ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

SHEIN（シーイン）は、SHEIN Group（https://www.sheingroup.com/）が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域（※2026年4月末時点）にてサービスを提供しています。

この度、東京・原宿に位置するショールーム「SHEIN TOKYO」は、店内を夏仕様にリニューアルいたします。サーフボードやビーチサンダルなど、夏の楽しさを感じさせるポップなデザインを施しております。

また、SHEIN TOKYOでは最新の夏トレンドアイテムの展示を開始いたします。さらに、ご来場の皆様にお楽しみいただける企画もご用意しております。SHEIN TOKYO周辺では特別仕様のフライヤーを配布予定（※）で、フライヤーをSHEIN TOKYOへご持参いただいた方にはギフトを進呈するキャンペーンも同時開催いたします。

ぜひSHEIN TOKYOにお立ち寄りいただき、一足早く夏の雰囲気をお楽しみいただくとともに、特別ギフトもお受け取りください。

※配布は土日祝日のみ実施いたします。雨天時は配布を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ショールーム「SHEIN TOKYO」が夏仕様にリニューアル！最新トレンドアイテムが続々登場

SHEIN TOKYOの店内が、一足早く夏仕様にリニューアル。サーフボード、ビーチサンダルなど夏を感じさせるデザインとなっています。店内には今年の夏を彩る最新のトレンドアイテムが続々と登場し、SHEINの世界観を体感いただける空間となっております。

■ショールーム「SHEIN TOKYO」周辺で特別仕様のフライヤーを配布！持参でギフトをプレゼント

5月の土日祝日限定で、SHEIN TOKYO周辺にて特別仕様のフライヤーを配布いたします。こちらのフライヤーをSHEIN TOKYOにお持ちいただいた方には、特別なギフトをプレゼントいたします。

ぜひ原宿にお越しの際は、フライヤーをゲットしてSHEIN TOKYOへお立ち寄りください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/265_1_981bd9a2c8e490c96c1bf63aaa12a24b.jpg?v=202605010451 ]＜SHEIN TOKYOアクセス＞

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前4丁目25-9 1・2F JMFビル神宮前03

・東京メトロ副都心線/千代田線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩6分

・JR「原宿駅」徒歩10分

■SHEINのご紹介

SHEINは、グローバルに展開するオンラインファッション＆ライフスタイルブランドです。オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。

■会社概要

会社名：SHEIN Group

U R L：https://jp.shein.com/

コーポレートサイトＵＲＬ：https://www.sheingroup.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント：https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金：無料

アプリダウンロードURL：https://shein.top/aky6icg

対応OS：iOS/Android