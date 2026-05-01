株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、同社が運営する「話題の本.com」(https://wadainohon.com)にて『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（越川 慎司［著］）の特設サイトを公開しました。

https://wadainohon.com/cross-river/

本書は、815社・17万3000人を対象にした大規模調査をもとに、「会社から期待されている人」の行動を115の習慣として体系化した一冊です。 近年、リモートワークや副業の普及、AIの進化などにより、働き方や評価のあり方は大きく変化しています。 従来のように「努力量」や「労働時間」だけでは評価されにくくなり、「どのように価値を発揮するか」「誰と働きたいと思われるか」が重要な評価軸となりつつあります。 本特設サイトでは、こうした時代背景を踏まえ、 ・なぜ努力しても評価されないのか ・会社から期待される人の共通点 ・どのような行動が信頼につながるのか といったテーマを、記事コンテンツとしてわかりやすく解説しています。

特設サイトの主なコンテンツ

書籍抜粋記事（全5回）

【第1回】データが証明する出世の真実とは？17万人の分析で見えた選ばれる人の共通習慣 【第2回】会社から期待されている人の「コミュニケーション」の習慣 【第3回】会社から期待されている人の「仕事」の習慣 【第4回】会社から期待されている人の「人間関係」の習慣 【第5回】会社から期待されている人の「マネジメント」の習慣

オリジナル記事（全3本）

https://wadainohon.com/cross-river/column1.html

【第1回】会社から期待される人の特徴とは？評価される人が実践する習慣と行動を解説 【第2回】頑張っているのに評価されない理由｜努力しても報われない人の共通点と改善方法 【第3回】リモート・副業時代に求められる人とは？期待される人の共通点

著者インタビュー記事

https://wadainohon.com/cross-river/special1.html

『会社から期待されている人の習慣』著者・越川慎司 氏インタビュー｜ 評価されやすい環境をつくる「信頼積み上げゲーム」の楽しみ方とは

書籍情報

書名：『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』

https://wadainohon.com/cross-river/interview.html

★☆★めちゃくちゃ売れてます!!★☆★ ★☆★発売５日で大重版決定!!★☆★ ★☆★Amazonベストセラー１位!!（2026/4/23「キャリアデザインの資格・就職」）★☆★ 評価は「仕事の結果」がすべて。 ……では、ありませんでした!! ★一流たちは、評価される“前”に何をしてきたのか？ ★815社17万人を徹底調査して見えてきた、意外すぎる共通点！ ★「上司に従う」「長時間残業」そんな努力は重要ではなかった！ ★全項目に、エビデンスとなる調査データつき！ ★出世が早い人たちの何％が、その習慣を実践していたかがわかる！ ★20万部突破のベストセラー『世界の一流は「休日」に何をしているのか』の著者が、今度は「評価」の謎を解き明かす！ ★「評価」と「習慣」の関係を統計的に明らかにした、ただ一つの本！ 815社の17万3,000人を対象に、カメラやICレコーダーによる記録、オンライン会議データ、メールやチャットの履歴、さらに個別ヒアリングなどを組み合わせ、客観的な行動データを収集。 そしてAIを駆使して膨大な記録を解析し、同世代よりも出世が早い「期待されている人」と「一般社員」の行動パターンを徹底的に比較しました。 すると、意外すぎる事実が見えてきました。 たとえば、会社から期待されている人たちの…… ▶︎79％が、用事がなくても「社内を歩く」習慣を持っている ▶︎89％が、エレベーターで積極的に「ボタン係」をしている ▶︎18％が、待ち合わせ相手に「位置情報」を共有している ▶︎64％が、通勤中に「音声」で学習している ……などなど。 同僚から信頼され、上司に評価され、会社に必要とされる。 本書では、そんな“期待されている人たち”に共通する115の習慣を紹介します。

著者：越川慎司 Shinji Koshikawa

https://amzn.to/4ugIyJ1

株式会社クロスリバー代表取締役。 国内外の通信会社に勤務した後、マイクロソフトで役員としてPowerPointやExcelなどの事業責任者を歴任。2017年に株式会社クロスリバーを設立。世界各地に分散したメンバーが週休３日・リモートワーク・複業（専業禁止）をしながら800社以上の業務改善を支援。著書34冊、累計部数130万部、SNSフォロワー200万人。講演・講座年間300件以上。NHKやTBS、テレビ東京、PIVOTなどメディア出演多数。

本記事に関する問い合わせはこちら

https://wadainohon.com/cross-river/

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階 TEL：03-5411-6270 URL ：https://gentosha-go.com/