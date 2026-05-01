鈴木マサカズ氏の名作『マトリズム』が、大幅加筆＆新規カバーの完全版で登場！忍び寄る薬物の恐怖を描いた衝撃のドキュメントコミック

株式会社新潮社

鈴木マサカズ氏の名作『マトリズム』が大幅加筆＆新規カバーにて完全版として登場。人々の生活に静かに忍び寄る薬物の恐怖を描いた衝撃のドキュメントコミック『マトリズム完全版』全10巻(電子のみ)を、2026年5月9日(土)より株式会社新潮社から一斉配信いたします。

本作は、二人の麻薬取締官の視点を通して、一般市民のすぐそばまで忍び寄る薬物の恐ろしさを描いた衝撃作です。

現在は『「子供を殺してください」と言う親たち』（原作：押川剛）などを手掛け、リアルなドキュメント漫画の名作を次々と生み出している鈴木マサカズ氏。

その原点とも言える作品『マトリズム』が、大幅な加筆の上、カバーも刷新。装いも新たに「完全版・決定版」としてお届けします。

1巻より抜粋1巻より抜粋

さらに最終10巻には、10年ぶりの新作読切「飲食配達員 車谷輝男(37)の場合」も収録。

現代日本の闇を鋭く描破した、必読の一作です。

新作読切より抜粋著者紹介

鈴木マサカズ

1996年デビュー。主な著書に『ラッキーマイン』、『ケーキの切れない非行少年たち』（原作：宮口幸治）などがある。2026年5月26日より「くらげバンチ」にて『介護とハイエナ』（構成担当）を連載予定。

書籍データ

タイトル マトリズム完全版 全１０巻

著者名 鈴木マサカズ

発売日 2026年5月9日(土)一斉配信

造本 電子限定

定価 1～9巻：720円(税別) 10巻：740円(税別)

URL:https://ebook.shinchosha.co.jp/book/F918001/