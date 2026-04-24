東京都立産業技術大学院大学（AIIT、東京都品川区）は、2026年度（令和8年度）に実施する入学試験およびオンライン大学院説明会の日程を決定し、公式Webサイトで公開しました。

AIITの入学試験は、実務経験を持つ社会人から大学卒業後に進学を目指す方などに向け、7つの入試スタイルと年4回の受験機会（オンライン）を設けています。多様なキャリア・ライフスタイルに対応しており、最短で2026年10月からの入学も可能です。

１ AIIT独自の７つの入試スタイル

AIITでは、志願者の経験や強みを多面的に評価するため、以下の7種類の入試区分を設けています。各入試スタイルにより、小論文、プレゼンテーション試験、面接・口頭試問など試験内容が異なり、自分をもっともアピール出来る方法で挑戦することができます。詳しくは募集要項でご確認ください。

・一般入試

・自己推薦入試

・社会人対象特別入試

・キャリア再開支援入試

・高専専攻科対象推薦入試

・企業推薦入試

・AIIT単位バンク登録生（科目等履修生）向け入試

２ 年4回の入試で仕事と両立しながら挑戦可能

2026年度入試は、第1期から第4期まで年4回実施されます。

これにより、繁忙期や業務都合を考慮しながら受験時期を選ぶことができ、社会人にとって柔軟な受験スケジュールを実現しています。

・第1期入試：2026年5月27日 出願受付開始（2026年10月、2027年4月入学）

・第2期入試：2026年9月9日 出願受付開始（2027年4月入学）

・第3期入試：2026年11月11日 出願受付開始（同上）

・第4期入試：2026年12月23日 出願受付開始（2027年4月、10月入学）

３ オンライン入試により、全国から受験可能

AIITの入学試験は、近年オンライン形式での実施を基本としており、首都圏に限らず、全国各地・海外在住の社会人も受験可能です。「働きながら大学院進学を検討したいが、移動や時間の確保が難しい」という社会人のニーズに応える仕組みとして、オンライン入試は高い評価を得ています。



４ 平日夜・土曜開催のオンライン大学院説明会を年間13回開催

AIITでは説明会をオンライン形式で年間13回開催します。平日夜および土曜日を中心に実施するため、仕事終わりや休日に自宅から参加できます。教育内容やカリキュラムの特徴、入試スタイルや社会人学生の学修事例などを紹介し、質疑応答の時間も設けています。

なお、2026年度入試、説明会の日程等については、AIIT公式Webサイトをご確認ください。

入試日程・募集要項：https://aiit.ac.jp/admission/guidelines/

大学院説明会：https://aiit.ac.jp/admission/guidance.html

＜東京都立産業技術大学院大学＞

東京都公立大学法人が運営する専門職大学院です。国内外の産業技術分野において活躍できる高度で専門的な知識・スキルと実務遂行能力を備えた高度専門職業人を養成することを目的としています。すでに数多くのITエンジニアやデザインエンジニア、事業イノベーターを育成し、産業振興に貢献しています。