広島ホームテレビでは、カープファン必見の学習番組『カープ道』を2026年4月28日（火）深夜0時15分から放送します。※広島エリアでの放送になります。

■『カープ道』 4月28日（火）深夜0時15分放送

カープが開幕3連戦から火花を散らしたライバル、中日ドラゴンズ。 地元メディア、メ～テレの島貫凌アナウンサーが先生として登壇し、本拠地ならではのディープな青き竜軍団情報を教えてくれます。

具体的には、打撃力補強を担う助っ人外国人選手や、期待の若竜たちを紹介。 入寮の際にまさかの「あるもの」を持ち込んだルーキーの話など、ライバルの情報を知った上で観る試合は格別なものになるはず。

さらには、開幕カード3タテ以降、最下位が続く中、地元メディアが抱える悩みも打ち明けます。

■出演

【番組MC】中島尚樹 【出演者】島貫凌（メ～テレ アナウンサー）

■カープ道とは

カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。

https://www.home-tv.co.jp/carpdo/