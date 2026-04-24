広島ホームテレビ【カープ道】「カープ観戦が楽しくなるライバル講座」中日ドラゴンズ編
広島ホームテレビでは、カープファン必見の学習番組『カープ道』を2026年4月28日（火）深夜0時15分から放送します。※広島エリアでの放送になります。
■『カープ道』 4月28日（火）深夜0時15分放送
カープが開幕3連戦から火花を散らしたライバル、中日ドラゴンズ。 地元メディア、メ～テレの島貫凌アナウンサーが先生として登壇し、本拠地ならではのディープな青き竜軍団情報を教えてくれます。
具体的には、打撃力補強を担う助っ人外国人選手や、期待の若竜たちを紹介。 入寮の際にまさかの「あるもの」を持ち込んだルーキーの話など、ライバルの情報を知った上で観る試合は格別なものになるはず。
さらには、開幕カード3タテ以降、最下位が続く中、地元メディアが抱える悩みも打ち明けます。
■出演
【番組MC】中島尚樹 【出演者】島貫凌（メ～テレ アナウンサー）
■カープ道とは
カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。https://www.home-tv.co.jp/carpdo/