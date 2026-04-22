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新型Audi RS 5：初のパフォーマンスハイブリッド 卓越したドライビングダイナミクスを実現
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
量産モデル世界初：リヤトランスアクスルの電気機械式トルクベクタリングを可能にする、ダイナミックトルクコントロール付quattro
新たなレベルのハンドリング：電気機械式トルクベクタリングにより、限界域でも俊敏性、安定性、トラクションを最大化し、コントロールと取り回しの優れたドライビングを可能に
（ドイツ本国発表資料）2026年3月31日、インゴルシュタット：新型Audi RS 5は、モジュラー式の高性能プラグインハイブリッドシステムを搭載しています。電気機械式トルクベクタリングを備えたまったく新しいリヤトランスアクスルにより、卓越したドライビングダイナミクスを実現します。私たちはこれを「ダイナミックトルクコントロール付quattro」と呼びます。この世界初の技術は、横方向のトルク配分を指揮する見えないマエストロであり、ミリ秒単位でホイール間のトルク配分を行い、限界域に至っても俊敏かつコントロールされた走行を可能にします。ブレーキング、ターンイン、そしてコーナーの頂点直後での再加速。新型Audi RS 5に搭載された電気機械式トルクベクタリングは、スポーティなドライビングでその性能を最大限に発揮します。まったく新しいこのシステムは、あらゆる走行状況に対してわずか15ミリ秒、すなわち目の瞬きの約10分の1という速さで正確に応答します。
電気機械式トルクベクタリングとは？
ダイナミックトルクコントロール付quattroは、Audi RS 5の新しいリヤアクスルに備わる史上初の技術で、電気機械式トルクベクタリングを可能にしています。このシステムは、加わる駆動力にかかわらず、リヤホイール間にトルク差を発生させることができます。スロットルのオン、オフやブレーキング時の有無にかかわらず、正確かつ確実に作動し、俊敏性、安定性、トラクションを最大化することで新たなレベルのハンドリング性能を実現します。
電気機械式トルクベクタリングはどのように機能するか？
アウディは、Audi RS 5のハイブリッドドライブのためにまったく新しいリヤアクスルを設計しました。リヤトランスアクスルに搭載された電気機械式トルクベクタリングは、出力8kW、40Nmの高電圧アクチュエーターとして機能する水冷式永久磁石電動モーター（400V）で構成されています。オーバードライブギアおよびロック率が低い従来型のディファレンシャルも主要コンポーネントです。オーバードライブギアは、アクチュエーターのトルクを利用して左右リヤホイール間のトルク差を伝達します。この組み合わせにより、リヤホイール間のトルクは迅速かつ正確に配分され、例えばコーナリング時のハンドリングを大幅に向上させます。
機械式システムとは異なり、ダイナミックトルクコントロール付quattroは、スロットルオフ時やブレーキング時を含むあらゆる走行状況で機能します。これはドライブトレインのトルクや力の方向に影響されません。
ダイナミックトルクコントロール付quattroは、ハンドリングにどのような影響を与えるか？
電気機械式トルクベクタリングは、リヤホイール間でトルク配分を行い、わずか15ミリ秒の間に最大2,000Nmのトルク差を左右のドライブシャフトに柔軟に伝達します。高電圧アクチュエーターは、スパーギアとプラネタリーギアを介して、左側のドライブシャフトおよびディファレンシャルキャリアに常時接続されています。この設計によって調整精度が格段に上がります。右側のドライブシャフトにトルクを伝達する必要がある場合、高電圧アクチュエーターは車両左側に配置されているため、ディファレンシャルキャリアに追加のトルクを伝達する必要があり、その場合には迂回経路を取ります。Audi RS 5が左コーナーに進入しオーバーステア傾向を示した場合、ダイナミックトルクコントロール付quattroは内側ホイールのトルクを増加させて車両を安定させます。逆に、トラクションを向上させアンダーステアを防ぐために、右外側のホイールにより多くの駆動力が必要な場合、リヤトランスアクスルに搭載された電気機械式トルクベクタリングは、左ドライブシャフトのトルクを低減し、そのトルクはディファレンシャルキャリアへ再配分されて、右ドライブシャフトへと伝達されます。
電気機械式トルクベクタリングの各コンポーネントの役割は？
高電圧アクチュエーターは追加のトルクを生成します。オーバードライブギアはこのトルクを利用して、リヤトランスアクスル内のパワーフローを変化させて制御します。最終的にディファレンシャルギアは、ディファレンシャルキャリアに加えられたトルクを、必要に応じて左右のドライブシャフトに分配します。
ダイナミックトルクコントロール付quattroはドライビングダイナミクスにどのような影響を与えるか？
電気機械式トルクベクタリングは、走行安全性とパフォーマンスの双方を向上させます。まず、ダイナミックトルクコントロール付quattroは、トルクを最もグリップの高いホイールへ配分し、車両のポテンシャルを最大限活用します。それは特にコーナリング時において顕著です。バランス制御においては、電気機械式トルクベクタリングがトルク差を利用して、コーナリング中の車両の挙動とコントロール性に直接作用し、アンダーステアやオーバーステアが発生しないように制御します。選択されたアウディドライブセレクトのモードが、走行時のキャラクターおよびドライビングフィールを決定します。ダイナミックトルクコントロールはトルク差を利用して車両を安定化し、コーナー進入時などのヨーイングを制御して、俊敏かつ正確な走行を実現します。車両が不安定になった場合、システムはコーナー進入時の回頭速度を抑制させます。その間にドライバーは、適切なステアリング、ブレーキ、またはスロットル操作で、車両を再び安定させます。
電気機械式トルクベクタリングが作動すると、ドライバーは何を感じるか？
Audi RS 5はドライバーの操作に対してほぼ瞬時に、かつ極めて高い精度で反応します。ドライバーは常に車両の動きを最大限にコントロールでき、ダイナミックな走行の限界域においても、よりダイレクトで予測可能なハンドリングを実現します。アウディドライブセレクトのモードは、ニュートラルでバランスの取れた設定から、リヤに重心を移した非常に俊敏な設定まで、非常に広い範囲をカバーしています。ドライバーは車両の挙動に対して十分な反応時間を確保できます。つまり、電気機械式トルクベクタリングはコントロール性と扱いやすさを向上させ、ドライビングの楽しさをさらに高めるのです。
計測および制御技術はどのような役割を果たすのか？
Audi RS 5に搭載されるHCP1（ハイパフォーマンス コンピューティング プラットフォーム）は、ドライブトレインおよびサスペンションの中央制御ユニットで、リヤトランスアクスルに搭載された電気機械式トルクベクタリングを含む、すべての機能がここに集約されます。このシステムは、車両状態を周囲環境データと比較し、そのデータをステアリング操作などのドライバーからの入力とを整合します。
さらに、ダイナミックトルクコントロール付quattroは、ステアリング入力を解析し、ドライバーの意図を予測します。例えば、オーバーステアを抑えるための素早いステアリング操作と、コーナー進入時の素早い操作では意図が異なります。ステアリング入力からホイールへの伝達は、瞬時にかつダイレクトに行われます。
電気機械式トルクベクタリングはトルクスプリッター以上のものなのか？
クラッチ式のトルクスプリッターは、負荷がかかっている場合にのみ完全なトルク配分が可能であるのに対し、固定結合された電気機械式トルクベクタリングは、ドライバーがスロットルをオフにした場合でもトルク配分を行うことができます。つまり、トルクスプリッターとは異なり、トルク配分ひいては、ドライブ体験が、エンジンの駆動トルクに依存しないということです。
電気機械式トルクベクタリング、電子制御ディファレンシャルロック、ブレーキトルクベクタリング、アダプティブショックアブソーバーはどのように連携するのか？
電気機械式トルクベクタリングは、リヤアクスルに配置されトルク配分を管理する一方で、電子制御ディファレンシャルロック、およびブレーキトルクベクタリングは、主にフロントアクスルをサポートします。電子制御ディファレンシャルロックは、ブレーキを介して作動し、トラクションを向上させます。Audi RS 5に搭載されたリヤトランスアクスルの電気機械式トルクベクタリングと、ツインバルブショックアブソーバーは、相互に精密に調整して、例えば高速直進後のコーナー進入時などにも、極めて早いスロットルレスポンスを実現します。
アウディは新しいダイナミックトルクコントロール付quattroの何を特に誇りとしているか？
リヤアクスルで電気機械式トルクベクタリングを可能にする、新しいダイナミックトルクコントロール付quattroによって、ドライバーはAudi RS 5のダイナミック性能と、エモーショナルなドライブ体験を余すことなく楽しむことができます。
アウディドライブセレクトモードでカスタマイズできるドライビングダイナミクスは、ドライビングプレジャーをさらに高め、すべてのドライバーが理想的なセットアップを見つけることができるでしょう。つまり、ダイナミックトルクコントロール付quattroによって、Audi RS 5はお客様により身近で、より高揚感のある一台になったのです。このモデルのどのドライビングモードでも、挙動は予測しやすく直感的で、軽快なドライブを楽しめます。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g00000063ie.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/the-new-audi-rs-5-the-first-performance-hybrid-provides-top-driving-dynamics-17064
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html