新型Audi RS 5：初のパフォーマンスハイブリッド 卓越したドライビングダイナミクスを実現



















































＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。量産モデル世界初：リヤトランスアクスルの電気機械式トルクベクタリングを可能にする、ダイナミックトルクコントロール付quattro新たなレベルのハンドリング：電気機械式トルクベクタリングにより、限界域でも俊敏性、安定性、トラクションを最大化し、コントロールと取り回しの優れたドライビングを可能にインテリジェントな機能アーキテクチャ：機能モジュールを性能志向で最適に配置し、すべてのシステムコンポーネントの精密な連携を確保