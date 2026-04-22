「おさるのジョージ」とサッカー日本代表の特別企画グッズが初登場！

株式会社ヒューネット

グッズ開発メーカーの株式会社ヒューネット（本社：愛媛県松山市）は、2026年に誕生85周年を迎える人気キャラクター「おさるのジョージ」と、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）によるグッズを企画・開発いたしました。今回が初登場となる本企画では、「おさるのジョージ」がサッカー日本代表のユニフォームデザインを身にまとった、オリジナルデザインのグッズを展開します。

85周年の節目に実現した本企画は、2026年のメモリアルイヤーに注目される、まさに特別なコレクションです。発売は第1弾・第2弾に分けて実施し、シーズンを通してサッカー日本代表を応援する気持ちをさらに盛り上げます。

第1弾は、2026年4月27日（月）より、「おさるのジョージ」公式ショップ、JFA STORE、そのほか取扱店舗にて順次発売を開始いたします。なお、発売開始時期は取扱店舗により異なる場合があります。また、第2弾はバラエティ雑貨を中心としたラインナップにて5月末からの発売を予定しています。

世界中で世代を超えて愛され続ける「おさるのジョージ」と、多くの人々の想いを集めるサッカー日本代表との組み合わせは、このアニバーサリーイヤーならではの特別な企画です。応援ムードが高まるこの時期に、ここでしか味わえない“おさるのジョージ サッカー日本代表ver.”のアイテムを、ぜひお楽しみください。

■発売商品一覧（第１弾）

・アクリルキーホルダー 990円（税込）

・アクリルスタンド イエロー 1,760円（税込）

・アクリルスタンド レッド 1,760円（税込）

・缶バッジ(シークレット/全5種) 660円（税込）

・B６リングノート 880円（税込）

・ステッカー 440円（税込）

・スクエアメモ帳 660円（税込）

・ダブルポケットA4クリアファイル 880円（税込）

・マルチステッカー 880円（税込）

※取扱商品は各店舗で異なります。詳細は各球団ショップ、各店舗をご覧ください。

■発売先情報

▼取扱い店舗

・JFA STORE

(https://official-store.jfa.jp/)

・おさるのジョージ 公式オンラインショップうきうきマーケット

（https://www.osarunogeorge-ukiuki.com/）

・おさるのジョージ公式オンラインストア 365CURIOUS

（https://www.osarunogeorge365.com/）

・NHKキャラクターショップTOKYOオフィシャルオンラインショップ

（https://benelic.com/nhk_charactershop/）

・ヒューネット公式ショップ「HUNET MALL」

（https://hunet-mall.jp/）

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※本商品は、Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)および公益財団法人日本サッカー協会と株式会社ヒューネットとの商品化契約に基づいて販売するものです。

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株式会社ヒューネット

株式会社ヒューネットは、お客様の夢や喜びを実現するため、キャラクターやファンシー系から服飾、生活雑貨まで幅広い商品の企画開発から生産、デリバリーまでトータルサポートしています。また、OEM・ODM事業や、広報ツールやSPグッズの企画開発、有名キャラクターとのコラボレーション支援、イメージアッププロモーション支援などのプロモーション事業を行っております。さらに、商品パッケージ、ロゴ、自社キャラクターなどのプロダクトデザイン・グラフィックデザインも提供しています。お客様に寄り添いながら、高品質なサポートと商品をご提供いたします。



・社名 ：株式会社ヒューネット（ https://www.hunet-corp.co.jp/ ）

・事業内容 ：雑貨全般／キャラクターライセンス商品の企画、デザイン、開発、販売

企画：キャラクター雑貨、服飾雑貨、生活雑貨の商品企画

生産：中国、東南アジア等 協力工場200社以上

検品：雑貨全般、アパレル、玩具、家具など

・主要取引先：国内・海外の有名テーマパーク、大手小売企業（百貨店・専門店等）、

各ブランドライセンサー 及び ライセンシーメーカー、

国内大手通信販売会社、アパレルブランドメーカー、

雑貨ブランドメーカー、大手ゲームメーカー、大手体育機器メーカー、

大手ホテルチェーン、スポーツ関連施設、エンターテイメント施設 等

・本社所在地：愛媛県松山市和泉南6丁目4番26号

・支店所在地：東京、中国（蘇州、東莞）、ベトナム、アメリカ

・設立 ：1991年4月