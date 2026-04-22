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クラウド型WAF『攻撃遮断くん』が「ITreview Grid Award 2026 Spring」におけるWAF部門にて16期連続でLeaderを受賞
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼CEO：小池 敏弘、以下「当社」）が開発・提供するクラウド型WAF『攻撃遮断くん』が、WAF部門において満足度・認知度ともに優れた製品であると評価され「ITreview Grid Award 2026 Spring」でLeaderを受賞したことをお知らせします。今回で2022年から16期連続での受賞となります。
■ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは
ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。
4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。
■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』受賞カテゴリー
・WAF部門
https://www.itreview.jp/categories/waf
■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF 『攻撃遮断くん』は、情報漏えいやサービス停止などを引き起こす外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、WebサーバやWebサイトを保護するクラウド型のWebセキュリティサービスです。累計数兆件におよぶビッグデータの解析に基づいた独自の高精度検知ルールにより、多種多様なサイバー攻撃をリアルタイムで防ぎます。さらに、最新の脆弱性に対しても自社のセキュリティエンジニアが迅速に防御シグネチャを更新するほか、万が一誤検知発生した場合でもテクニカルサポートが柔軟に対応し、安全かつ安定したサイト運営を支援します。導入社数・サイト数において国内1位（※）を獲得しており、企業規模を問わず幅広くご利用いただいています。
攻撃遮断くんサービスサイト：https://www.shadan-kun.com/
※ 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2025年度」
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
住所：東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp/
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サイバーセキュリティクラウド
マーケティング部 担当：石黒
TEL：03-6416-1579 FAX：03-6416-9997 E-Mail：mkt@cscloud.co.jp
■ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは
ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。
4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。
■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』受賞カテゴリー
・WAF部門
https://www.itreview.jp/categories/waf
■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF 『攻撃遮断くん』は、情報漏えいやサービス停止などを引き起こす外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、WebサーバやWebサイトを保護するクラウド型のWebセキュリティサービスです。累計数兆件におよぶビッグデータの解析に基づいた独自の高精度検知ルールにより、多種多様なサイバー攻撃をリアルタイムで防ぎます。さらに、最新の脆弱性に対しても自社のセキュリティエンジニアが迅速に防御シグネチャを更新するほか、万が一誤検知発生した場合でもテクニカルサポートが柔軟に対応し、安全かつ安定したサイト運営を支援します。導入社数・サイト数において国内1位（※）を獲得しており、企業規模を問わず幅広くご利用いただいています。
攻撃遮断くんサービスサイト：https://www.shadan-kun.com/
※ 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2025年度」
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
住所：東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp/
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サイバーセキュリティクラウド
マーケティング部 担当：石黒
TEL：03-6416-1579 FAX：03-6416-9997 E-Mail：mkt@cscloud.co.jp