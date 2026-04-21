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【京都産業大学神山天文台】企画展関連講演会「写真とカメラの歴史―日本の反射望遠レンズの発祥の地『京都』―」を開催します
京都産業大学（京都市北区/学長：在間敬子）神山天文台では、2026年度第1回天文学講座として、開催中の企画展に関連した講演会「写真とカメラの歴史―日本の反射望遠レンズの発祥の地『京都』―」を、2026年5月2日（土）に開催します。
本講演会では、日本カメラ博物館 博物館課主任・学芸員の井口 芳夫氏を講師に迎え、日本の写真とカメラの誕生から発展の歴史を通して、日本の写真史およびカメラ産業史において、京都が果たしてきた役割について紹介します。写真技術と天文学の発展は密接に関わっているため、日本で反射望遠レンズや写真機の製作が進められてきた背景を、貴重な歴史的資料とともに解説します。京都という都市の別の一面に光を当てる内容となっています。
講演終了後には、開催中の企画展「星を観る鏡 日々を写す鏡〜京都で産まれた反射望遠寫眞機〜」を担当した神山天文台学芸員によるギャラリートークを実施します。講演内容と展示資料を結びつけながら、天文観測と写真の技術の発展、そして京都のものづくりの文化の歩みをより立体的に学ぶ機会になっています。
本講演会は、神山天文台が天文や宇宙への理解をより深める場として継続的に実施している「天文学講座」の2026年度第1回として開催されるもので、企画展と連動した関連イベントとして、専門家の視点からより深く理解できる内容となっています。
【開催概要】
2026年度第1回天文学講座・企画展関連講演会「写真とカメラの歴史 日本の反射望遠レンズの発祥の地『京都』」（2026年5月2日）
• 開催日時： 2026年5月2日（土）14時00分〜16時00分（13時30分開場）
• 会場： 京都産業大学 神山天文台（京都市北区上賀茂本山）
• 内容：
【14：00〜15：30】
講師：井口 芳夫氏（日本カメラ博物館 博物館課主任・学芸員）
講演「写真とカメラの歴史―日本の反射望遠レンズの発祥の地『京都』―」
【15：30〜16：00】
講師：伊藤 奈穂（京都産業大学 研究機構<神山天文台>嘱託職員・学芸員）
ギャラリートーク（巡回型）
• 参加費： 無料（事前予約制：定員50名）
• 申し込み： 予約フォームより
https://www.kyoto-su.ac.jp/events/event-002677.html
• 主催： 京都産業大学 神山天文台
京都産業大学 神山天文台ホームページ
申し込みはこちらから
＜関連リンク＞
・2026年度第1回天文学講座・企画展関連講演会「写真とカメラの歴史 日本の反射望遠レンズの発祥の地『京都』」
https://www.kyoto-su.ac.jp/events/event-002677.html
・京都産業大学 神山天文台
https://www.kyoto-su.ac.jp/observatory/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本講演会では、日本カメラ博物館 博物館課主任・学芸員の井口 芳夫氏を講師に迎え、日本の写真とカメラの誕生から発展の歴史を通して、日本の写真史およびカメラ産業史において、京都が果たしてきた役割について紹介します。写真技術と天文学の発展は密接に関わっているため、日本で反射望遠レンズや写真機の製作が進められてきた背景を、貴重な歴史的資料とともに解説します。京都という都市の別の一面に光を当てる内容となっています。
本講演会は、神山天文台が天文や宇宙への理解をより深める場として継続的に実施している「天文学講座」の2026年度第1回として開催されるもので、企画展と連動した関連イベントとして、専門家の視点からより深く理解できる内容となっています。
【開催概要】
2026年度第1回天文学講座・企画展関連講演会「写真とカメラの歴史 日本の反射望遠レンズの発祥の地『京都』」（2026年5月2日）
• 開催日時： 2026年5月2日（土）14時00分〜16時00分（13時30分開場）
• 会場： 京都産業大学 神山天文台（京都市北区上賀茂本山）
• 内容：
【14：00〜15：30】
講師：井口 芳夫氏（日本カメラ博物館 博物館課主任・学芸員）
講演「写真とカメラの歴史―日本の反射望遠レンズの発祥の地『京都』―」
【15：30〜16：00】
講師：伊藤 奈穂（京都産業大学 研究機構<神山天文台>嘱託職員・学芸員）
ギャラリートーク（巡回型）
• 参加費： 無料（事前予約制：定員50名）
• 申し込み： 予約フォームより
https://www.kyoto-su.ac.jp/events/event-002677.html
• 主催： 京都産業大学 神山天文台
京都産業大学 神山天文台ホームページ
申し込みはこちらから
＜関連リンク＞
・2026年度第1回天文学講座・企画展関連講演会「写真とカメラの歴史 日本の反射望遠レンズの発祥の地『京都』」
https://www.kyoto-su.ac.jp/events/event-002677.html
・京都産業大学 神山天文台
https://www.kyoto-su.ac.jp/observatory/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/