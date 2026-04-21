ハンドボール2025‐26 リーグＨ 女子レギュラーシーズン６月開催のプレーオフ進出をかけた注目の上位対決！富山 vs 石川の“北陸ダービー”を日テレジータスで4/25(土)無料生中継
CS放送日テレジータスでは、4月25日（土）富山県射水市のアルビス小杉総合体育センターで開催される、ハンドボール2025-26リーグＨ女子レギュラーシーズン第19節「アランマーレ富山vsハニービー石川」を無料生中継でお届けします。
ホーム・アランマーレ富山は現在4位。一方、アウェイ・ハニービー石川は現在3位。昨シーズンのプレーオフでは初代女王の座を目指し、準決勝で相対した。結果はハニービー石川の勝利。しかし、そのハニービー石川も決勝で惜敗、優勝を逃した。互いにハンドボールが盛んな北陸を本拠地とし、日本一を目指すライバルでもある。レギュラーシーズン5位までが進出できる6月のプレーオフに向けて負けられない特別な一戦“白熱の北陸ダービー”をお見逃しなく！！
日テレジータスでは、毎月注目の試合をピックアップマッチとして無料生中継します（CS放送スカパー257）。
今後の放送対象試合につきましては、決まり次第日テレジータス公式HPでお知らせいたします。
リーグＨ2代目王座をかけた熱き戦いをぜひお楽しみください。
＜放送日程＞
ハンドボール2025‐26 リーグＨ 女子レギュラーシーズン
アランマーレ富山（4位）vsハニービー石川（3位）
4月25日(土)13：15～15：45 ～アルビス小杉総合体育センター～ 生中継 無料
【解説】立野未央/永田美香 【実況】川井淳史
※放送日時変更の可能性あり
こちらの試合の模様は登録不要で無料視聴が可能！*1
スカパー！に未加入の方でもスカパー！「日テレジータス」にて無料でご視聴いただけます。
TVのCSボタンを押し、チャンネル（CS257）を選局してください（登録不要）。
＊1…BS・110度CS放送の視聴環境が必要です。
◆「ハンドボール2025‐26 リーグＨ」番組ページ
https://www.gtasu.com/handball/handballleagueh/
（日テレジータス公式WEBサイト）
◆視聴方法（日テレジータス）
スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）
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