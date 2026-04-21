昭和の即席・レトルト、冷蔵・冷凍食品、料理の素、缶詰、調味料、ご飯・パンのお供……あの頃の食卓風景がよみがえるような一冊！『日本懐かし食品大全』が4月21日発売

辰巳出版株式会社『日本懐かし食品大全』（辰巳出版）

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広告やテレビCM、店頭プロモーションに売り場風景……etc.当時のパッケージとともに、昭和の雰囲気あふれるビジュアルが超満載!!

昭和40年代以降、日本の一般家庭の食卓の様子は大きく変わったと言えます。電子レンジをはじめとする家電製品の普及、共働き世帯の増加、食の洋風化・簡便化を背景に、即席・レトルト、冷蔵・冷凍食品、料理の素、缶詰、調味料、ご飯・パンのお供などなど、調理や食事を便利にする食品が次々と登場し、たくさんのヒット商品や国民的定番として定着していきました。本書は、そういった昭和の家庭に寄り添ってきた様々なノンジャンルの食品類を一挙紹介するビジュアルムックです。

ページあたり多くの商品を紹介する図鑑的な誌面構成により、現在40代以上の読者にとっての「当時好きだった」「家にあった」「母親が使っていた」といった記憶が自然と呼び起こされることでしょう。また、台所や冷蔵庫、食卓などの生活風景や時代背景とあわせて食品を捉えることで、昭和という時代の暮らしや価値観が浮かび上がるような内容に。当時を知らない若い世代にとっても、昭和の食文化や生活様式を通じてレトロ感が楽しめ、眺めているだけでも面白い「昭和の食の生活史」として価値ある一冊です。

●内容紹介

part1 食卓を彩る名脇役 ご飯のお供／パンのお供より

part2 お手軽食品の定番 即席もの／料理の素／缶詰より

part3 冷蔵庫・冷凍庫の常連 冷蔵庫編／冷凍庫編より

part4 味を決める立役者 調味料／ドレッシングより

part5 おやつ時間のお楽しみ おやつ／ティータイムより

【CONTENTS】

◆巻頭特集

日本初！ 世界初!? 食品のパイオニアたち

◆part 1 食卓を彩る名脇役

ご飯のお供／パンのお供

◆part 2 お手軽食品の定番

即席もの／料理の素／缶詰

◆part 3 冷蔵庫・冷凍庫の常連

冷蔵庫編／冷凍庫編

◆part 4 味を決める立役者

調味料／ドレッシング

◆part 5 おやつ時間のお楽しみ

おやつ／ティータイム

◆COLUMN

・日本の発明品！「 魚肉ソーセージ」!!

・アメリカンな朝食「コーンフレーク」登場！

・「２ドア冷蔵庫」が急速に普及！

・「即席めん」が大ブームに！

・新包装『セロハンウインナー』誕生！

・バランス栄養食『カロリーメイト』誕生！

『日本懐かし食品大全』（辰巳出版）

商品概要

タイトル：日本懐かし食品大全

体裁：A5判／本文160ページ(オールカラー)

定価：1,870円(本体1,700円＋税10%)

発売日：2026年4月21日

発行元：辰巳出版株式会社

ISBN:978-4-7778-3367-2

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