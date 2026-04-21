群馬県渋川市の上州・村の駅では、地域の皆さまへの感謝と、群馬の旬の農産物を“楽しく体験してもらう”ことを目的に、GW限定イベント「G.W.お野菜大放出祭」を2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水)まで開催します。

期間中は、「詰める」「積む」「量る」「すくう」をテーマに、毎日さまざまな参加型イベントを実施。目方でGET！、ピンポン玉でつまみ取り、積み放題、すくい取りなど、大人も子どもも思わず本気になってしまう体験型企画が連日登場します。

さらに今回の注目のは、まぐろ丼屋とと丸の「群馬の野菜とこんにゃくと鮪の握り寿し」です。群馬県産の旬野菜と名産こんにゃく、自慢の鮪を“寿司”という形で大胆に握りました。

群馬県産を中心とした旬の農産物を使い、“買う”だけではなく“遊んで楽しむ”“食べて驚く”をテーマに、地域の魅力や生産者の想いを発信。上州・村の駅では、いつ行っても何か面白いことをやっている、日本一“詰め放題系イベントの多い農産物直売所”を目指し、群馬をもっと元気に、もっと盛り上げていきます。

公式HP： https://www.jyousyu-muranoeki.com/

上州・村の駅 G.W. お野菜大放出祭





★群馬のうまいもん、毎日大放出！GWはお祭り騒ぎ☆

4月29日(水)から5月6日(水)までのGW期間中、群馬のうまいもんが当たる「G.W.大抽選会」を開催します。税込3,000円以上お買い上げで参加できる群馬県産コシヒカリや平飼い卵、旬野菜、お菓子などが当たる、GW特別企画の抽選会です。さらに税込5000円のお買い上げで「さいころチャンス 出た目でPON！」にもチャレンジいただけます。上州・村の駅のGWは、お買い物の最後の最後までワクワクが続きます。

また、期間中は人気企画「目方でGET！白米コシヒカリ」を毎日開催。300g(±誤差10gまでOK)を取り分けられれば1kgのコシヒカリGET！失敗しても300gは持ち帰れる、シンプルながら大人も本気になるイベントです。米どころ群馬らしい企画として、会場では「惜しい！」「あと少し！」と歓声が飛び交います。

さらに5月2日(土)から6日(水)までは、日替り詰め放題を連日開催。どこまで詰められるかに挑戦する、大人気の定番イベントです。GW期間中の上州・村の駅は、まさに“イベントだらけ”。毎日来ても違う楽しさにいろんなお野菜に出会える、ワクワク満載の8日間となっています。





いろんなお野菜に出会える、ワクワク満載の8日間





◆G.W.大抽選会(群馬県産他)

開催日 ：4月29日(水)～5月6日(水)の8日間

時間 ：各日9時～16時

参加条件：税込3000円以上のお買い物ごとに1回ご参加できます。

(3000円で1回、6000円で2回とチャンスが増えていきます。)

＊さらに、税込5000円のお買い上げで1回「さいころチャンス 出た目でPON！」にも参加できます。





◆目方でGET！白米・コシヒカリ(群馬県東吾妻町産/茂木農園様)

開催日 ：4月29日(水)～5月6日(水)の8日間

時間 ：各日9時～なくなり次第終了

参加料金：1回300円(税込)

＊300gの白米取り分けチャレンジ！(±10gの誤差OK)成功で1kg!失敗でも300gGET!





◆日替り詰め放題(群馬県産他)

開催日 ：5月2日(土)～5月6日(水)の5日間

時間 ：9時～なくなり次第終了

参加料金：1回300円(税込)

＊2日(土)きゅうり＊3日(日)茄子＊4日(月)人参＊5日(火)玉葱＊6日(水)長ねぎ









★＼落とすな！焦るな！つまみ取れ！／本気の30秒間！「ピンポン玉でつまみ取り・卵」

毎回大好評の定番企画「ピンポン玉でつまみ取り」を、5月も開催します。

箸またはスプーンを使い、ピンポン玉を何個つまめるかに挑戦する、シンプルながら驚くほど白熱する体験型イベントです。ルールは簡単。でも、やってみると難しい！

「あと1個！」「落としたー！」「惜しい！」「すごい！」と、会場中から歓声が飛び交い、挑戦者だけでなく見ている人まで思わず熱くなる、ハラハラドキドキの30秒が始まります。

つまみ取れた数だけ角田養鶏場様のおいしい平飼い卵をお持ち帰りいただけます。最低保証7個付きなので、お子さまから大人まで安心してご参加いただけます。

さあ、あなたは何個つまめる？本番に向けて、ぜひお箸の練習をしてご来場ください！

毎回早い時間帯で完売する、大人気のお祭り企画です。





もりだくさんの農産物をご用意！





◆ピンポン玉でつまみ取り・卵(群馬県前橋市産・角田養鶏様)

開催日 ：5月9日(土)

時間 ：9時～なくなり次第終了

参加料金：1回500円(税込)

＊最低保証7個付









★家族で協力！友達と作戦！初夏野菜を山の様に積み上げろ！「バケツに積み放題・初夏野菜」

春夏秋冬で季節ごと開催を続けている大人気企画「バケツに積み放題・季節野菜」。今回は初夏野菜バージョンで登場します。制限時間は30秒。バケツの中に、初夏野菜をどこまで高く積み上げられるかに挑戦する、シンプルながら大人も子どもも本気になる体験型イベントです。

玉ねぎ、レタス、長ねぎ、茄子、トマト、きゅうりなど、その時期の旬野菜をバケツいっぱいに積み上げていただきます。「それ落ちる！」「あと1個いける！」「押さえて押さえて！」「まだ乗る！」と、会場は毎回大盛り上がり。協力プレイもOKなので、ご家族やご友人と声を掛け合いながら挑戦できるのも、このイベントならではの魅力です。

積み方ひとつで結果が変わるため、毎回参加されるリピーター様も多数。どの野菜を土台にするか、どこに長ねぎを差し込むか、キャベツはどこに置くのか――30秒の中に作戦とドラマが詰まっていて、出来上がりはどのお客様も“野菜の山の芸術作品”の様です。

9時からスタート、なくなり次第終了。

毎回早い時間帯で大盛況となる、上州・村の駅名物の人気企画です。





過去のイベントの様子

過去のイベントの様子

過去開催の様子

過去のイベントの様子





◆バケツに積み放題・初夏野菜(群馬県産他)

開催日 ：5月30日(土) 5月31日(日)

時間 ：9時～なくなり次第終了

参加料金：1回500円(税込)

＊協力プレイOK









★とろけるのは鮪だけじゃない！大とろこんにゃく寿し登場！グンマー愛溢れる創作寿し(^^)/

群馬の旬野菜とこんにゃく、そして憧れの鮪が一つになった、まぐろ丼屋とと丸の新名物「群馬の野菜とこんにゃくと鮪の握り寿し」を発売します。

キハダ鮪、ネギトロ、こんにゃく、しいたけ、長ねぎ、アスパラ。まぐろ丼屋とと丸自慢のキハダ鮪と、群馬県産の旬野菜と名産こんにゃくを、“寿司”という形で大胆に握りました。

中でも注目は、とろっとろ食感の上州・村の駅オリジナルの「上州の大とろこんにゃく握り」まるで本物の大トロのようなとろける食感に驚く、ここでしか味わえない創作寿しです。さらに、焼きしいたけの旨み、長ねぎの香り、アスパラの食感など、群馬の春から初夏の味覚を一貫ごとに楽しんでいただけます。

「群馬の野菜も、こんにゃくも、鮪も大好き！」

そんなグンマーの誇りと憧れを、一折に詰め込みました。

全8貫、5月限定で毎日販売します。

この時期だけの“野菜寿し”を、ぜひご賞味ください。





群馬の野菜とこんにゃくと鮪の握り寿し





◆群馬の野菜とこんにゃくと鮪の握り寿し(アレルギー/大豆)

開催日 ：5月1日(金)～5月31日(日)

時間 ：10時～なくなり次第終了

販売価格：1058円(税込)





G.W.お野菜大放出祭 イベント一覧





★「上州・村の駅」について

群馬県の「美味しい！」を体感できる場所・・・それが「上州・村の駅」です。

地元契約農家様に毎朝お持ちいただく旬の産直野菜や果物、代々受け継がれてきた郷土食やおふくろの味。そして新しい食文化や次世代のお手土産まで、群馬の食を様々に集めた「食のテーマパーク」として、多くのお客様に親しまれています。

特に注目いただきたいのは、生産者の顔が見える品ぞろえと、訪れるたびに新しい発見がある多彩なイベント。私たちは“日本一イベントの多い農産物直売所”を目指し、地域とともに育み、進化する「群馬らしさ」「上州・村の駅らしさ」を発信し続けています。

観光で訪れる方には群馬の魅力を知るきっかけを、地元のお客様には新しい発見と再発見を！世代を超えて楽しめる空間として、地域をつなぎ、食を通じて、群馬県をもっと元気に！もっと面白く！盛り上げていきます。





所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261番地

営業時間 ： 9：00～17：00

TEL ： 0279-25-8500

URL ： http://jyousyu-muranoeki.com/





＜アクセス＞

・お車でお越しの方

関越自動車道 練馬I.C→(80分)→渋川伊香保I.C→国道17号下り(沼田方面へ10分)

渋川医療センター側(国道17号上り線側)





・電車でお越しの方

上越新幹線 東京→(60分)→高崎 上越線 高崎→(20分)→渋川駅

路線バス 渋川駅→(15分)→渋川医療センター前下車 徒歩(5分)









【会社概要】

運営会社 ： 株式会社つつじ庵

代表者 ： 河越 敬仁

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261

事業内容 ： 菓子(和・洋)の企画・販売、農産物直売所「上州・村の駅」の運営

ホームページ： http://www.tsutsujian.com/