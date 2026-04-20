【徳島市】有料演舞場等出演連の優先申込受付開始

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徳島市


　4月15日(水)より2026阿波おどり（8月12日～15日開催予定）の有料演舞場等出演連の優先申込受付がスタートしました。昨年の2025阿波おどりは、街に熱狂の渦を巻き起こし、徳島の夏を熱くしました。今年もより大きな渦を巻き起こしていくために、多くの踊る阿呆の方のご参加を心よりお待ちしております。



受付期間

4月15日（水）～5月20日（水）



対象演舞場等

- 藍場浜演舞場
- 南内町演舞場
- 紺屋町演舞場（8月13日第2部は除く）
- 両国本町演舞場


申込対象

１　優先連


　※阿波おどり振興協会及び徳島県阿波踊り協会に所属する連


２　優先連と一緒に踊る連


　※躍り込む人数の1/3以上が優先連であること


　※優先連の鳴り物のみが参加する場合は対象外


３　障がい者団体等その他実行委員長が認める連



申し込み方法

　所定申込書に必要事項を記入し、メール、FAX、郵送又は持参により実行委員会事務局等に提出、もしくは実行委員会ウェブサイトの応募フォームから申込。


　所定申込書は、実行委員会ウェブサイトからダウンロード若しくは阿波おどり観光推進室（徳島市役所３階）にて配布。


１　メール、FAX又は郵送の場合


　〒770-0834　徳島県徳島市元町１丁目２４番地（徳島市文化振興公社内）


　阿波おどり未来へつなぐ実行委員会事務局


　メール：info@awaodorimirai.com　FAX：088-621-5457


２　持参の場合


　徳島県徳島市幸町２丁目５番地　徳島市役所３階


　徳島市経済部阿波おどり観光推進室（平日午前8時30分～午後5時）


３　実行委員会ウェブサイトから申込の場合


　URL:https://www.awaodorimirai.com/



結果通知

申込結果については、後日通知する。（申込多数の場合は実行委員会事務局で決定）



2026阿波おどり公式ウェブサイト

https://www.awaodorimirai.com/



問い合わせ先

阿波おどり未来へつなぐ実行委員会事務局


TEL：０８８-６７８-５１８１