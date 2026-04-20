【徳島市】有料演舞場等出演連の優先申込受付開始

徳島市

4月15日(水)より2026阿波おどり（8月12日～15日開催予定）の有料演舞場等出演連の優先申込受付がスタートしました。昨年の2025阿波おどりは、街に熱狂の渦を巻き起こし、徳島の夏を熱くしました。今年もより大きな渦を巻き起こしていくために、多くの踊る阿呆の方のご参加を心よりお待ちしております。

受付期間

4月15日（水）～5月20日（水）

対象演舞場等

- 藍場浜演舞場- 南内町演舞場- 紺屋町演舞場（8月13日第2部は除く）- 両国本町演舞場

申込対象

１ 優先連

※阿波おどり振興協会及び徳島県阿波踊り協会に所属する連

２ 優先連と一緒に踊る連

※躍り込む人数の1/3以上が優先連であること

※優先連の鳴り物のみが参加する場合は対象外

３ 障がい者団体等その他実行委員長が認める連

申し込み方法

所定申込書に必要事項を記入し、メール、FAX、郵送又は持参により実行委員会事務局等に提出、もしくは実行委員会ウェブサイトの応募フォームから申込。

所定申込書は、実行委員会ウェブサイトからダウンロード若しくは阿波おどり観光推進室（徳島市役所３階）にて配布。

１ メール、FAX又は郵送の場合

〒770-0834 徳島県徳島市元町１丁目２４番地（徳島市文化振興公社内）

阿波おどり未来へつなぐ実行委員会事務局

メール：info@awaodorimirai.com FAX：088-621-5457

２ 持参の場合

徳島県徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所３階

徳島市経済部阿波おどり観光推進室（平日午前8時30分～午後5時）

３ 実行委員会ウェブサイトから申込の場合

URL:https://www.awaodorimirai.com/

結果通知

申込結果については、後日通知する。（申込多数の場合は実行委員会事務局で決定）

2026阿波おどり公式ウェブサイト

https://www.awaodorimirai.com/

問い合わせ先

阿波おどり未来へつなぐ実行委員会事務局

TEL：０８８-６７８-５１８１