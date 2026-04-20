【印刷通販デジタ】Tシャツプリントに春夏の新作が登場！Printstarの新定番Tシャツや薄手スウェットなどラインナップを拡充
オリジナルTシャツをはじめ、シール・ステッカーやアクリルグッズなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2026年4月18日（土）、Tシャツプリントサービスのラインナップに「2026年春夏新商品」を追加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346607/images/bodyimage1】
印刷通販デジタのTシャツプリントは、1枚から手軽に注文でき、最短3営業日の短納期でのお届けが可能です。専用のデザインソフトをお持ちでない方も、Web上の「デザインシミュレータ」を使って簡単にオリジナルグッズを作成いただけます。
この度、Tシャツプリントに春夏の新アイテム8点が加わりました。Printstarの新定番Tシャツをはじめ、春先から長く着回せる薄手のスウェットやパーカーなど、これからの季節に最適なアイテムを厳選して取り揃えました。
※新商品については、「3営業日発送の特急プリント」「デザインシミュレータ」は対象外となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346607/images/bodyimage2】
＜追加商品＞
・5.9oz オープンエンドＴシャツ
・4.4oz 再生ポリエステルドライTシャツ
・4.7oz コットンライクドライTシャツ
・4.7oz ドライカノコポロ(ポケット付)
・6.5oz ファインジャージーロンT
・8.8oz クルーネックスウェット
・8.8oz プルオーバーパーカー
・8.8oz フルジップパーカー
＜新商品一覧ページはこちら＞
https://bit.ly/41coX0i
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
配信元企業：株式会社デジタ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346607/images/bodyimage1】
印刷通販デジタのTシャツプリントは、1枚から手軽に注文でき、最短3営業日の短納期でのお届けが可能です。専用のデザインソフトをお持ちでない方も、Web上の「デザインシミュレータ」を使って簡単にオリジナルグッズを作成いただけます。
この度、Tシャツプリントに春夏の新アイテム8点が加わりました。Printstarの新定番Tシャツをはじめ、春先から長く着回せる薄手のスウェットやパーカーなど、これからの季節に最適なアイテムを厳選して取り揃えました。
※新商品については、「3営業日発送の特急プリント」「デザインシミュレータ」は対象外となります。
＜追加商品＞
・5.9oz オープンエンドＴシャツ
・4.4oz 再生ポリエステルドライTシャツ
・4.7oz コットンライクドライTシャツ
・4.7oz ドライカノコポロ(ポケット付)
・6.5oz ファインジャージーロンT
・8.8oz クルーネックスウェット
・8.8oz プルオーバーパーカー
・8.8oz フルジップパーカー
＜新商品一覧ページはこちら＞
https://bit.ly/41coX0i
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
配信元企業：株式会社デジタ
プレスリリース詳細へ