2016年より、Brookは世界最大級の格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series(EVO)」に継続的に参加し、格闘ゲームコミュニティに深く関わりながら、競技ニーズに応えるプロフェッショナル向け製品の開発に取り組んできました。早期から低遅延技術の最適化に注力し、格闘ゲーム周辺機器分野における技術基盤を確立するとともに、コンバーター製品の開発を継続的に推進しています。





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著名選手Kakeru氏がBrook FGCシリーズを使用して出場





2023年には、画期的な「FGC」シリーズコンバーターを発表。これにより、プレイヤーはPlayStation(R)5プラットフォーム上でも、使い慣れたコントローラーやアーケードスティックを用いて大会に参加できるようになりました。安定した低遅延性能と高い互換性により、本シリーズは一般プレイヤーからプロ選手まで幅広い支持を獲得しています。2025年のEVOでは、著名選手Kakeru氏がBrook FGCシリーズを使用して出場し、その実戦における有用性が改めて示されました。





Brookは今年、「ストリートファイター6」の世界最高峰大会であるCapcom Cup 12へのスポンサーシップも開始しました。





製品面での進化に加え、Brookは今年、「ストリートファイター6」の世界最高峰大会であるCapcom Cup 12へのスポンサーシップも開始しました。トップレベルの大会との連携を通じて、国際的なブランド認知をさらに拡大し、格闘ゲーム分野における専門性を一層強化しています。本年度のEVOアワードにおいて、Brook Wingmanシリーズコンバーターは「年間最優秀プロダクト賞」を受賞しました。この栄誉は、製品性能が国際的に高く評価されたことを示すと同時に、競技プレイヤーコミュニティにおける実用性の高さを裏付けるものです。





Brook Wingmanコンバーター、EVO 2025「年間最優秀プロダクト賞」を受賞





Brook Wingmanシリーズ





コンバーターとは、異なるプラットフォームや世代間のコントローラーおよび周辺機器を相互に接続可能にするデバイスであり、プレイヤーが異なる環境でも従来の操作感を維持できるようにします。例えば、XboxコントローラーをPlayStation(R)5で使用することが可能となり、プレイスタイルの柔軟性が大きく向上します。Wingman P5では、有線・無線を問わずXboxコントローラーをPS5およびPS4で使用でき、優れたゲーム体験を提供します。

Wingman P5の詳細はこちら： https://brook.gg/4b1sJ2O





Brook Wingman P5





現在、Brook Wingmanシリーズは多様なラインアップを展開しており、長年支持されているXE2, NS-LITEやXB3などのモデルを含め、Nintendo Switch 2やXbox Series Xなど幅広いプラットフォームに対応。プレイヤーのクロスプラットフォームニーズに応えています。競技志向の格闘ゲームプレイヤーには、安定性と精度を重視したWingman FGCシリーズ(FGC2、FGC VX、FGC Retro)の使用を推奨します。一方、一般ユーザー向けには、現在好評販売中のWingman P5が高い人気を集めており、複数プラットフォームでの柔軟なコントローラー運用を実現し、快適かつ安定したゲーム体験を提供します。

Wingmanシリーズのご購入はこちら： https://brook.gg/amazon-jp-wingman





Brook Wingman NS-Lite





Brook Wingman XB3





さらに、Brookは新製品「Wingman P5s」の発売を予定しており、2026年5～6月に日本および米国での展開を見込んでいます。P5sは有線・無線両方のコントローラー対応をさらに強化し、PlayStation(R)5およびNintendo Switchの両プラットフォームで、より自由度の高いクロスプラットフォーム操作を実現します。

Wingman P5s 購入はこちら： https://brook.gg/brook-wingman-p5s





Wingman FGC2





Wingman P5s





今後もBrookは技術開発への投資を継続し、世界中の大会およびプレイヤーコミュニティとの連携を深めながら、より優れたゲーム体験の提供を目指してまいります。