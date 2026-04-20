兵庫県淡路島の ニジゲンノモリ 内にある人気アトラクション NARUTO＆BORUTO 忍里 では、誕生日や記念日など特別な日をお祝いできる「忍里アニバーサリーステッカー」の配布を2026年4月20日（月）より開始いたします。 本ステッカーは、お祝いで来場されたお客様に無料でお渡しする限定アイテム。エリア内にいる“忍”に声をかけると受け取ることができます。大切な人と過ごす誕生日。仲間と笑い合う特別な旅行。記念日デートの思い出づくり。 その一瞬を、忍里でしか手に入らない特別なステッカーとともに残しませんか？ステッカーを身につければ、忍里内で主役気分に、写真撮影もさらに楽しくなること間違いなし！ この春、大切な一日は忍里で。あなたの“おめでとう”を、忍たちと一緒に盛り上げましょう。

■忍里アニバーサリーステッカー

実施期間： 2026年4月20（月）～ 場所： 「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 営業時間： 10:00～20:00 内容： 誕生日や記念日など特別な日をお祝いできる「忍里アニバーサリーステッカー」の配布を開始いたします。 本ステッカーは、誕生日や記念日などのお祝いで来場されたお客様に、無料でお渡しいたします。 エリア内の忍にお声がけいただくことで受け取ることができ、忍里での特別な思い出をより一層彩ります。 料金： 無料 ※上記以外に、アトラクション入場チケットが必要となります URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約５分。東京ドーム約２８個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ