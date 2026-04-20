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リチウムイオン二次電池「EnerCera」を搭載したアクリルスタンド用LED台座を開発〜TVアニメ【推しの子】バーチャルライブの公式グッズとして販売
エンタメ市場に本格参入
NGK株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、リチウムイオン二次電池「EnerCera® （エナセラ）」を搭載した発光ダイオード（LED）・音声機能内蔵のアクリルスタンド用台座「EnerCerLight® STAGE（エナセライト ステージ）」を開発しました。EnerCerLight STAGEは、4月より東名阪で開催予定のTVアニメ「【推しの子】」初のバーチャルライブで公式グッズとして販売される予定です。薄型・軽量で発熱・発火リスクの低い安全な二次電池として、需要拡大が見込まれるエンタメ市場に本格参入します。
開発したアクリルスタンド用台座とEnerCeraの特長
アクリルスタンドは、キャラクターの画像や写真を印刷し切り抜いたアクリル板を台座に立たせて鑑賞するアイテムです。軽量で持ち運びがしやすいことから、自宅のデスクなどに飾るだけでなく、ライブ会場や旅行先で撮影できるグッズとして、近年盛り上がりを見せる「推し活」を背景に人気が高まっています。
このたび当社が開発したEnerCerLight STAGEは、上部に取り付けたアクリルスタンドをLEDでライトアップできるだけでなく、内蔵スピーカーによりキャラクターの音声を出すことが可能です。多機能でありながら重さはわずか約37g、サイズは81mm×63mmとコンパクトなため持ち運びが容易で、さまざまな場所で「推し」のアクリルスタンドを光らせて音声と共に楽しむことができます。
搭載される「EnerCera Pouch（エナセラパウチ）」は、厚さ0.45mmと薄型・軽量での半固体電池で、破れたり穴が空いたりしても発火や高温による火傷の可能性が極めて低い安全性の高い電池です。USB-Cによる充電にも対応していることから、使用者、販売者にとって扱いやすい電子デバイスを実現します。
アクリルスタンド用台座の開発・採用経緯
当社はEnerCeraを活用したさまざまなデバイスの企画、開発、製造に取り組んでいます。なかでも、EnerCeraの薄型・軽量・安全・高出力という特長は利便性と安全性が重視される一般消費者向けデバイスに潜在的なニーズがあること、「推し活」は2024年時点で1兆円規模*の有望な市場であることから、アニメや音楽などの幅広い業界と協力して商品開発を進めています。このたび開発したEnerCerLight STAGEは、従来のリチウムイオン二次電池では併存が難しかった薄型・軽量・安全・高出力というEnerCeraの特性により、【推しの子】の世界観を崩さないスマートなデザインと多機能の両立を実現した製品であることが評価され、公式グッズとしての採用に至りました。
EnerCeraは、安全性と信頼性の観点から、人体に触れるバイタルモニタリング用途のウエアラブルデバイスやスマートインソールをはじめとする小型デバイス向けに、世界の800社以上でサンプル評価が進んでいます。当社はこのたびのEnerCerLight STAGEの開発を弾みに、大型市場であるエンタメ関連で幅広い用途開拓を推進します。
「【推しの子】B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」
4月25日(土)/26日(日) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール
5月9日(土)/10日(日) 大阪 オリックス劇場
5月16日(土)/17日(日) 東京 東京ガーデンシアター
NGKは、各公演会場で特設ブースを出展します。ブースでは、本ライブとコラボしたフォトスポットの設置や、EnerCerLight STAGEをはじめとしたEnerCeraを活用したエンタメ関連アイテムを紹介します。
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7980 mail：ngk-cc@ngk.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.ngk.co.jp/news/2026/20260420_1.html
EnerCera製品サイト
https://www.ngk.co.jp/product/enercera.html
EnerCera特設サイト
https://enercera.ngk-newvalue.com/
【推しの子】B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -
https://event-info.kadokawa.co.jp/oshinoko-virtuallive/
NGK株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、リチウムイオン二次電池「EnerCera® （エナセラ）」を搭載した発光ダイオード（LED）・音声機能内蔵のアクリルスタンド用台座「EnerCerLight® STAGE（エナセライト ステージ）」を開発しました。EnerCerLight STAGEは、4月より東名阪で開催予定のTVアニメ「【推しの子】」初のバーチャルライブで公式グッズとして販売される予定です。薄型・軽量で発熱・発火リスクの低い安全な二次電池として、需要拡大が見込まれるエンタメ市場に本格参入します。
アクリルスタンドは、キャラクターの画像や写真を印刷し切り抜いたアクリル板を台座に立たせて鑑賞するアイテムです。軽量で持ち運びがしやすいことから、自宅のデスクなどに飾るだけでなく、ライブ会場や旅行先で撮影できるグッズとして、近年盛り上がりを見せる「推し活」を背景に人気が高まっています。
このたび当社が開発したEnerCerLight STAGEは、上部に取り付けたアクリルスタンドをLEDでライトアップできるだけでなく、内蔵スピーカーによりキャラクターの音声を出すことが可能です。多機能でありながら重さはわずか約37g、サイズは81mm×63mmとコンパクトなため持ち運びが容易で、さまざまな場所で「推し」のアクリルスタンドを光らせて音声と共に楽しむことができます。
搭載される「EnerCera Pouch（エナセラパウチ）」は、厚さ0.45mmと薄型・軽量での半固体電池で、破れたり穴が空いたりしても発火や高温による火傷の可能性が極めて低い安全性の高い電池です。USB-Cによる充電にも対応していることから、使用者、販売者にとって扱いやすい電子デバイスを実現します。
アクリルスタンド用台座の開発・採用経緯
当社はEnerCeraを活用したさまざまなデバイスの企画、開発、製造に取り組んでいます。なかでも、EnerCeraの薄型・軽量・安全・高出力という特長は利便性と安全性が重視される一般消費者向けデバイスに潜在的なニーズがあること、「推し活」は2024年時点で1兆円規模*の有望な市場であることから、アニメや音楽などの幅広い業界と協力して商品開発を進めています。このたび開発したEnerCerLight STAGEは、従来のリチウムイオン二次電池では併存が難しかった薄型・軽量・安全・高出力というEnerCeraの特性により、【推しの子】の世界観を崩さないスマートなデザインと多機能の両立を実現した製品であることが評価され、公式グッズとしての採用に至りました。
EnerCeraは、安全性と信頼性の観点から、人体に触れるバイタルモニタリング用途のウエアラブルデバイスやスマートインソールをはじめとする小型デバイス向けに、世界の800社以上でサンプル評価が進んでいます。当社はこのたびのEnerCerLight STAGEの開発を弾みに、大型市場であるエンタメ関連で幅広い用途開拓を推進します。
「【推しの子】B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」
4月25日(土)/26日(日) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール
5月9日(土)/10日(日) 大阪 オリックス劇場
5月16日(土)/17日(日) 東京 東京ガーデンシアター
NGKは、各公演会場で特設ブースを出展します。ブースでは、本ライブとコラボしたフォトスポットの設置や、EnerCerLight STAGEをはじめとしたEnerCeraを活用したエンタメ関連アイテムを紹介します。
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7980 mail：ngk-cc@ngk.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.ngk.co.jp/news/2026/20260420_1.html
EnerCera製品サイト
https://www.ngk.co.jp/product/enercera.html
EnerCera特設サイト
https://enercera.ngk-newvalue.com/
【推しの子】B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -
https://event-info.kadokawa.co.jp/oshinoko-virtuallive/