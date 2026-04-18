東野＆山里、BPO経由の「高校生からの意見」に戦々恐々!? 銀シャリ鰻は坂本龍馬暗殺の真犯人を予想『東野山里のインプット』＃62 4月19日（日） 23:00放送

吉本興業株式会社

東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』（レギュラー放送は、毎月第3第4日曜23:00スタート※5週ある場合は第4第5日曜）の「#62」が、4月19日（日）に放送されます。

高校生からご意見が届く!?

『東野山里のインプット』は、多数のレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する売れっ子の山里が、若手から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。

オープニングでは、放送倫理・番組向上機構（BPO）青少年委員会（視聴者や中高生の声をもとに番組内容の審議や調査を行う組織）からBSよしもとに連絡があったことが明かされます。神奈川県に住む高校生から“ご意見”があったと聞くと「我々2人をこの 世から抹殺してほしいんでしょ？」と東野。山里も「思い当たるところが多々ある」と戦々恐々に。しかし、高校生から届いたのは思わ ぬコメントで……。

「#62」のテーマは「坂本龍馬」で、プレゼンターは鰻和弘（銀シャリ）が務めます。マンガ『お～い！竜馬』（小学館）や小説『竜馬がゆく』（文藝春秋）などはもちろん、さまざまな資料を読んだという鰻が、エンターテインメント化されている坂本龍馬が実際はど んな人物なのか、語ることに。早速、龍馬の功績を紹介する鰻でしたが、東野と山里は苦笑い。東野は「知っている話を聞かんとアカンの？」とツッコミを入れます。鰻は苦笑しつつも、知らない人のための基本情報として重要だと返します。

急に都市伝説のプレゼンが!?

鰻は史実や資料を織り交ぜつつ、独自の解釈で坂本龍馬を語ります。前半とは打って変わって、名言「日本を今一度洗濯いたし申候」に隠された秘密、薩長同盟の裏側など、鰻が話すエピソードに東野も山里も興味津々。また、龍馬はコミュニケーション能力が高く、目利きもできると言い、独自の視点で「坂本龍馬の生まれ変わり」なる人物を紹介します。冒頭から真面目に話していたのにもかかわらず、テーマが飛躍し始めた鰻に、東野は「都市伝説のプレゼン？」とツッコミを入れます。

最後は、「坂本龍馬暗殺の真実」について説明。鰻は諸説あるとしながら「95％以上で間違いないです」と龍馬を暗殺したのはある組織だと断定。鰻が語る“暗殺される前の龍馬の行動”とは？

『東野山里のインプット』は、毎週日曜23:00より放送中（再放送含む）です。BSよしもと動画配信ページにて放送日から2週間 見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。

【番組情報】 東野山里のインプット

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 4月19日(日) 23:00-23:30

出演者: 東野幸治、山里亮太（南海キャンディーズ）

＃62 プレゼンター：鰻和弘（銀シャリ）

視聴放送：【ＴＶ】BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP： https://bsy.co.jp/programs/by0000018963